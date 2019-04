Terminátor obhájil trůn! Vémola v Liberci brutálně ztloukl Francouze | iSport.cz

Válka o třech dějstvích. Tak proběhl další zápas českého Terminátora Karlose Vémoly. Jeho souboj s Francouzem Princem Aounallahem na akci Night of Warriors byl nakonec rozhodnut na body jednoznačným skóre ve prospěch českého hrdiny 3:0.

„Bylo to fantastický! Všichni jste věděli, že to tak dopadne. Tady to máte!“ řekl po výhře Vémola a zároveň si postěžoval na chování týmu soupeře, jehož členové na něj před nástupem do klece sprostě pokřikovali. Hned po boji si to s nimi přes klec slovně vyříkával. „Já se vždycky chovám sportovně!“ dodal rázně Terminátor po triumfu.

V samotném duelu jednoznačně potvrdil roli favorita. Vémola se totiž rychle dostal do nadvlády a hned na začátku prvního kola hodil francouzského bijce na zem a zásoboval ho údery, ten však jeho tlaku dokázal odolávat a bitva se přelila do druhého kola. Scénář se ale nezměnil. Aounallah se během několik desítek vteřin ocitl na zemi pod Terminátorem, který mu sázel další rány.

„Karlos! Karlos! Karlos! TKO! TKO! TKO!“ vykřikovali pravidelně fanoušci.

I ve třetím kole pokračovala klasická Vémolice a král českého MMA si v Liberci připsal další skalp, už desátý v řadě, čímž nadchl celou arenu, která jej přivítala ve velkém. Když byl představen, celá hala mocně zahřměla.

„Není výjimečný technikou, ani fýzou, je výjimečný tím jak prosadí svou taktiku. Je to zvíře! Zvíře, které nedá pokoj, dokud nezvítězí nebo nepadne,“ zhodnotil po zápase uznale rozhodčí Jan Voborník.

Vémolův soupeř přitom nebyl snadnou překážkou. Aounallah totiž patří mezi velmi odolné zápasníky. Své schopnosti už v minulosti předvedl českému publiku několikrát. Jednoho z nejtvrdších tuzemských gladiátorů Martina Šolce dokázal překonat během prvního kola. Stejně tak dopadl i Eldar Rafigaev, několikanásobný světový šampion v brazilském jiu jitsu.

Parádní výhru už v prvním kole si připsal Machmud Muradov, který poslal soupeře Tato Primeru z Brazílie k zemi už v prvním kole, sklidil také hlasitou pochvalu od fanoušků.

„Když něco dělám, tak pořádně,“ řekl po výhře populární zápasník uzbeckého původu. „Chtěl jsem dát to koleno, ale bohužel to nevyšlo, sorry,“ dodal omluvně Muradov, že k výhře nevyužil svou oblíbenou techniku naskočeného kolene.

Prvním, kdo se dočkal výrazné podpory publika, byl Jan Malch, v Liberci velmi populární bojovník. A své fanoušky potěšil nekompromisní výhrou v polovině čtvrté minuty prvního kola.

„Nejsem zvyklý začínat takhle brzo, ale mám zdá se štěstí, tak budu asi galavečery začínat častěji,“ zavtipkoval Malach, který si vítězstvím spravil chuť po dvou prohrách v řadě. Jeho triumf nad Litevcem Ricardasem Vaicysem odstartoval na turnaji sérii velmi rychlých výher.

Turnaj nenabídl pouze MMA souboje, ale ostré střety v disciplíně K-1, v níž se kombinují techniky z mnoha bojových umění (Muay Thai, karate, taekwondo, savate, san shou, kickboxingu a další). Mezi nejzkušenější a nejtvrdší české bijce K-1 patří například Michal „Palec“ Reissinger, který své schopnosti prezentoval v souboji s Kamilem Kaldunskim z Polska, kterého několikrát poslal k zemi razantními údery. „Viděli jsme, že soupeř není tak zkušenej jako já. Chtěl jsem to původně udělat víc takticky, ale nebylo proč ztrácet čas,“ zhodnotil průběh zápasu klidný vítěz.

V pořadí již patnáctý galavečer Night of Warriors byl pořadatelsky velmi dobře zvládnutou akcí. Hlavní zápasy uvedla show, během které do oktagonu nakráčeli siláci v gladiátorském brnění a dvě krásky přinesly světový a evropský pás WASO, o které se bojovalo v posledních dvou duelech. Home Credit arena byla diváky solidně zaplněná a publikum si večer hlasitě užívalo.