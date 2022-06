Végh: Zápas století 2? Za dvojnásobek. Ať je soupeř po staredownu zes*aný

Znovu do boje! Attila Végh v pátek večer opět navleče rukavice, ne však ty MMA, ale boxerské. Jeho soupeřem bude letitý rival, Američan Emanuel Newton. Právě on byl tím, kdo slovenské legendě v roce 2014 sebral z rukou cenný titul světové organizace Bellator. „Nastoupíme v úplně nové disciplíně vlastně jako úplně noví lidé,“ říká o třetím dílu pomyslné trilogie šestatřicetiletý bijec z Gabčíkova. V obsáhlém rozhovoru pro Fight Cast ale prozradil daleko víc. Například to, jak reálná je odveta Zápasu století.

Vítězství nad Karlosem Vémolou vše změnilo. Attila Végh dokonce mluví o životní výhře. Od té doby se na Slovensku etabloval mezi největší celebrity. A to nejen sportovní. Ve Fight Castu ale zcela upřímně přiznal, že o tolikrát zmiňovanou odvetu vlastně nemá extra zájem. Existuje proto jediná motivace: peníze.

Čeká vás boxerský zápas s Američanem Emanuelem Newtonem, s ním máte v MMA plichtu 1:1. Co pro vás tedy tento třetí střet znamená?

„Nevnímám to vůbec jako nějakou trilogii, přece jen to bude boxerský zápas. Ale po motivační stránce to znamená hodně. Bojovali jsme spolu v Americe v Bellatoru. On byl tím, kdo mi sebral titul střední váhy a ještě dvakrát to pak obhájil. Teď to bude sice boxerský duel, ale opravdu se sobě rovným soupeřem. Jednou jsem vyhrál, jednou prohrál, ale pokaždé velmi těsně na body. Má podobný věk, podobné zkušenosti. A naše zápasy proběhly víceméně v postoji, na zemi jsme vůbec nebyli. Je pro mě čest, že přijal tu výzvu.“

Newton má z posledních sedmi zápasů pouze jednu výhru. Není to skutečnost, která by vás mohla trochu podvědomě ukolíbat?

„Vůbec ne. I já jsem měl za sebou čtyři prohry. A dostal jsem se do formy tak, že jsem se vrátil nahoru. A taky jde o to, s kým měl ty prohry. Neprohrával s nějakými druhořadými bojovníky. Navíc vůbec neřeším, že prohrál a budu mít snadnou práci. Beru to tak, že jsem ho dvakrát zažil a pokaždé jsem cítil to samé. Teď jdeme do něčeho nového, jiného. Vím, co byly jeho silné stránky v MMA, tam šlo třeba o spinning back fist, kopy… To teď nemůže použít. Nastoupíme v úplně nové disciplíně vlastně jako úplně noví lidé. On mě bude vnímat jako úplně nového sportovce a já jeho taky. Takže na naši MMA historii se tolik neohlížím.“

Chápu, navíc jemu jde vlastně o restart kariéry, takže by měl mít motivace dost.

„Může tomu tak být a nemusí. Teď už to bude třetím rokem, co jsem neměl MMA zápas, on už pět let. Takže nevím, jaké jsou jeho plány. Určitě sem ale nepřijel jen na nějakou exhibici, aby padnul před Attilou. Dorazil, aby dokázal, kdo je nejlepší.“

Nemůžu se nezeptat, jak to aktuálně vypadá s velkou odvetou s Karlosem Vémolou?

„Ještě je ale otázka, jaký by to pro mě mělo smysl… Má pro mě Zápas století číslo 2 nějaký smysl?“

Rozhodně ano. Ve sportu přece platí, že dosáhnout vítězství, vybojovat třeba titul či medaili, je skvělé. Ale obhájit takový triumf je vlastně jakási nadstavba.

„Dobře to vysvětlujete. Ale já jsem možná jinak nastavený bojovník, než ostatní. Ve své kariéře jsem už dosáhl, čeho jsem sám chtěl. Všeho. V roce 2013 jsem získal titul šampiona Bellatoru. Další věc, porazil jsem Karlose Vémolu, který se v té době zdál být neporazitelný. Měl za sebou jedenáct výher a nikdo ho do té doby neknokautoval, až já. Budu mít letos třicet sedm let, mám na kontě čtyřicet čtyři MMA zápasů, což je dost. Mám teď už jiné priority.“

Rozumím.

„Ale ještě jeden zápas v MMA bych dal, a to právě s Karlosem. A nebudu kolem toho vymýšlet nějaké omáčky, že chci dokázat, že to nebyla náhoda. Mně je úplně jedno, jestli si o tom někdo myslí, že to byla náhoda. Jediný důvod, proč bych do toho šel, je byznys. Každý žijeme z peněz. Vím, že ten zápas je velice zajímavý. A kdo říká, že by na to nešel nebo že to není zajímavé, tak lže. Každý by se na to koukl. Je to proto byznysově velmi zajímavé. A tím, že už mám svůj věk, zkušenosti, tak můžu uvažovat tak, že nepotřebuju budovat nějakou kariéru, nepotřebuji nějaký titul… Mě už to nijak neláká. Tím, že mám svůj tým, v něm dva UFC bojovníky a šampiony Oktagonu, tak je to pro mě už víc radosti. Do zápasu s Karlosem bych ale šel, kdyby se to obchodně dohodlo.“

A jak blízko je to teď?

„Myslím, že jsme na devadesáti procentech. Takže odveta vypadá reálně, ale od samého začátku to nezáleží na mně. Řekl jsem, co za to chci. A čekám.“

Je jasné, že neřeknete konkrétní sumu. Ale můžete alespoň prozradit, jestli třeba žádáte dvojnásobek oproti předchozímu duelu?

„Ano, můžu říct, že je to určitě dvojnásobek. A jen uvedu, že když jsem vyhrál ten první zápas, tak vyšly články, že Attila dostal za zápas sto tisíc euro (v současnosti cca 2,5 milionu korun). Ale nevím, kde lidi ty částky vzali…“

Opět jste měl možnost pohlédnout soupeři zblízka do očí. Myslím staredown s Emanuelem Newtonem. Nejvíc se ale řešil váš předzápasový pohled tváří v tvář s Vémolou. Mnozí tvrdili, že jste ho porazil už tam. On říká, že to nemělo vliv. Jak to hodnotíte teď s odstupem času?

„Staredown je velice důležitá věc. Proto, když se mě ptá nějaký fanoušek, jestli bychom mohli udělat staredown pro fotku, říkám, že ne, protože je to pro mě citlivá věc, kterou beru velmi vážně. A tím, že jsem to zažil už mnohokrát, tak mi to dá vždy opravdu hodně. Mám to tak, že vlastně chci mít pocit, že je ze mě soupeř zes*aný. Ale je to stále o mně. Já to chci vnímat a nemusí to být pravda. Karlos říkal, že to vůbec nebyla pravda. Jasný, to je jeho hlava. Nevím, jak to vnímá on. Ale já vnímám, co chci.“

A to, co jste tehdy viděl, vás namotivovalo?

„To se nedá říct. Ale šel jsem do zápasu bez zranění, zvládl jsem skvěle váhu a udělal jsem brutální přípravu. Takže jsem měl na padesát procent už vyhráno. Staredown je jen na to, aby mě to před soubojem psychicky nastavilo. Ale to je moje práce, jak chci vnímat ten zápas. Nevím, co cítil on a je jedno, jak to na koho dalšího působilo.“

Kompletní rozhovor s Attilou Véghem si pusťte ve VIDEU.

