UFC 241 nadchlo i v Česku. Diaz je pořád hrozná žiletka, žasl Dvořák | iSport.cz

Takhle nabitou zápasovou kartu už dlouho UFC nepřipravilo. Turnaj s pořadovým číslem 241 v americkém Anaheimu zakončovaly tři veliké souboje, které chtěl vidět asi každý fanoušek MMA. Poslední duel večera byl korunovací staronového vládce těžké váhy. Na konci čtvrtého kola střetu amerických těžkotonážníků totiž Stipe Miocic rozjel prudkou sérii háků, jakou nedokázal dosavadní držitel titulu Daniel Cormier ustát.

„Není to o úderech, které snesete, ale o těch, které nečekáte. Trefil mě skvělou kombinací, kterou jsem nepřečetl,“ uznal poražený a neskrýval zklamání. „Jsem strašně soutěživý, to je můj dar i prokletí. Ale když se nesmíříte s porážkou, zajistí vám to, že nebudete prohrávat často.“

Výsledek finální bitvy překvapil i respektovaného trenéra MMA Daniela Bartáka. „Věřil jsem DCmu. Jeho divoký box ve spojení s wrestlingem je prostě neskutečný. A ze začátku to vypadalo, že to na Stipeho bude opět platit,“ upozornil Barták. „S přibývajícím časem se zápas začal vyrovnávat. Chvíli mi přišlo, že ti dva stojí proti sobě a prostě jeden do druhého mlátí. Neskutečný!“

Cormierovi je čtyřicet let, dříve proklamoval, že v takovém věku už bojovat nebude. A tak po zápase odpovídal na otázky týkající se konce kariéry. „Musím probrat s týmem, ženou a synem, co bude dál. Malý Daniel se mě zeptal, jestli půjdu do důchodu, prý by ho to nenaštvalo. Chci teď trávit víc času s rodinou,“ odpověděl v rozhovoru pro ESPN se slzami v očích. „Snažím se nedělat taková rozhodnutí pod vlivem emocí, protože vím, jak moc to všechno ovlivňuje. Takže si nechám nějaký čas na rozmyšlenou.“

Titul nejtvrdšího zku***syna

Obdivuhodný comeback po třech letech předvedl známý a kontroverzní hrdina UFC Američan Nate Diaz, když na body, ale zcela suverénně, deklasoval krajana Anthonyho Pettise.

„Diaz mě hrozně překvapil. Po takové pauze jsem čekal špatný výkon, a on je pořád hrozná žiletka. Dominantní na zemi i v postoji a jasně si to pohlídal a vyhrál. Klobouk dolů,“ zhodnotil souboj úspěšný český bojovník David Dvořák.

„Jsem nejlepší zápasník MMA na světě,“ prohlásil neskromně Diaz na pozápasové tiskovce. „Ne jako nějací wrestleři, kteří vás celé kolo drží na zemi a doufají, že vyhrajou na body a najdou nějakou skulinku, aby jim připnuli opasek. Titul nejtvrdšího zku***syna ve hře je můj a rád bych ho obhájil proti Jorgemu Masvidalovi,“ vyřkl svérázný bojovník jméno soupeře, s nímž by rád příště stanul v kleci.

O vyostřenou situaci na turnaji se postaral výsledek klání dvou svalovců, Kubánce Yoela Romera s Brazilcem Paulem Costou. Na body totiž vyhrál druhý jmenovaný, což se nezdálo značné části publika. „Ukázal jsem, jak tvrdý zápasník jsem. Porazil jsem jednoho z nelepších bojovníků na světě a hned po mně druhého nejtvrdšího v divizi,“ nepochyboval ale vítěz o svých kvalitách.

Každý úder smrděl knokautem

„Romero versus Costa, to byla neskutečná bitva. Každý úder smrděl knokautem,“ komentoval duel Barták. „Po prvním kole jsem si nemyslel, že to půjde na body. Rozhodčí se mohli přiklonit na jednu i druhou stranu, neviděl bych to jako úplný zářez.“

Podle bojovníka z Hradce Králové dopadlo střetnutí ranařů, jak mělo. „Za mě je Romero jeden z nejvíc nefér zápasníků, které jsem v oktagonu kdy viděl a jsem hrozně rád, že vyhrál Costa,“ pochvaloval si Dvořák. „UFC 241 bylo plné překvapení, sice jsem prohrál tiket, ale to mi vůbec nevadí, protože jsem se skvěle bavil. Šlo o jeden z top turnajů letošního roku,“ dodal pobaveně.