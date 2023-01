Clash počtvrté: Bizár bez hranic! Bitka krásek, podivíni i zuřivý volič Babiše

Kdo by si myslel, že Clash of the Stars bude postupem času ubírat na podivnosti, mýlil by se. Úterní tisková konference před čtvrtým turnajem dala příslib mnoha zvláštních zápasů. Do klece nastoupí například bláznivý fanoušek Andreje Babiše, čtyři sexy dívky naráz, kulturistka s bojovnicí nebo dva výrazní těžkotonážníci. O hlavní duel se postarají vítěz Love Islandu s propagátorem Crossfitu. Jak pozoruhodná klání dopadnou, se fanoušci populární organizace dozvědí už 11. března v pražské hale O2 Universum.

Mnoho barev, strkanic i povyku pro nic. Organizace Clash of the Stars fanouškům nabídla tiskovou konferenci před nadcházejícím galavečerem číslo čtyři. A na pódiu v pražském klubu Duplex se vystřídalo hned několik podivínů. Naštěstí ale i několik účastníků, kteří to myslí se zápasením vážně.

Aktéři turnaje nastupovali před publikum po skupinkách. Na jedné straně dlouhého stolu vždy seděli vyzyvatelé, na straně druhé jejich protivníci.

V první várce došlo na představení zápasu Václav Flachs kontra Aleš René Olejník.

„Pocházím z Berouna, budu trénovat v Berouně a od Clash of the Stars očekávám výhru,“ uvedl Flachs, kterému se na sociálních sítích údajně říká Král Berouna. „To není žádná přezdívka, já jsem král Berouna,“ vysvětloval.

Olejník se brzy začal chovat jako drsňák a pronesl, že si vše můžou vyříkat na místě. Po dlouhém váhání se nakonec opravdu vydal k soupeři a začala krátká, nemotorná strkanice, kterou rychle vyřešila ochranka. Nicméně oba „bojovníci“ si neustále přes dlouhý stůl posílali výhružné pohledy a průběžně se pokoušeli znovu a znovu vydat na cestu k soupeři, marně. Pracovníci security je hned usazovali zpátky na židle.

Kdo to myslí vážně a kdo volil Babiše

Mezi ty, kteří budou svůj souboj brát zjevně profesionálně, určitě patří inlfluenceři Erik Víšek a David Karbaš. Druhý jmenovaný má navíc bohaté zkušenosti z boxu. A bylo znát, že kdo chce předvést opravdu dobrý výkon v kleci, šetří slovy.

Jako jeden z unikátních zápasů byl představen i ženský duel podle hesla „David vs. Goliáš“. Před diváky nastoupila zkušená zápasnice v brazilském jiu jitsu Michala Dostálová a kulturistka Aneta Adamusová. Mezi těmito soupeřkami by v době zápasu mohl být váhový rozdíl okolo 35 kilogramů.

Jako vyloženě bizarcní účastníci zájezdu… totiž zápasu, byli představeni tři tiktokeři: Matouš Kaluba, Max Green a Kluk s kamením.

Tihle „nebojovníci“ se spolu setkají v kleci naráz. „Všichni tři proti sobě, poslední, kdo zůstane stát, vyhrává,“ vysvětlili organizátoři pravidla tohoto atypického klání.

Později dostal prostor k projevu Kaluba, a opět potvrdil své labilní chování. „Já jsem volil Andreje Babiše a nestydím se za to. A víš proč? Protože Andrej jako jedinej nám pomoh. A ne jako vy, který jste volili nějakýho zasr**ýho Pavla, kterej to tu akorát zničí. Za chvilku tady bude mobilizace,“ chrlil ze sebe tónem bláznivého diktátora podivín v obleku, aniž by se ho na takové téma kdokoliv ptal. „Protože já ho znám osobně, dostal jsem od něj koblihy, dostal jsem u něj čtyři kafe, nažral jsem se, napil jsem se. To bylo občerstvení, to jsem nikde nedostal. Ne jako ten Kalousek! Ani u něj jsem nedostal nažrat,“ vysvětloval svůj pohled na politiku, čímž neudělal zrovna dobré jméno voličům poraženého kandidáta.

Do rozjetého monologu pak vstoupil promotér Tomáš Linh Le Sy. „Každý ať si dělá, co chce, volí, koho chce. My tady nejsme proto, abychom rozhodovali, co je špatně a co ne,“ utnul ztřeštěný monolog šéf organizace.

Dvě versus dvě, pořízkové a Aquaman

Ale zpátky k turnaji, který bude obsahovat i souboj čtyř, a to krásek. Na jedné straně influencerky Kristal Shine a Denisa Ryndová. Na straně druhé hvězdy platformy OnlyFans (nabízí erotický a porno obsah) Inked Dory a Karina Pedro.

„Šly jsme do toho proto, abychom zkusily něco nového a taky se trochu zviditelnily u vás Čechů,“ řekla narovinu jedna ze slovenských sexy dívek.

Shine a Ryndová navíc odhalily svá trička, která si nechaly pro tento zápas udělat. „V Clashi jsou jen dvě princezny!“ tvrdil obrázek na trikotech.

„Uvidíme, kdo budou ve výsledku královny,“ kontrovaly soupeřky.

Na turnaji Clash of the Stars 4 se představí dokonce Nathan Dzaba, jehož mohou diváci znát z reality show Love Island, Survivor nebo projektu „Kdo přežije“ organizace Oktagon, kde ho v zápase porazil Adam Raiter. Tentokrát se bývalý slovenský fotbalista střetne s influencerem Freescootem.

O další zápasy se postarají i „staré známé firmy“ organizace, jako je kontroverzní kulturista Filip Grznár, Tadeáš Veselý nebo Jaroslav Kotlár. Poslední jmenovaný se střetne s tiktokerem Abé Charvátem. Váha obou mužů překračuje sto dvacet kilogramů.

O hlavní duel galavečera se postarají vítěz druhého dílu Love Islandu Kryštof Novák a Michal Chlup, propagátor CrossFitu, bývalý gay porno herec a majitel instagramového účtu s 1,4 milionu sledujících.

Když dostal slovo Novák, ozval se z publika výkřik „Aquaman!“ kvůli jeho potetovaným rukám. Možná dobrá přezdívka pro budoucího zápasníka…

„Ahoj, zdravím všechny. Co já bych chtěl předvést? Myslím, že bizár fightů tu máte až až,“ uvedl fitness trenér a učitel v jedné osobě. „Začnu podporovatelem Babiše, támhle nahoře (ukázal na ochozy) se taky poprali nějací dva kluci, kteří spolu budou mít zápas. Takže bizáru tu budete mít dost. Já jsem tu spíše proto, abych do organizace přinesl trochu vážnější fighty,“ řekl Novák odhodlaně.

„Právě to je jeden z důvodů, proč jsme tento souboj zvolili jako hlavní. Čekám od toho opravdu stoprocentní přístup a skvělý zápas,“ dodal promotér.

Clash of the Stars 4: