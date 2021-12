Muradov zná soupeře! Co mi pošlou, beru, říká. Kníže varuje před gilotinou

Zajímavý duel na obzoru. Machmud Muradov podepsal další zápas v UFC, soupeřem mu 26. února bude bojovník z Lotyška Michail Cirkunov. „Co mi pošlou, to beru, je mi jedno s kým a kde budu zápasit,“ říká jednatřicetiletý rodák z Uzbekistánu o rivalovi. Půjde přitom o velkou výzvu. „Má hodně zkušeností s těžšími soupeři. Takže bych ho rozhodně v žádném ohledu nepodceňoval,“ je přesvědčený trenér Petr Kníže.

Pátým soupeřem Machmuda Muradova v UFC bude Michail Cirkunov, kterému ale nikdo neřekne jinak než Misha. „Jméno vím dva dny. Zeptali se mě, řekl jsem, že ano. Je to dobrý fighter, dobrý wrestler a pro mě zase velká zkouška, jak lidi říkají, že nemám dobrou zem,“ komentuje dalšího rivala Muradov. „Mám rád výzvy, musím to dokázat sám sobě, předvést dobrý zápas a vyhrát.“

Na kvality rodáka z Lotyšska upozorňuje i Petr Kníže. „Byl původně ve vyšší váze. Zápasil s lidmi, kteří byli v devadesát trojce na vysoké úrovni,“ upozorňuje trenér Muradova. „Vnímám ho jako těžkého soupeře. Silově na tom bude podobně jako Mach. Navíc hodně soupeřů ukončil gilotinou nebo škrcením, to znamená, že to pravděpodobně umí. A co se týká postoje, v něm je slabší, ale zase má hodně zkušeností s těžšími protivníky. Takže bych ho rozhodně v žádném ohledu nepodceňoval.“

Cirkunov strávil téměř celou kariéru v polotěžké divizi do 93 kilogramů. Po jedenácti duelech, v nichž zaznamenal bilanci 9-2, si jej všimlo UFC. Na půdě nejslavnější organizace se mu také dařilo, první čtyři střety zvládl ukončit před limitem a dostal se do žebříčku své hmotnostní kategorie. Pak ale začal narážet na soupeře, kteří byli nad jeho síly.

Postupně prohrál s Volkanem Oezdemirem, Gloverem Teixeirou, Johnnym Walkerem a Ryanem Spannem. Mezi tím si připsal jen dvě vítězství, a tak se rozhodl přesunout do nižší váhy. I tam ale premiéra dopadla jinak, než si představoval. S Polákem Krysztofem Jotkem předvedl vyrovnaný duel, rozhodčí však vítězství přiřkli soupeři.

„Vím, že vyhraju. A nikdy jsem se nerozhodoval, jestli budu nebo nebudu zápasit. Když mi řeknou jméno soupeře, podepisuju,“ vysvětluje Muradov.

A jak to bude s přípravou bojovníka, který je v současnosti delší dobu doma v Uzbekistánu?

„Začnu tady, mám tu nemocného tátu, tak tu musím zůstat. Jen si tu potřebuju zařídit správné podmínky. A na začátku roku přiletím do Prahy, pak budu zase střídat Česko a Polsko. Vše zůstává při starém,“ vysvětluje gladiátor.

Stejně jako v posledním zápase si bude Muradov muset dát pozor zejména na to, aby jej Cirkunov nestrhl k zemi. Wrestlerské základy spolu s faktem, že Lotyš přechází z vyšší divize, tudíž by měl mít silově navrch, by uzbeckému bijci nenahrávaly.

Muradov letos v srpnu zaznamenal první porážku v UFC, když jej na submisi porazil Gerald Meerschaert.