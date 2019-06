Kincl: XFN je mi líto jako projektu, zároveň mě ale štve ten přístup | iSport.cz

Nebudete už zápasit pod organizací XFN, ale brzy nastoupíte na akci Prague Fight Night, která je pro většinu lidí velikou neznámou. Jak jste tam spokojený, ať už s organizováním turnaje nebo komunikací?

„Jak se to organizuje, to jde tak nějak mimo mě. Ale jednání s Tomášem Rosenbergerem probíhají v pohodě. Před několika hodinami mi i volal, jestli je všechno v pořádku, jestli něco nepotřebuji a že posílá další zálohu, která byla podle smlouvy domluvena. Takže vše, co bylo slíbeno, zatím funguje a probíhá.“

Na kolika procentech dohodnuté odměny teď jste, kolik už máte zaplaceno?

„Jsme na osmdesáti procentech.“

Vy už jste se jednou vyjádřil, že si myslíte, že XFN skončilo. Ale XFN vám stále dluží, nebo ne? A myslíte, že se těch peněz dočkáte?

„Ano, dluží mi. Ale upřímně nevím, jak tu situaci vnímat. Na jednu stranu mi je líto, že něco, co se budovalo, do čeho jsem investoval kus času, dá se říct i kariéry, energie, skončilo. Na druhou stranu mě nesmírně štve, že nejsou schopní se s námi vyrovnat.“

Navíc vám v XFN odpadly dva původně slibované zápasy – s Karlosem Vémolou a Machmudem Muradovem. Teď je před vámi nový soupeř, Ital Mattia Schiavolin. O něm jste se dozvěděl kdy?

„Zhruba tři týdny před zápasem. Obecně tohle nemám rád, ale beru to jako trénink na případnou nabídku na poslední chvíli od nějaké větší organizace. Což je největší šance, jak se můžou čeští bojovníci dostat do zahraničí.“

Jak se teď cítíte do zápasu? V jaké jste kondici?

„Mám za sebou pořádně tvrdou přípravu. Je pravda, že když mě v Americe zasáhla zpráva, že nebude souboj s Muradovem, tak to nebylo zrovna příjemné. Ale to jsem se rozhodl hodit za hlavu a dál jsem dojel v nepřerušeném režimu přípravný kemp. Takže se těším, že teď zúročím ty zkušenosti a hodiny tréninku, které tam probíhaly.“

V čem je Schiavolin nebezpečný? Jaké jsou jeho silné stránky?

„Pro mě je nebezpečný v tom, že je hodně komplexní. Je to vytrvalý soupeř, kterému sedí přestřelky. Má takový technickonetechnický postojářský styl, který hodně funguje. Potrápil už opravdu velmi dobré borce.“