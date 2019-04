Životní šance! Neporažený bojovník Martínek bude zápasit před šéfem UFC | iSport.cz

Bojovník a taky vtipálek. Michal Martínek patří mezi hlavní jména tuzemského MMA. V profesionální kariéře zatím nezažil porážku a posledním zápasem loni na konci července jako vůbec první ukořistil titul šampiona organizace OKTAGON MMA. A všechny pobavil, když o něco později svůj mistrovský pás vytáhl na tiskovce z igelitky. Nyní si českého šampiona všimla i největší liga UFC, a tak dostal možnost zápasit v pořadu Dana White´s Tuesday Night Contender Series o vstupenku do zlaté klece. I přes veškeré úspěchy zůstává hromotluk s černým vousem pořád nad věcí a rád vtipkuje.

Co pro vás pozvánka do show prezidenta UFC znamená?

„Něco už jsem tady na československé půdě dokázal a tohle jsou takové další dveře. Další stupeň a motivace pro to víc makat a posouvat své hranice. Sportuju od šesti let, takže mám opravdu rád, když se můžu nějak rozvíjet. Nemám rád stagnaci.“

Vaším soupeřem bude Rodrigo Nascimento Ferreira z Brazílie. Už jste si o něm stihl něco zjistit?

„O něm toho na internetu moc není. Takže zatím jsem tu možnost neměl. Ale já mám zkušenost ještě z dob, kdy jsem zápasil mezi amatéry. Tam taky většinou člověk nevěděl, do čeho jde. Proto mi to ani moc nevadí. On v tomhle ale bude mít výhodu, protože moje zápasy jsou na YouTube všechny. Nicméně těším se na ten souboj moc. Myslím, že to bude můj životní zápas.“

A pociťujete už teď nějaký větší pocit nervozity?

„Nejsem absolutně nervózní z toho, že bych prohrál. Nebo z toho, že by se něco nepovedlo. Jsem pozitivně naladěný člověk, i když se nedaří. Loni v srpnu jsem musel na operaci kolena, praskl mi meniskus a poškodily se vazy. OK, nebylo tolik času na fýzu, tak jsem o to víc soustředil na sílu. Jak se říká: dokud žiju, doufám.“

Jak k tomu vlastně došlo, že si vás vyhlédl tým Dany Whitea?

„Moje jméno se už párkrát v souvislosti s UFC objevilo. Všimli si mě, když jsem vyhrál titulový zápas v organizaci OKTAGON MMA. Navázali potom komunikaci s mým trenérem Andrém Reindersem s tím, že bychom mohli něco do budoucna vymyslet. O tři čtvrtě roku později bylo UFC v Praze. Tehdy mě oslovili a začali jsme se bavit, že bych tam mohl eventuelně jít. To byla sice skvělá zpráva, ale mé koleno a celková fyzička ještě nebyly tam, kde bylo třeba. Rozhodl to tehdy André, řekl, ať si počkáme. A je vidět, že se to vyplatilo.“

Máte přezdívku Blackbeard, tedy Černovous. Už na pohled je vidět proč. Nicméně nakolik je to záměrná image?

„No, můj nápad mít takové vousy vznikl už někdy v šesté třídě, kdy jsem měl základní pejzy a záviděl jsem každému, kdo měl krásný vousy nebo bradku. Zatímco já neměl nic a vždy jsem si říkal, hergot, já chci vousy. A pak to začalo růst a mně se to hned líbilo. Samozřejmě, že ženský mají radši takové ty holobrádky. Takže to není o tom, že bych byl nejhezčí zápasník v Česku (směje se), od toho tu jsou jiní. Já mám ale rád spartského krále Leónidáse nebo Kratose z počítačové hry God of War. Prostě mám rád vikinský styl.“

Nejsou vousy trochu nepraktické…?

(Vskočí do řeči) „Tak plusem je, že člověku v zimě nenastydne brada. Nevýhodou je, že když jedete na skútru, lítá to do všech stran, a když člověk jí, knír překáží…“

Já myslel v zápasení, samozřejmě.

„Jo jo, teď jsem jen vysvětlil základní věci ze života. Nicméně občas to při wrestlingu cítím. Ale když může Jeremy Kimball (americký zápasník) bojovat s koňskou hřívou, tak proč ne já s vousy.“

Ano, vousy vyvažujete oholenou hlavou. Tam to nepřeháníte.

„Tam totiž není moc co přehánět.“ (rozesměje se)

Loni jste se stal prvním šampionem organizace OKTAGON MMA a jste známý typickým až atypickým způsobem přepravy vybojovaného pásu…

„Jo jo, igelitka. Když se nad tím ale zamyslíte, jak byste přenášel pás, kdybyste nechtěl chodit třeba v nákupním centru s pásem přes rameno? Nemám žádný batoh, do kterého bych pás narval.“

Kdybyste v budoucnu ukořistil i pás UFC, způsob přepravy zůstane stejný?

„No, nad tím jsem ještě nepřemýšlel… To už ale asi bude nějaká igelitka na míru.“

Na začátku jste zmínil, že sportujete od šesti let, dlouho jste se věnoval hokeji. Nicméně teď asi nelitujete, že jste vyměnil led za klec, že?

„Hokej je krásný a tvrdý sport. Jsem rád, že jsem ho hrál. Dal mi to dobré základy do života, nějakou rutinu, zapálení pro věc. Ale zároveň mi hokej přiblížil i různé nespravedlnosti a třeba fungování korupce. Takže mě vlastně do života připravil hezky.“ (směj se)

Zjistil jste, že život není peříčko.

„Ano, ano. V hokeji je vám od mala vtloukáno do hlavy, že v juniorských letech dostanete jednu, dvě šance ukázat se trenérovi. Když uspějete, dostanete se do dospělého hokeje. Člověk je pak celou dobu ve stresu, jestli se mu to povede, jestli na to bude mít výsledky. Já jsem je na to měl, šanci jsem ale nedostal, protože jsem odmítl určité finanční požadavky. A protože jsem s tím systémem nesouhlasil, musel jsem skončit. Najednou jsem neměl nic. Dělal jsem finančního poradce, všichni se mnou vy*ebávali. Takže vím, jaké to je, přijít o vše a začít znovu. Každopádně MMA pro mě byla určitě dobrá volba.“

Michal Martínek MMA zápasník

Přezdívka: Blackbeard

Narozen: 19. dubna 1990 (28 let), Praha

Výška/váha: 188 cm/110 kg

Klub: Reinders MMA

Profesionální bilance: 7:0

Největší úspěchy: Šampion těžké váhy organizace OKTAGON MMA

Gladiátor Martínek zazáří v show hlavního muže světového MMA

Hop, nebo trop. Zápasník Michal Martínek pojede do Las Vegas zkusit štěstí. Nebude to ale v kartách nebo ruletě, nýbrž v kleci. Do svého pořadu Dana White's Tuesday Night Contender Series si jej totiž pozval sám prezident proslulé MMA ligy UFC. Osmadvacetiletý bojovník tak bude prvním Čechem, který dostane možnost získat vstupenku do UFC přímo z Whiteových rukou, když předvede zápas, který nejslavnějšího promotéra zaujme.

Šampion organizace OKTAGON MMA dostal mimořádnou nabídku zabojovat v americké show Dana White's Tuesday Night Contender Series. Jedná se o pravidelný úterní pořad, který vymyslel sám Dana White, prezident UFC, k tomu, aby zaujal publikum novým formátem a také našel pro svou organizaci další talenty.

„Dost často to komentují různé osobnosti, jako například rapper Snoop Dogg nebo bývalí bojovníci,“ přibližuje Ondřej Novotný, promotér OKTAGON MMA. „Dělají si z toho i trochu legraci, je v tom často nadsázka. Ale v podstatně se jedná o jeden souboj, v němž dostane zápasník velikou šanci předvést se před Danou Whitem. A když se mu náhodou zalíbí, tak vyhrál svou životní hru.“

Show byla poprvé vysílána v roce 2017 a měla osm epizod. V každé z nich došlo k pěti zápasům. Smlouvu dostal každý týden různý počet bijců. Podobně tomu bylo i v další sérii.

Už samotný fakt, že Martínek dostal šanci předvést své schopnosti před nejrespektovanějším mužem MMA, je velikým úspěchem. Jeho cesta do „zlaté klece“ je však ještě relativně v dáli a štěstěna v tom, jak už tomu v Las Vegas bývá, bude hrát významnou roli.

„Michalovi se to podařilo díky skóre 7:0. Šest zápasů z toho má u nás v Oktagonu, kde si prošel cestu k šampionovi,“ vysvětluje Novotný. „Navíc je čím dál zajímavější. Jak zjevem a vyjadřováním, tak zápasově, což je to nejdůležitější. Michal je srdcař, bojovník tělem i duší, a jestli si někdo tu šanci zaslouží, tak je to určitě on. Pro mě osobně je to fantastická věc. A bez ohledu na to, že bychom přišli o svého bojovníka, mu přeji, aby se do UFC dostal.“

Martínek trénuje dlouhou dobu v týmu Reinders MMA, který vede André Reinders, bývalý úspěšný zápasník, nyní trenér.

„Přijali jsme tu zprávu s nadšením, znamená pro nás jakési vyvrcholení cesty, o níž jsme si samozřejmě mysleli, že bude trvat déle. Protože se snažím své kluky budovat postupně,“ říká Reinders. „Každopádně je to nabídka, která se neodmítá. A věřím tomu, že Michal předvede skvělý zápas.“