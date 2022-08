Ledecká jako sparing MMA zápasnice. Jindrové pomáhá před duelem kariéry

S MMA začala v roce 2016. Tehdy společně se svým tátou Jankem Ledeckým přišla k trenérovi Petru Ondrušovi. „Docela jsme si sedli a od té doby u mě s tátou trénovali. I když Janek teď už moc nechodí, musím říct, že je hodně pohybově nadaný. Už je mi jasné, po kom to Ester má,“ vykládá trenér Ondruš.

„Ester má nejbojovnějšího ducha, co jsem kdy viděl. Ať už bude dělat jakýkoliv sport, může v něm být stejně dobrá jako ve svých dvou dominantních disciplínách. Je to hodně dáno výchovou. Od malička je vedená k tomu, že všechno co dělá, by měla dělat pořádně. Má samozřejmě i neuvěřitelný talent, fyzický fond a hlavně chuť dělat něco nového,“ chválí trojnásobnou olympijskou vítězku.

Právě Ondruš seznámil Ledeckou před časem se svou další svěřenkyní Martinou Jindrovou. Jelikož obě ženy mají podobnou váhu, začaly společně trénovat. Jindrové hodiny se sněžnou královnou pomohly v přípravě na její nejtěžší a nejsledovanější zápas v dosavadní kariéře. V Londýně se v sobotu 20. srpna v semifinále pyramidy organizace PFL utká s dvojnásobnou olympijskou vítězkou v judu Kaylou Harrisonovou z USA.

Jedenatřicetiletá bojovnice, která se dříve věnovala kickboxu, thajskému i klasickému boxu, se do MMA přesunula v roce 2017. Zatím má na kontě šest výher a dvě porážky. Pod hlavičkou organizace PFL se představila dvakrát a po výhrách nad Brazilkou Vanessou Melovou a Zamzagulou Fajzallanovou z Kazachstánu postoupila do semifinále pyramidy.

Teď ji čeká Harrisonová, která je jednou z hlavních tváří organizace. Jindrovou by měla přímo z hlediště podpořit také Ledecká, která tou dobou bude také pobývat v Londýně.

Náklonnost k bojovým sportům Ledecká stvrdila také svou účastí v reality show I Am Fighter, která odstartuje zhruba za měsíc na O2 TV Sport. Diváci budou moci prostřednictvím televizní obrazovky sledovat společné soužití a trénování několika vybraných zápasníků a zápasnic. Jakou roli bude mít v pořadu Ester je ale zatím tajné. Česká hvězda by měla být ovšem k vidění už v prvním dílu.