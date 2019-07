Oktagon 13, Muradov rozbrečel přítelkyni: Podpora na Štvanici byla brutální! | iSport.cz

Fanoušky si získal zápasnickými dovednostmi, ale i příjemným vystupováním. Nikdy neodmítne fotku, je stále usměvavý, a to i když se zrovna ze všech sil snaží poslat k zemi rivala, který proti němu stojí v kleci. V sobotu ho hnal dopředu vyprodaný centrkurt Štvanice. Před zápasy bývá klidný a koncentrovaný, prochází se po šatně. Když ale začne hrát jeho nástupová hudba, přepne do bojového módu a rivaly většinou porazí před limitem. Dominantní výkon předvedl i proti Brazilci se zkušenostmi z UFC. Ve druhém kole mu na zemi uštědřil několik ran a rozhodčí byl nucen zápas zastavit.

Jak jste spokojený se svým výkonem?

„Úplně v pohodě, předvedl jsem super boj v postoji. Nevyšlo mi naskočené koleno, ale dobrý, jsem rád. Jinak bylo všechno podle plánu.“

Co říkáte na publikum, které vás popohánělo k vítězství?

„Právě kvůli lidem to dělám. I když jsem unavenej, tak jdu na trénink. Ty pocity nejdou popsat slovy. Bylo slyšet, jak mi diváci fandí, jak mě mají rádi a za to moc děkuju každému z nich.

Jak vnímáte to, že máte v Čechách obrovskou podporu fanoušků, i když jste cizinec?

„Hodně lidí mi i posílá fotky, že fandili u televize, je to neuvěřitelný. Jsem moc vděčný za takovou podporu, kterou dostávám vlastně v cizí zemi.“

Po výhře jste vyskočil téměř na všechny strany klece, chtěl jste tím dát najevo, jak jsou pro vás fanoušci důležití?

„Jasně, jasně. Já jsem skočil na každou stranu klece, protože ta podpora byla fakt brutální! Bylo to mega. Cítil jsem každého jednoho fanouška, moc jsem to prožíval.“

Oktagon 13: Muradov vs. Marques. Mach ubil Brazilce ve druhém kole

V pozápasovém rozhovoru jste mluvil i ve svém rodném jazyce. Co jste domů vzkazoval?

„Poděkoval jsem jako vždy rodině, mámě, tátovi. Fanouškům z Uzbekistánu, protože bez fanoušků nejsme my zápasníci nikým.“

Jak se vám vůbec líbí nápad bojovat pod širým nebem?

„Mně je úplně jedno, kde zápasím, jestli pod otevřeným nebem, nebo zavřeným. Hlavní je před kým zápasím. Ale ta atmosféra byla skvělá, úplně jiná než v nějaké hale.“

Jaké jsou vaše nebližší plány?

„Odlítám 6. srpna do Ameriky za Floydem Mayweatherem. Odpočinout si, pak zase makat v Čechách a uvidíme, co bude dál.“

Kolik vám vzal dnešní souboj sil?

„Vzalo mi to dost. Ale první zápas, když jsem fandil Evě (svěřenkyni, která na turnaji zápasila), mě stál mnohem víc sil.“

Vypadalo to, jako byste postupně přidával během zápasu na energii. Bylo to tak, že jste postupně stupňoval tempo?

„Na tempu jsem nepřidával, chtěl jsem navyšovat a pak zase ubírat. To byla taková taktika.“

Byl to těžký soupeř, ale poradil jste si s ním opravdu rychle.

„Tak lidi alespoň vidí, že makáme a nesedíme na místě. Udělal jsem, co jsem musel. Užil jsem si to a jedeme dál! Jedenáct výher v řadě v osmdesát čtyřce, kdo jiný tohle v České republice má? Nikdo.“

Na Štvanici byla i vaše přítelkyně Monika Bagárová. Jak se jí váš zápas líbil a co říkala na celý turnaj?

„Monika brečela, vždycky to prožívá na sto procent, ale turnaj si užila.“

