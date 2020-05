Kouč Barták o Peštově prohře a kouzlu MMA: Chytrý sport. Je jako šachy | iSport.cz

Krom Viktora Pešty patří mezi svěřence Daniela Bartáka i mimořádně úspěšná zápasnice Magdalena Šormová, která sbírá ve světě velké úspěchy a po dlouhé době bude brzy znovu zápasit i v Česku. Šestačtyřicetiletý trenér zápasil naposledy v roce 2011. Občas měl chuť se i do klece vrátit. „Ale pak jsem si připomněl dřinu, odříkání a stresy, co to obnáší, a to mě přesvědčilo, že v sobě už ten oheň, abych do toho znovu vlítnul, nemám,“ přiznává.

MMA se jako první velký sport vrátilo po nucené pauze kvůli pandemii díky turnaji UFC 249. Co na to říkáte?

„Jsem rád a moc se těším na další akce. Otázkou je, jak to bude zvládnuté s bezpečnostními opatřeními, aby to vše bylo v pořádku, jak má být. Aby to nedopadlo jako s Jacarem (Ronaldo Souza, brazilský zápasník), který přijel na turnaj, a zjistilo se, že má koronu. Doufejme, že to vše dobře dopadne a turnaje budou pokračovat.“

A co říkáte na to, jak to UFC právě z pohledu bezpečnostních opatření zvládlo?

„Myslím, že to zvládli opravdu dobře. Už proto, že právě v uvozovkách chytili Souzu. Bezpečnostní opatření tam fungovala velmi precizně. Myslím, že to UFC zvládlo opravdu výborně. Škoda jen, že tam nemůžou být diváci a zatím asi dlouho nebudou. Když se třeba po titulovém zápase vítěz raduje a nemá s kým, tak je to smutný pohled.“

Jak vás konkrétně zasáhly opatření ohledně pandemie? Je jasné, že jste nemohl trénovat, jak jste to zvládl?

„Naštěstí mám něco našetřeno, takže jsem neřešil existenční problémy, které spousta oddílů může mít. Dal jsem si prostě pauzu, vyčistil jsem si hlavu a byl víc s rodinou. Takové prázdniny doma. Ale jinak… Zrovna v lednu jsme otevřeli nový Penta gym v Hostivaři, hodně jsem do toho investoval a po dvou měsících jsem musel zavřít. Bude to tedy nový start gymu, uvidíme, jak se lidé budou chtít vrátit, jak se budou bát.“

Vaším nejznámějším svěřencem je Viktor Pešta. Ten zaznamenal naposledy dost nepříjemnou prohru, Michal Martínek mu na turnaji Oktagonu 15 v O2 areně zlomil čelist. Jak jste to prožíval?

„První, co jsem ze sedačky slyšel, byla strašná bomba. Říkal jsem si, ty jo, co se děje? Protože Martínek dával opravdu granáty, až to bylo slyšet. A pak když to Viktor stopnul, tak jsem úplně neviděl, co se stalo. V první chvíli jsem byl opravdu překvapený, že to zastavil, a nevěděl jsem, co se děje. Až v kleci jsem se dozvěděl, že jsou nějaké problémy. V tu chvíli vás nezajímá prohra, výhra, ale zdraví zápasníka.“

Má už Viktor nějaké plány na návrat do klece?

„Nedávno jsme spolu mluvili, zatím nic nemá. Původně měl jít zápasit v květnu na turnaji Oktagonu v O2 Universum, ale doktor mu to zakázal, že jeho obličej ještě není na údery připravený. Teď ho čeká další kontrola a uvidí se, jestli bude moci zápasit někdy na podzim.“

Co pro vás znamená prohra svěřence?

„Jde o to, jaký byl výkon, konstelace zápasu. Když bojovník prohraje a podá skvělý výkon, ale prostě nestačí na soupeře, který byl o kousek lepší, nebo to viděli jinak rozhodčí, tak člověk není až tak zklamaný. Ale když je prohra taková, že svěřenec má na víc, ale výkon není adekvátní tomu, co je schopen dokázat, pak je zklamání veliké a hůř se s tím vypořádává. Já beru kluky jako svoji rodinu, takže je to porážka i pro mě. Hodně to prožívám.“

Proč jste skončil se zápasením?

„No, jsem už starší ročník. (pousměje se) S vale-tudem jsem skončil v roce 2000 a od roku 2011 nezápasím vlastně vůbec.“

Bylo těžké se s tím rozloučit?

„Ani ne. Zjistil jsem, že mě to nenaplňuje a je čas skončit. Nedonutilo mě žádné zranění nebo okolnosti, ale najednou mi přišlo, že je čas. Vypořádal jsem se s tím vcelku dobře. Samozřejmě že mě občas napadlo se vrátit, ale pak jsem si připomněl dřinu, odříkání a stresy, co to obnáší, a to mě přesvědčilo, že v sobě už ten oheň, abych do toho znovu vlítnul, nemám.“

Krom toho, že jste trenérem, tak také píšete. Teď už vyšla vaše třetí kniha Život v kleci, která se zaměřuje na vývoj MMA v České republice. V čem vidíte zásadní okamžiky v růstu tohoto sportovního fenoménu u nás?

„Myslím, že základ byl v tom, že jsme v roce 1996 začali se zápasy vale-tudo. To byl odpich. Bojovalo se bez rukavic, kola měla dvacet minut a zápasilo se do úplného ukončení zápasníkem nebo rozhodčím. Druhá vlna přišla kolem roku 2005, kdy se na turnaje jezdilo do zahraničí, v Česku jich bylo poskrovnu. A první boom MMA začal v roce 2011, kdy se konal první turnaj GCF.“

Největší nárůst popularity zápasy v kleci zaznamenaly před kratší dobou. Poprvé se MMA dostalo do O2 areny až v roce 2017.

„Určitě. Najednou tu bylo XFN, Oktagon a začaly se prodávat veliké haly.“

A co mělo podle vás největší vliv na současnou popularitu MMA v Česku?

„V prvé řadě je to podle mě díky Conoru McGregorovi, který to odpálil ve světě, a pak to byl u nás určitě i příchod Karlose Vémoly. A pomohl tomu i konkurenční boj XFN a Oktagonu. Lidi zajímá, když se něco děje, chtějí být u toho.“

Organizace Oktagon bude mít brzy taky první speciální turnaj bez diváků pod názvem Underground. Jak tento nápad hodnotíte?

„Myslím, že pro profesionální zápasníky, kteří se tím živí, je to dobrý přivýdělek, dobré zviditelnění. Protože v tuto chvíli tu není žádný jiný sport, který by probíhal. Takže světla ramp budou mířit na ně. Za náš gym je dobré, že tam bude startovat Magda Šormová, která v Česku asi pět let nezápasila, takže i ji můžou lidé poznat, protože tu není tak profláklá. Ale jde vlastně o dvě váhovky výš, protože normálně nastupuje v divizi do 52 kilo, teď půjde do 61 kil. Tak uvidíme, jak jí to sedne.“

Co pro vás znamenal turnaj Oktagon 15: Zápas století?

„Byla to úžasná akce. Skoro jsme si nikdy nemysleli, že tu něco takového bude. Když jsem zápasil já, tak jsme museli novinářům vysvětlovat, že nejsme žádní šílenci, kteří se mlátí nesmyslně do hlavy. A že najednou MMA vyprodává největší halu v zemi, je top toho, co se mohlo podařit. Je to ohromný výkon.“

Kdybyste měl laikovi vysvětlit krásu MMA, co byste řekl?

„Je to ohromně těžká disciplína, je tam mnoho možností, jedná se o komplexní sport. A hlavně si myslím, že je to chytrý sport. Je tam hodně taktiky, na zemi se musíte umět dobře hýbat a přemýšlet u toho. Variant, jak ukončit soupeře, je strašně moc. Takže si myslím, že je to jeden z nejchytřejších sportů, co jsou.“

Takové zápasnické šachy?

„Přesně tak.“