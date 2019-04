Kareš: Šel jsem za úspěchy přes zkratky. S Rittigem nejde bojovat | iSport.cz

Kareš situaci XFN přirovnal k fotbalu, kde prý ambiciózní kluby jako Sparta nebo Slavia postupují podobně. „Taky investují obrovské prostředky do zápasníků, aby se někam posunuli. Pravděpodobně do Evropy. My jsme byli v té samé situaci,“ vysvětluje promotér.

Slibně rozjetý a fungující projekt se ovšem v posledních týdnech zasekl. Co bylo zásadním zlomem? „Že odešel Karlos Vémola a do společnosti nedorazil slibovaný kapitál. Následoval odliv sponzorů a vrácení vstupenek na akce. Společnost XFN vlivem všech okolností přišla během čtyř měsíců o miliony,“ podotýká Kareš.

A otevřeně přiznává vlastní chybu. „Myslel jsem, že k evropskému úspěchu vedou zkratky. Ale skutečně nevedou. Měli jsme si všechno vybudovat zemi po zemi, město po městu. Nespěchat. Já jsem utekl od základní myšlenky, že zakládám ligu, která bude především o kvalitním sportu. To je moje selhání,“ tvrdí Kareš.

Současné dění je o to komplikovanější, že za konkurenční organizací Oktagon prý finančně stojí podnikatel Ivo Rittig. „Investuje takové prostředky, se kterými nejsme schopní bojovat,“ říká Kareš. Ten se musí vyrovnávat i s náporem ze strany fanoušků. „Nedá se popsat, jak obrovským tlakům v profesním i osobním životě čelím. Ale nevzdávám se a chci to dotáhnout do úspěšného konce,“ věří.

Kolotoč komplikací pro XFN podle šéfa společnosti začal 4. ledna. Co se tehdy stalo? Jaká je budoucnost Patrika Kincla, jenž se opět musí vyrovnávat se zrušením zápasu, na který se dlouho připravoval? Proč Kareš vystupuje proti Karlosu Vémolovi? A co by dělal, kdyby XFN zaniklo? Odpovědi na tyto otázky najdete ve druhém díle rozhovoru z pořadu Fight!

Na první díl obsáhlého rozhovoru se podívejte zde:

