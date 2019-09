Oktagon 14: Krištofič králem, Deák zvládl Macka. Slaví i Ivy Hašková | iSport.cz

Turnaj v Bratislavě probíhal ve velkém stylu a diváci se skvěle bavili. Od začátku vyhrocené bitvy gradovaly až ke dvěma hlavním měření sil, při kterých byla atmosféra v aréně elektrizující.

Vyvrcholení galavečeru sice působilo až komicky. Filip Macek se totiž v úvodní pětiminutovce všemi možnými způsoby snažil dostat Tomáše Deáka na zem, aby se mohl pokusit o páku nebo škrcení. A tak téměř po každém úderu spadl a doufal, že na něj soupeř skočí. Diváci za to českého vyzyvatele odměnili hlasitým pískotem, ti radikálnější dokonce spustili pokřik „Macek je buzer***!“

V dalších kolech už bojovníci ukázali plnohodnotné MMA. Deák stále dominoval, ale Macek se snažil v postoji trefovat a pouštět se do výměn, na vítězství to však nestačilo. Po Michalu Martínkovi a Davidu Kozmovi se tak třetím šampionem v historii asociace stal Tomáš Deák. „Gameplan probíhal, jak jsem chtěl,“ pochvaloval si slovenský vítěz.

Králem Bratislavy je po bitvě Pirát Krištofič

Divácky možná ještě očekávanější duel přinesla Bitva o Bratislavu. Do té doby sjednocení podporovatelé se rozdělili na dva tábory. Chvílemi byl hlasitější fanklub Samuela „Piráta“ Krištofiče, pak zase ten Roba „Diamantového Čáva“ Pukače. Po pětikolovém maratonu se zaslouženě radoval Krištofič. Většinu zápasu byl aktivnější, stále rivala tlačil a lépe trefoval. Všichni tři bodoví rozhodčí jej proto viděli jako vítěze.

Na hlavní kartě se představil také miláček domácího publika Ľudovít Klein. Ten způsobil euforii na tribunách, když kopem na hlavu uspal soupeře Joaa de Souzu. Osmatřicetiletého Brazilce museli při opouštění oktagonu doprovázet zdravotníci.

Chvíli předtím ukončil úvodní část zápasů oblíbený Američan Jeremy Kimball duelem s Timem Feuchtem. Střet tvrdých postojářů pro sebe získal Němec s kontroverzní pověstí po necelých třech minutách. Jestli se tak Kimball utká 9. listopadu v O2 aréně s Viktorem Peštou, jak bylo původně v plánu, zůstává otázkou.

Dalšího soka však našel Michal Martínek. Slovák Martin Buday totiž v souboji těžkotonážníků porazil Daniela Dittricha a hned v kleci si řekl o titulovou šanci. „Martin chce mě, já už chci taky jeho,“ odpověděl na výzvu šampion těžké váhy, jenž se v hale nacházel jako divák.

Kráska a zvíře Hašková má první triumf

Z pozice diváka se do klece v rámci semifinále Projektu Y poprvé dostala Ivy Hašková. Kráska a zvíře v jedné osobě. První MMA zápas zvládla více než skvěle. Přestože do souboje s Kateřinou „Kundosaki“ Klinderovou vstupovala jako outsider, tvrdým pravým hákem ve druhém kola rozhodla o svém vítězství. A to dokonce knokautem, ze kterého byla sama překvapena. Nad bezvládnou soupeřkou postávala s údivem v obličeji, zatímco hala bouřila.

Obě zápasnice předvedly výborný výkon, za který byly publikem po zásluze odměněny. Umění ukazovaly v postoji, klinči i na zemi. Hašková se snažila rivalku několikrát uškrtit, rozhodující ránu ale zasadila v postoji. Ve finále Projektu Y mladá Češka vyzve Slovenku Evu Borodáčovou.

Na odvážné fotky Ivy Haškové a dalších bojovnic Projektu Y se podívejte ZDE »

Méně se dařilo talentovanému Leovi Brichtovi. V souboji nadějných bojovníků, jimž se předpovídá velká budoucnost, padl proti Ronaldovi Paradiserovi. Vytáhlý Slovák dokázal Brichtu poslat na podlahu už v prvním kole, ten se však rychle oklepal a dokázal se do konce úvodní pětiminutovky ubránit.

Po pauze se boj opět přenesl na zem, kde český bijec po nasazené páce k radosti téměř zaplněné haly vzdal. Po vítězné premiéře na Štvanici zaznamenal první neúspěch na půdě Oktagonu.