Mladá krev českého MMA zazářila! Machmudov (19) má zlato z MS juniorů

Famózní úspěch! Tak hodnotí české MMA vítězství Tagira Machmudova, který ovládl ve své divizi mistrovství světa juniorů. Rodák z Dagestánu už dlouho reprezentuje Česko, jeho trenérem je Josef Král. „Je to prostě maximální úspěch, mega úspěch. Navíc Tagir potvrdil to, že je opravdu na špičce, protože vloni vyhrál mistrovství Evropy,“ chválí svěřence spokojený kouč. A stříbrnou medaili z Bělehradu do Česka přiveze Kateřina Lisová.

Zlatý reparát. Tagir Machmudov vítězstvím na mistrovství dodržel své slovo, před dvěma roky totiž dal svému trenérovi jasný slib.

„Od té doby, co prohrál na mistrovství světa před dvěma roky, tak řekl, že se to už nestane a dokazuje to. Vyhrává všechny zápasy, do kterých vleze. No a tady to bylo o to těžší, protože tu byla opravdu veliká konkurence,“ říká Josef Král, hlavní kouč devatenáctiletého šampiona. „Tagir je prostě člověk, kterej je do toho zapálenej, nic jinýho jako by ani neznal. Samozřejmě chodí ještě do školy, ale tam mu to jde, nic nepodceňuje. Takže jsem rád, že to není ten člověk, co by všechno hodil za hlavu a jenom sportoval. Protože je mu devatenáct let a je potřeba, aby dodělal školy.“

Výsledek Machmudova je o to větší, že do posledního souboje nastupoval se zraněním.

„Má něco z kolenem. Nevíme zatím přesně co, budeme to řešit hned po návratu do Prahy. Každopádně něco mu tam v semifinále ruplo. Uvidíme, co s tím je. Tím dokázal, že je ještě silnější než jsem si možná myslel,“ hodnotí uznale Král.

A jaká byla oslava obřího úspěchu? Zatím nic přehnaného.

„Dali jsme si jen mekáče. My s Jardou dvě piva,“ zmiňuje hlavní kouč jméno druhého trenéra reprezentace Jaroslava Hovězáka. „Tagir nepije, takže to oslavil po svém: dal si taky hranolky a hamburger.“

Úspěch Machmudova vlil krev do žil celému reprezentačnímu týmu, který do srbského Bělehradu vyrazil.

„Tagir si šel za svým, měl jasný plán a cíl. Šel prostě pro zlato. Úžasnej výkon! Jsem strašně rád, že jsem toho mohl být součástí,“ konstatuje s nadšením Hovězák. „Ještě bych chtěl říct, že vlastně nejen Tagir, ale celá česká reprezentace šla po plackách. Ať už Páťa Kutil, Marek Košťák, Vašík Žemla, Honza Mašek… Jsou zlomení z toho, že nepostoupili do boje o medaile. Takže už to není o tom, že se jenom účastníme, ale prostě chceme vozit domů placky.“

Úspěch na šampionátu IMMAF slavila i zápasnice Kateřina Lisová, která české reprezentaci vybojovala stříbro.