SE SIMONOU v karanténě: Bijec Procházka o tajném cvičení i čtení | iSport.cz

„Většinu času trávím ve svém rodišti v Hostěradicích s mamkou, aby byla v pohodě. Jinak jsem u sebe na chatě,“ řekl Procházka a přiznal, že s kamarády chodil na „tajnačku“ cvičit. Po zrušení některých omezení již trénuje v přírodě, kde se rád projíždí na kole.

Pro udržení se ve formě i v čase karantény Procházka doporučuje především cvičení s vlastním tělem. „Běhání, angličáky a kliky… To dělám já. Co se týká bojových sportů, tak je nejlepší pilovat techniku a snažit se jí dostat do svých nejlepších představ.“

Do bojů UFC by se měl český bijec vrátit kolem srpna. O soupeři zatím nemůže mluvit, ale pevně věří, že zápas s ním proběhne. „I kdyby to nevyšlo, do boje jsem připravený pořád, i teď,“ prozradil. O koronavirové krizi má Procházka přehled především díky známostem z Japonska, kde se stal šampionem v tamní organizaci Rizin Fighting Federation.