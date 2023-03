Clash of the Stars v TV: kde sledovat zápasy Freescota či Psycho Michala živě?

Organizace Clash of the Stars je tu s dalším turnajem, který určitě posune hranice bizáru na další úroveň. Vrcholem večera bude těžkotonážní souboj Kotlára s Charvátem ve zmenšené kleci o rozměru 3x3 metry. Představí si ale i Filip Grznár, Freescoot s Nathanem nebo Psycho Michal. Zkrátka 11. března se odehraje v O2 Universum něco, co nikdy předtím. A kde lze čtvrtý turnaj populární organizace sledovat živě?

Zápasy Clash of the Stars 4

Kde sledovat Clash of the Stars 4 v TV?

Celý turnaj můžete živě sledovat v rámci PPV na stránkách Clash of the Stars. První dva zápasy Clash of the Stars Episode 4 pak bude možné sledovat zdarma na YouTube kanále organizace. Celý turnaj můžete sledovat i v rámci textového přenosu ONLINE na iSport.cz.

Technické požadavky na sledování PPV Clash of the Stars:

Stolní počítače Zdržení se používání jiných aplikací při přehrávání digitálního obsahu. Operační systém: aktualizován na nejnovější verzi Windows 10 nebo MacOS 10. Minimální hardwarové požadavky: procesor min. 1,6GHz, paměť RAM min. 8GB. Prohlížeč: nejnovější verze Chrome / Safari / Edge (chromium), jinak není zaručeno úspěšné vysílání. Minimální parametry webového prohlížeče: cookies povoleny, Java Script povolen, Video HTML5, Google Chrome (poslední 3 verze), Firefox (poslední 3 verze), Safari 10+.

Mobilní zařízení Zdržení se používání jiných aplikací při přehrávání digitálního obsahu. Operační systém: Android 9+ nebo iOS 13+. Prohlížeč: nejnovější verze Chrome / Safari / Edge (chromium), jinak není zaručeno úspěšné vysílání.



Vstupenky na Clash of the Stars 4

Na turnaj v O2 Universum stále zbývá několik posledních vstupenek, které pořídíte v síti TicketPortal.