Sado maso, škrábání paty i Vémolova karma. Mikulášek bavil čtenáře

Tenhle duel začíná zajímat i lidi, kteří si jinak na MMA příliš nepotrpí. Karlos Vémola boj v kleci v Česku zpopularizoval jako málokdo, jeho další soupeř, Václav Mikulášek, alias Baba Jaga je neméně pozoruhodným zjevem bojového sportu. Minimálně co se ostrého vyjadřování týče. V pondělí dopoledne dorazil do redakce Sportu a iSport.cz a přes hodinu odpovídal na čtenářské dotazy. Jak vidí šance, že se duel s Vémolou vůbec uskuteční? Jakou taktiku na Karlose chystá a kolik už nacpal peněz do přípravy? Přečtete si všechny jeho odpovědi!