MMA rozhodčí Voborník: Mejou nám pr**l. Ne za chyby, ale za spekulace

Český MMA rozhodčí Jan Voborník je velký sympaťák. Fanoušci si ho oblíbili kvůli jeho specifickým předzápasovým promluvám v kleci. Borcům radí, aby dodržovali pravidla, ale zároveň se do sebe pustili bez milosti. Když ale dojde řeč na kritiku rozhodčích, zkušený soudce okamžitě zvážní. Stejně jako to udělal v pořadu O2 TV Sport Česká Ulička , kde také sdělil svůj názor na populárního zápasníka organizace Oktagon Karlose Vémolu.

Neskrývá, že MMA rozhodčí jsou také lidé. Neoprávněnou kritiku ale Jan Voborník nemusí. „Nám mejou pr**el ne za chyby, které uděláme, ale jakmile vznikne prostor pro spekulace, tak tam někdo vrazí kůl a začne to prezentovat jako chybu rozhodčího. A stokrát opakovaná lež se stává pravdou,“ rozohnil se zkušený arbitr, který řídil stovky bojových zápasů doma i v zahraničí.

„To tě trápí?“ tázal se moderátor Michal Hrdlička. „Ne tak, abych se přestal věnovat své disciplíně,“ odpověděl Voborník.

Jeden z nejzkušenějších tuzemských MMA rozhodčích se v uvolněnější atmosféře rozpovídal také o svých známostech na české bojové scéně. Zatímco současného šampiona střední váhy Oktagonu Patrika Kincla kdysi vyhnal z tělocvičny a dodnes spolu dvakrát nekamarádí, s Karlosem Vémolou má Voborník dobrý vztah.

„Známe se fakt dlouho. To ale neznamená, že po každém jeho nápadu mu volám a plácám ho za to, jak to skvěle vymyslel. Karel dělá spoustu chyb,“ přiznal Voborník, přestože si bývalého krále střední divize velmi váží. „Historie ho bude hodnotit jako člověka, který pro česko-slovenské MMA udělal neskutečný kus práce a zanechal nesmazatelnou stopu.“

Voborník dokáže uznávat i zápasníky, kteří se do klece přesunou ze světa showbyznysu. Neplatí to ale o všech. Oceňuje hlavně rappery Marpa, Rytmuse nebo herce Jakuba Štáfka. „Z jednoho prostého důvodu. Ti kluci vědí, že pokud chtějí něco dokázat na zápasišti, není to o tom, co maj na Instagramu, ale o tom, co odevzdají v tělocvičně.“

„Pravda leží v ringu a v gymu,“ doplnil souhlasně moderátor Hrdlička.

Jan Voborník vedl coby ringový rozhodčí zápas Kertész vs. Veličković, který podle většinového názoru veřejnosti dopadl jinak, než měl







