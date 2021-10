Válečníci z Moravy. Procházka a Peňáz slaví ve stejný den, co vše je spojuje?

Procházka je světový úkaz, Peňáz jde v podobných stopách Bojovníků, kterým se na české scéně předpovídala velká budoucnost a skončili v poli průměru, lze napočítat spousty. U Matěje Peňáze ale v MMA nic takového nehrozí. Vysoké zápasnické IQ, somatotyp podobný Jonu Jonesovi a obrovské pohybové nadání z něj už teď dělají jednoho z nejnebezpečnějších bojovníků domácí scény. Na prstech jedné ruky by šlo spočítat tuzemské střední váhy, které by možná mladého kickboxera přemohly, a to se MMA věnuje teprve něco málo přes rok. A Procházka? Světový unikát, o tom není třeba diskutovat. Za poslední roky téměř nikdo nezpůsobil v UFC takový rozruch, ač tam absolvoval pouze dva zápasy. Zisk titulu je s jeho mentálním nastavením a schopnostmi snad jen otázkou času. Stejně jistě se dá tvrdit, že Peňáz bude dalším Čechem ve věhlasné lize.