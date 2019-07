Jones přestává být opatrný, Santosova bomba může šokovat, varují hvězdy | iSport.cz

Karlos Vémola „Jon Jones je o třídu lepší zápasník, tohle je pro něj jednoduchý souboj, ve kterém bude mít převahu. Je moc zkušený na to, aby si naběhl do bomby.“ Karlos Vémola si zkusil americký fotbal • Foto Česká asociace amerického fotbalu

Jiří Procházka „Nerad předpovídám. V tomhle zápase to pro Jonese nevidím tak jednoduše. Mohl by to ubodovat, tak jak to umí, ale musí si hodně hlídat rázné výpady, které výborně časuje a trefuje Santos. Když bude Jones správně namotivovaný, tak to strategicky zvládne. Ale hlavně nechť vyhraje lepší, a je krásný BOJ! BJP!!!“ Zápasník a šampion organizace Rizin Jiří "Denisa" Procházka • Foto Michal Beránek (deník Sport)

Attila Végh "Myslím si, že vyhraje Jon Jones. A to proto, že je větší. Dokáže mít normálně i sto kilo, zatímco Santos je typická osmdesát čtyřka. Se Santosem jsem trénoval, když jsem byl v Americe. Už tehdy byl velmi tvrdý. A od té doby se brutálně zlepšil, je vyvinutý, nabitý a v rukách má strašné petardy. Reálně si ale myslím, že vyhraje Jon Jones. Nicméně je to MMA, Santos může dobře trefit, navíc je outsiderem souboje, což je někdy lepší, může překvapit." Attila Végh před zápasem • Foto Barbora Reichová / Sport

Patrik Kincl "Jon Jones je bezesporu králem polotěžké divize. Patří k zápasníkům, kteří dokážou neustále přicházet s něčím novým, a měnit tak svůj styl. Je velmi těžké ho načíst. Na druhou stranu mi přijde, že si je sám sebou až moc jistý. Přestává být opatrný. Toho bude chtít určitě Thiago Santos využít. Thiago ustojí hodně ran a stačí mu trefit jeden tvrdý úder. Podle mě bude chtít vyvolat přestřelku, ze které může těžit a šokovat celý svět. Jones by se měl od Santose držet dál a vše trefovat na vzdálenost. Pokud by hrozilo nebezpečí, tak by měl soupeře svazovat do klinčů. Vítězem bude ten, který si prosadí svůj styl. Každopádně očekávám parádní podívanou." Patrik Kincl • Foto Michal Beránek / Sport

Michal Martínek "Věřím, že vyhraje Jones, protože je komplexnější. Bude záležet, jestli ho Santos trefí a jak se s těmi ranami vypořádá. Ale myslím si, že by to měl zvládnout." Michal Martínek s pásem šampiona OKTAGON MMA • Foto OKTAGON MMA