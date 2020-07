Ať Karlose nesežere lev! Přátelé přáli Vémolovi k narozeninám, co práskli? | iSport.cz

Veliká oslava ve Vémolandu už proběhla, ale teprve dnes je českému Terminátorovi 35 let. Požádali jsme proto jeho přátele, aby zavzpomínali na nějakou společnou historku. Došlo tak i na bombičkovou párty, speciálního kapra nebo na bolestné vzpomínky z tělocvičny. „Zápasil s mým trenérem Petrem Knížetem, tehdy jsme ho fakt neměli rádi, a teď jsme jeden tým,“ říká například Machmud Muradov. V rámci této ankety jsme se zeptali několika osobností, které znají osobně Karlose Vémolu, aby zavzpomínaly na nějakou společnou historku nebo řekli, co pro ně Český Terminátor znamená. Nakonec navíc přidali i přání k 35. narozeninám bijce z Olomouce.

Jiří Krampol

Herec

„Je zajímavé, že hned jak jsme se poznali, tak jsme si padli do oka. Teda alespoň on mně, nevím, jak já jemu. Od prvního momentu mi byl sympatický. A já k lidem, kteří něco dokázali, mám takový tichý obdiv, že něco umí. Ohromně si vážím toho, když někdo něco opravdu umí.

Byl jsem na jeho oslavě, která byla velkolepá, což se dalo čekat. Je to člověk velkorysý, takže to pojal ve velkém, což k němu jako hvězdě patří, tak to má být. Bylo to neuvěřitelně příjemný. Seznámil jsem se asi s celou jeho rodinou, říkal jsem jim tam: Kdo se nejmenuje Vémola, ať zvedne ruku. (směje se) Bylo tam asi třicet příbuzných. Vémola, Vémola, Vémola, všichni bratranci, sestřenice, strejdové… Babička, s tou jsem si tam dlouho povídal, všechno jsem se od ní dozvěděl o Karlosovi a celé rodině, takže mám přehled. Bylo to opravdu ohromně příjemný. Absolutně žádná snobárna, bylo to neuvěřitelně milý. Krásné odpoledne.

Přeju mu pevný zdraví, protože to potřebujeme všichni. Hlavně mu přeju nejenom síly k boji, ale celkově, aby vše vydržel, protože ten nápor, když je člověk někde na špičce, je silnej. Je těžké se na špičku dostat, ale ještě těžší je, se na ní udržet. Tak mu přeji, aby se tam udržel co nejdéle. To je podle mě to nejlepší, co mu lze popřát, protože on tím žije.“