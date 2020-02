Kincl zná soupeře, prověří ho zkušený Polák: Manželka byla nadšená | iSport.cz

Minulý rok pro Patrika Kincla nebyl nejšťastnějším. Nejprve byla zrušena jeho odveta s Karlosem Vémolou, pak krachl i ohlášený duel s Machmudem Muradovem. V červnu sice český bojovník zvítězil nad Italem Mattiou Schiavolinem a ohlásil nástup do prestižní polské organizace KSW, znovu jej pak ale pronásledovala smůla. Několik dnů před titulovým soubojem v Londýně se totiž zranil. Nyní má před sebou bitvu s mimořádně zkušeným rivalem.

Už znáte svého dalšího soupeře. Když jste v této souvislosti poprvé uslyšel jméno Michała Materly, co jste si pomyslel?

„Já jsem s tím přišel poprvé sám. KSW řešilo, v jaké váze půjdu a že v osmdesát čtyřce mají místo na kartě na turnaji v Lodži. Řekl jsem, že jediný, kdo by mě udržel ve střední váze, chci se totiž vrátit do velteru (do 77 kilo), je právě Materla. A mému týmu se to zalíbilo, začali jednat s KSW, tam se to taky líbilo a během dvou dnů bylo vše uzavřené.“

Soupeře si vždy hodně nastudujete, Materlu dlouhodobě znáte. Jak byste ho jako bojovníka popsal?

„Jde určitě o jednu z největších polských hvězd. V KSW je od úplných začátků. Je to hodně silový, rvavý a agresivní zápasník, který dělá super duely. Ale zároveň má ve spoustě věcí slabinu. Nejvíc mu vždy škodí, jak tlačí dopředu. Když se mu daří a opravdu mu to vychází, je skvělý, ale pokud si na něco naběhne, tak mu to většinou zkazí zápas.“

Má úctyhodnou bilanci sedmadvaceti výher, jen sedmi proher, většinou vítězí před limitem. Máte z něj respekt?

„Jako zápasníka ho uznávám, respektuji. Ale pro mě je to spíše motivace, než že bych byl z něčeho vystresovaný. Je to opravdu obrovská výzva, protože se jedná o jméno světového formátu. Jednal i s UFC, dokonce se tam měl objevit. Ale nakonec zůstal v KSW. Považuju ho za skvělého soupeře pro první zápas v této organizaci.“

Materla dvakrát prohrál souboj s Angličanem Scottem Askhamem. Takže u něj můžete hledat inspiraci.

„Rozhodně. Scott je ale maličko stylově jinde, než jsem já. Potkal jsem se s ním v American Top Teamu, kde jsem mu pomáhal s přípravou a byl jsem i u toho, kdy řešili, jak na Materlu. Taktika jim vyšla, takže z toho budu hodně vycházet. A se Scottem se určitě pokusím spojit, aby mi řekl nějaké postřehy ze zápasu.“

Manželka začne před zápasem vždycky bláznit. Polština mi je docela blízká

Naposledy jste bojoval v červnu minulého roku. Pak jste měl nastoupit v září poprvé v KSW, ale zranil jste se. Dlouho jste tedy trénovat ani nemohl. Jak se cítíte teď a co ruka?

„Skvěle, skvěle se cítím!“

Chápu, vzkaz pro soupeře zní, že se cítíte skvěle. Ale jak dlouho už trénujete opravdu naplno?

„Jsem připravený od ledna. Do plného tréninku jsem skočil koncem prosince a od ledna jedu ostrou přípravu. Fakt se teď cítím dobře. V ruce cítím občas něco málo, ale nejedná se o nic, co by mě omezovalo v mých specifických trénincích. Opravdu se cítím super a připravený na takový zápas.“

KSW je jako organizace doslova polský klenot. Už se učíte polsky?

„O ku*wa! (rozesměje se) Píše se to s dvojitým v.“

No ne, budete se snažit mluvit polsky?

„Určitě. Mně je polština docela blízká. A tím, že tam trávím a budu trávit nějaký čas, tak bych chtěl určitě více porozumět.“

Vaše žena se v MMA hodně vyzná…

„Myslí si to.“ (směje se)

Každopádně, když jste jí řekl, s kým budete bojovat, co ona na to?

„Začne vždy hrozně bláznit. Má ráda, když mám před sebou veliké výzvy, veliké zápasy, takže je vždy nadšená. Trošku se až stydím, ale kolikrát je nadšená víc než já.“

Takže ne, že by ji popadl strach?

„To vůbec ne. Naplno mě podporuje a věří mi. Ví, co tomu dávám, co všechno sportu obětuju, a má ráda, když mám před sebou opravdu velké zápasy.“

Vaši fanoušci si určitě všimli, že jste se během té vynucené pauzy začal hodně věnovat natáčení podcastů, které mají i video podobu. Nezvažujete úplnou změnu kariéry?

„Že bych dělal jenom to, to ne. Byla to opravdu náplň po zranění. Navíc byl zraněný i můj kolega Tomáš Kvapil, se kterým většinou moderuju. Měli jsme zkrátka dost času, tak nás napadlo jít do toho, jestli to bude mít nějaký ohlas. Chytlo se to, proto pokračujeme. A baví nás to. Musím říct, že v tom mám obrovský relax. Ode všeho se odstřihnu, i od MMA světa, i přesto, že tam řešíme také bojová témata, ale z jiného úhlu.“