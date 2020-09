Čeští bojovníci dobývají Východ! Martínek podepsal smlouvu s ACA

O české gladiátory je zájem. V UFC jsou aktuálně tři reprezentanti, což je úspěch největší. Nově ale bude velmi zajímavé sledovat i ruskou organizaci ACA, s níž podepsal smlouvu Michal Martínek.

Svým posledním výkonem nadchnul fanoušky i odborníky. Viktora Peštu zastavil už v prvním kole, když mu přelomil čelist. Brzy dostal lano od americké organizace PFL, kde měl v zápasové pyramidě bojovat o milion dolarů. Pandemie ale vše změnila, zámořská stáj letošní sezonu odpískala, a tím zanikl i kontrakt. Teď ale podepsal další cenný dokument, nastupuje do východního gigantu. Ve hře byla však i dohoda s polskou KSW. Nakonec rozhodla jistota více zápasů.

„V ACA máme garanci zápasové posloupnosti, která mi vyhovuje. Přece jen, je mi třicet, a nechci čekat rok na zápas. Chci bojovat těch šest let, kdy budu na svém maximu, pravidelně,“ komentuje dohodu. „Moc se na to těším. Jsem přesvědčený o tom, že teď je ten správný čas, jít tam poměřit síly, sáhnout si na dno a rozdat co nejvíc bomb. Momentálně mi to dává zkrátka největší smysl, poté, co se rozpadla spolupráce s PFL.“

Martínek je aktuálně šampionem největší české organizace Oktagon MMA, vzhledem k tomu, že titul nestihne do listopadu obhájit, bude muset pás uvolnit.

ACA je velmi movitá organizace pořádající turnaje hlavně v Rusku a Polsku, pohybuje se tedy na velkém trhu. Ještě pod značkou ACB ji založil Mairbek Chasijev, mezi majitele patří i čečenský prezident Ramzan Kadyrov. Se současným logem se společnost představila po sloučení ACB a WCFA. Ve stáji jsou zápasníci zejména z Ruska, Polska či Brazílie. Úrovní zřejmě nejlepší organizace v Evropě.

Martínek tak už plánuje, jak a kde se bude na další bitvy připravovat. V ruském kolosu je totiž právě těžká váha velmi silná. Titul drží Rus Muchumat Vakajev, za ním je v žebříčku Polák Daniel Omielanczuk a Američan Tony Johnson.

„Tréninkové kempy budu absolvovat v polském Ankosu, tam jsem si domluvil spolupráci, že budu parťákem Michala Andryszaka, který mi jako sparing pomáhal s přípravou na Peštu,“ prozrazuje Martínek. „Teď ale musím počkat, až se mi zahojí prst na noze, který mám špatně zlomený, ať to můžu jít do ACA posekat.“

V ruské kleci před týdnem slavil jako vůbec první český zápasník vítězství Vítězslav Rajnoch, když na body přemohl Rakušana Christiana Draxlera. „Výhra pro mě znamená hodně, mám radost za trenéra i klub. Už si zasloužil nějakou větší výhru,“ zhodnotil triumf svěřenec respektovaného trenéra a rozhodčího Jakuba Müllera.

Rajnoch navíc pro tento úspěch obětoval i svůj vous. Musel totiž nastupovat v lehké váze a na hubnutí měl jen měsíc. „Seklo se mi to 100 gramů do limitu a už to nechtělo jít dolů, tak jsme to zkusili oholit, jestli to nespadne,“ vysvětlil s pousmáním. „Bohužel to nepomohlo a asi po dvanácti letech jsem se úplně oholil.“

Šestadvacetiletý bojovník z Janovic podepsal s ACA smlouvu na čtyři zápasy, stejně jako Martínek.