Češi v ACA: Martínka čeká menší kolos, Rajnochovi stačilo pět vařících van

V ruské organizaci ACA se Michal Martínek představil už jednou, 26. listopadu 2020 prohrál souboj s Danielem Jamesem v druhém kole TKO. Na konci prvního kola byl přitom kousek od výhry, když amerického víc než stodvacetikilového obra sestřelil k zemi. Ten se ale během pauzy oklepal a zavalil českého bijce údery.

V následující bitvě proti Martínkovi stane ranař z Litvy Tomas Pakutinskas. „Je velmi zkušený, má za sebou pětatřicet zápasů, což je víc než třikrát tolik, co má Michal,“ upozorňuje André Reinders, trenér českého bojovníka. „Ze začátku kariéry nasbíral sice hodně porážek, ale v poslední době několik let vyhrával, krom posledního duelu. To ale bylo s Danielem Omielanczukem, což je polský UFC veterán a jeden z nejlepších v těžké váze.“

Martínek se souboje nemůže dočkat. „Cítím se skvěle. Vždy se na zápas těším, protože je to důvod, proč tolik trénuju, chci to prodat,“ vzkazuje válečník z Prahy.

Příprava na duel si prý vyžádala šrámy, ale teď je český zápasník podle kouče v nejlepším rozpoložení. „Podařilo se nám překonat všechny drobné bolístky, příprava si hezky sedla a vyvrcholila ve formě, kterou Michal předvede v zápase. Je ostrej a tvrdej,“ říká Reinders.

„Vždy v přípravě na této úrovni něco utržíte. S Karlosem (Vémolou) vždy říkáme, že jsou druhy sportu, kde musíš simulovat faul za účelem benefitu či výhody. A u nás jde o to předstírat, že jsme zdraví. Nicméně tentokrát nedošlo na žádnou vážnější komplikaci,“ konstatuje spokojeně gladiátor.

Podle trenéra Reinderse lze očekávat, že největší útočnost předvede Pakutinskas už v úvodním kole.

„Zkusí do Michala vlítnout, ať už údery, nebo s úmyslem stáhnout ho na zem. Když bude zápas delší, tak by to mělo nahrávat Michalovi, ale myslím si, že to na body nebude,“ proklamuje úspěšný kouč. „Věřím, že si Michal díky svému rozpětí paží dokáže udržet potřebný distanc a rozstřílí Pakutinskase v postoji.“ Pro Martínka by se jednalo o velmi cenné vítězství, organizace ACA patří mezi jednu z nejprestižnějších MMA lig světa. Vysoká profesionalita je prý znát v mnoha směrech. „V rámci kvality sportu je to top úroveň, takže vnímám jako čest být jedním z jejích bojovníků,“ pochvaluje si Martínek.

„ACA je opravdu profesionální organizace, která patří mezi tři největší světové ligy. Ať už je to kvalitou zápasníků nebo přístupem a servisem,“ komentuje Reinders. „Je to znát už podle toho, jak tu probíhá fight week a jak se starají o bojovníky. I komunikace probíhá na skvělé úrovni. Snaží se nám opravdu ve všem vyjít maximálně vstříc.“

Součástí Martínkova týmu je v Bělorusku oficiálně i jeho partnerka Lenka. „Chci ji samozřejmě všude. Je to člověk, kterého mám u sebe každý den a věřím jí ve všem,“ vysvětluje bijec. „Takže jsem rád, když je se mnou. Nezajímá mě, jak to mají ostatní.“

Rajnochovi stačilo pět van

Oba čeští bijci už odpočítávají hodiny do zápasu na běloruské půdě. Michal Martínek s Vítězslavem Rajnochem mají za sebou vážení před dnešním turnajem ACA 122. Pro Čechy dopadlo mnohem lépe, než když se v ruské organizaci objevili poprvé. Rajnoch tehdy před bitvou s Christianem Draxlerem o sto gramů nesplnil limit, teď šla váha dle jeho slov až moc dobře. Martínek pro změnu nebude čelit 122,5kilovému kolosu se jménem Daniel James, ale „pouze“ téměř 113 kilogramů vážícímu Litevci Tomasu Pakutinskasovi.

„Hubnutí šlo mnohem jednodušeji než posledně. Dokonce jsem se cítil líp při vážení než asi dvě hodiny po něm,“ vysvětloval Rajnoch, jenž bojuje v domluvené váze do 73 kilogramů s domácím Artiomem Damkovským. „Dával jsem si pauzy, protože mi bylo blbě, jak rychle váha letěla dolů. Myslel jsem, že si budu muset dát aspoň deset vařících van, abych se vypotil, ale nakonec mi jich stačilo pět a ještě jsem něco podvážil.“

Martínek má výhodu, že v těžké váze hubnout nemusí. Limitu 120 kilogramů se nepřibližuje ani zdaleka, na druhou stranu musí čelit mnohem mohutnějším rivalům. Včera ukázala Čechovi ručička necelých 107 kilogramů, tedy o šest méně než soupeři Pakutinskasovi. To ale pořád není nic proti tomu, když se Martínek v ACA představil prvně. Loni v listopadu totiž vedle amerického rivala Jamese vypadal jako trpaslík.

„Beru to jako poučení do příště, jak zápasit s někým tak obrovským,“ vracel se Martínek k předešlému duelu. „První kolo šlo podle plánu, ale nechal jsem v něm moc energie. Pak už jsem to neudýchal, příště musím být rozvážnější.“

Bijci těžké váhy nemají starosti s hubnutím ani s následným nabíráním hmotnosti zpátky, což včera trápilo Rajnocha. „Jde to hrozně pomalu. Sice sílím, člověk si ale myslí, že se nají, jenže to moc nejde, když má scvrklý žaludek,“ stěžoval si šestadvacetiletý zápasník. „Dám si dva hlty a jsem plný, právě jsem posílal sestře zprávu, že nechápu, jak toho do sebe ti Rusáci dokážou na oběd tolik nabagrovat.“

Výhodu ale může mít Rajnoch v tom, že podle něj soupeř nevypadal včera ráno svěže a se splněním limitu se tak možná trápil. „Potkali jsme se chvíli před vážením. Přišel, když už jsem tam seděl a čekal. Byl docela vysušený, takže asi taky shazoval dost,“ popisoval rodák z Janovic rivalovo rozpoložení. „Ta domluvená váha se přece jen dělala kvůli němu, bojoval asi před měsícem, tak se mu nechtělo znovu tolik hubnout.“