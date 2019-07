Jones vs. Santos. Superzápas o titul v UFC. Vítěz z Prahy proti rebelovi | iSport.cz

Nejslavnější MMA liga světa si přichystala duel, jaký tady už dlouho nebyl. Bitka Jon „Bones“ Jones a Thiago „Marreta“ Santos bude určitě stát za to. Nejen že proti sobě v kleci stanou dva skvělí bojovníci, ale i dva velmi silné životní příběhy. A bude zajímavé sledovat kdo s koho.

Větší hvězdou je jednoznačně Jones. Nejen díky svým výkonům, ale i eskapádám. Jednatřicetiletý Američan pochází ze sportovní rodiny. Oba jeho bratři se propracovali do nejslavnější ligy amerického fotbalu NFL, nejmladší dokonce vyhrál slavný Super Bowl. Zvučností jména je ale přesto nechal za sebou.

Už v mládí bylo jasné, že se jedná o výjimečného sportovce. Po vzoru bratra se Jon Jones na střední škole věnoval americkému fotbalu, díky jeho vytáhlé šlachovité postavě mu trenér vymyslel přezdívku Bones (kostnatý, hubeňour), kterou používá dodnes. Brzy mu ale učarovalo zápasení, ještě před odchodem na univerzitu, kde se věnoval trestnímu právu, se stal státním šampionem severní části New Yorku. Vysokoškolského titulu se však před dokončením studií vzdal, aby se vydal na honbu za tituly v MMA.

Jon Bones Jones: Hvězda, ale darebák

Od začátku kariéry těží z komplexnosti a obrovského rozpětí paží (215 cm!), se kterým si soupeři nevědí rady. Prvních šest rivalů mezi profesionály dokázal ukončit před limitem, a tak si jej brzo všimlo UFC. Za jedenáct let od prvního zápasu v této organizaci čítá jeho bilance dvacet čtyři výher a jedinou prohru.

Ta přišla, když byl v zápase s Mattem Hamillem diskvalifikován za nepovolené lokty, podle mnohých odborníků ale neprávem. V roce 2011 se stal nejmladším šampionem v dějinách UFC, bylo mu tehdy 23 let, a velká část fanoušků ho považuje za nejlepšího MMA zápasníka historie. Jeho odkaz ale podkopávají opakující se skandály.

Pás šampiona polotěžké váhy mu byl poprvé odebrán, protože odjel od dopravní nehody. Co hůř, v autě, které naboural, seděla těhotná žena. Po odpykání půlročního trestu selhal ještě dvakrát. A to u dopingových kontrol.

„Každý šampion má vlastní příběh, ten můj je složitý. Určitě jsem si všechno udělal těžší, ale jestli jsem si nepřízeň osudu zavinil sám nebo ne, i tak jsem tu pro další výzvu. Potřeboval jsem zůstat silný a přečkat to všechno, chtělo to hodně síly. Dnes tady stojím s vědomím, že žádný muž mě nemůže zasáhnout tak silně jako život,“ uvedl pro Los Angeles Times, když komentoval situaci ohledně svých dopingových skandálů.

Sám se k vědomému užívání zakázaných látek nikdy veřejně nepřiznal. Aby unikl delšímu trestu, zapojil se do antidopingového programu a stal se agentem, který pomáhá s odhalováním dopingových přestupků u ostatních zápasníků.

„Celá věc okolo Jona Jonese mě přivádí k šílenství. Je nejlepší v historii, nejlepší ze všech, co kdy zápasili. A ta frustrující věc je, představte si, že by se ten chlápek snažil. Představte si, že by se snažil aspoň trochu. Jak neskutečně skvělý by mohl být,“ řekl na adresu Jonese prezident UFC Dana White pro Bleacher Report. Americký zápasník totiž proslul také svým kladným vztahem k marihuaně, alkoholu a divokým večírkům, dokonce přiznal, že jednou vyzkoušel i kokain.

Thiago Marreta Santos: Paragán ze slumu

V kontrastu s tím, jak bohatá je Jonesova temná stránka, se jeho rival jeví jako svatoušek. Thiago Santos je jedním z lidí, jehož život by se dal popsat slovy „z nuly na vrchol“. Pochází z nechvalně známého slumu Cidade de Deus, nejnebezpečnější části Rio de Janiera. Jeho otec se živil jako řidič náklaďáku, matka byla uklízečkou.

Pětatřicetiletý Brazilec však životní start v chudinské čtvrti nevidí jako překážku. „Z Cidade de Deus vzešlo hodně dobrého, bez ohledu na ten špatný mediální obraz. Jsem pouze jedním z velké skupiny talentovaných lidí, kteří přišli odnikud a dokázali z toho něco vybudovat,“ zhodnotil svůj životní příběh pro web MMA Junkie.

Mnoho jeho vrstevníků se zapletlo do kriminální činnosti. On sám se ale do lukrativního průmyslu dealování drog nikdy nezapojil. V osmnácti letech se vydal opačným směrem a vstoupil do armády, kde sloužil jako výsadkář. „Cítím se jako příklad. Nejen proto, že jsem se dostal takhle daleko, ale protože jsem se nevzdal, nenechal se stáhnout k jednoduchému způsobu života,“ prohlásil hrdě brazilský ranař.

Slavný hlas oktagonu Buffer: UFC je raketa, která míří vzhůru

Služba v armádě sice zpomalila rozjezd kariéry, první profesionální zápas měl až na konci roku 2010. Na druhou stranu mu však hodně dala. Disciplína, psychická i fyzická odolnost a zkušenosti s extrémními situacemi jsou v ringu jeho největšími zbraněmi.

„Netvrdím, že má minulost dělá zápasení jednoduchým, to není jednoduché pro nikoho. Minulost mi ale dala sílu vůle. Donutila mě pracovat tvrději. Pomohla mi popasovat se s vším, co přede mě postavili. Pokaždé, když vstupuju do oktagonu, představím si všechno, čím jsem si prošel a co jsem musel překonat. A jdu tam mnohem silnější!“

K MMA patří mnohdy drastické shazování váhy. I na to ale nahlíží Santos s nadhledem, díky tomu, co zažil v dřívějších letech. „Je to strašné, ale ne tak, jako když uvíznete v amazonském, abyste přežili,“ zavzpomínal na krušné časy.

Maretta ("kladivo" v portugalštině), jak zápasníkovi začal říkat pro velkou agresivitu v boji trenér, si nechal tento symbol dokonce vytetovat. Velké kladivo, které vede přes celý hrudník až na břicho navíc překrývá dlouhou jizvu. O té se však Brazilec nikde nezmiňuje. Jisté je, že měl oproti Jonesovi na začátku rozdané mnohem horší karty.

O souboj s ním si mimochodem řekl v Praze, kde na premiérovém galavečeru UFC zdolal Poláka Jana Blachowicze a hned jasným gestem ukazoval, že si chce kolem břicha připnout pás šampiona. Zda bude v souboji s neporaženým hubeňourem úspěšný, se dozvíme v neděli ráno.