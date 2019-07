Z Reinderse je trenér, Martínka ukáže UFC. Varuje před XFN, odmítl Kareše | iSport.cz

Se svými svěřenci prožívá vzestupy i pády takzvaně z první řady. Bývalý profesionální MMA zápasník André Reinders na konci měsíce odletí do Las Vegas s neporaženým bojovníkem svého týmu, Michalem „Černovousem“ Martínkem.

Ten ve městě hazardu předvede své kvality v show prezidenta UFC Dany Whita a může si dokonce vydobýt s nejslavnější ligou kontrakt. Oproti tomu populární bijec Miloš „Meloun“ Petrášek má za sebou dvě prohry, i ty ale dokáže snáz překlenout, když má nablízku trenéra Reinderse.

Co pro vás znamená, že poletíte s Michalem Martínkem do Las Vegas za Danou Whitem?

„Je to samozřejmě odměna pro nás oba za práci, kterou jsme spolu za několik let udělali. Je to šance, na níž čeká spousta bojovníků na světě, a my jsme rádi, že se štěstí usmálo právě na nás. Ale to říkám v uvozovkách. Není to jen o štěstí. Je to o tom, že je Michal veliký dříč a vybudoval si kariéru neporaženého bojovníka v těžké váze, což jsou vždycky atraktivní zápasníci.“

To Milošovi Petráškovi, který také paří do vašeho týmu, se teď tolik nedařilo. Prohrál dvakrát za sebou s Američanem Jeremym Kimbalem. Jak obtížné je zvládat prohry?

„S Milošem už spolupracujeme přes dva roky a budujeme jeho kariéru. Nasbíral několik vítězství nad kvalitními soupeři. A tak jsme se rozhodli udělat výkonnostní skok, protože samozřejmě směřujeme do některé z velkých světových soutěží. Měli jsme proto přání směrem k promotérům Oktagonu, aby nám přivezli nějakého bývalého bojovníka UFC. První zápas se naprosto nevyvíjel podle našich představ, takže skončil v druhé půli prvního kola po dobře trefeném úderu Kimballa. Poprvé v kariéře Miloše někdo uspal.“

A jak to snášel?

„Byl z prohry samozřejmě obrovsky zklamaný. Oba dva jsme věděli, že se nejednalo o výkon na úrovni, kterou on je schopen předvést. A Miloš se rozhodl, že prostě chce odvetu, protože na něj má. Považoval ho i za jakýsi prubířský kámen. Říkal, že když Kimballa nedokáže porazit, tak nemá co pohledávat ve světové špičce. Po nějaké diskuzi jsme se tedy dohodli na tom, že do odvety půjdeme.“