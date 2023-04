Moderátor Kotek: Na RFA 9 může šokovat soupeř brazilské legendy

Proběhlo vážení před turnajem RFA 9, v rámci kterého se uskuteční i EUROGOLD pyramida. Jak na vás jednotlivý bojovníci pár hodin před zápasem působili?

„Tak dobrá zpráva je, že všichni zápasníci dokázali relativně bez problémů navážit, takže to je dobrý. A samotný los jednotlivých duelů pyramidy podle mě vyšel úplně ideálně. Připadá mi, že se to namíchalo tím nejatraktivnějším způsobem. Bohužel František Bočaň, který zaskakuje za zraněného Adama Dvořáčka, vyfasoval Alexandera Butenka, který je pochopitelně s ohledem na zkušenosti největším favoritem celého turnaje.“

Jak na vás naživo zapůsobil právě zkušený ukrajinský gladiátor Butenko?

„Je to pro mě ekvivalent českého Monstera, Petra Knížete. Jsou si somatotypem strašně podobní. Nablízko vypadá jak vytesaný ze žuly. A je strašně silnej, dynamickej. To je prostě opravdu frajer, který je celoživotně pořád ve formě. Opravdu umí udělat velký dojem. Ale nemyslím si, že to bude mít zadarmo. Protože na kartě je Ronys Torres, což je vynikající, silnej zemař, trošku menší. Ale i tak bude Butenko favoritem.“

A co říkáte na Brazilce Torrese?

„Je to opravdu hodně kvalitní zemař. Myslím, že má černej pásek v brazilském jiu jitsu. Takže ho rozhodně nepodceňuju. Hodně mě zajímá, jak dopadne jeho první zápas, protože vyfasoval asi jediného ortodoxního postojáře, kterým je Martin Prázdný. Ten vypadal na váze o dost větší a mohutnější. Takže kdybych si měl tipnout, že by mohlo dojít na překvapení, tak v tomto zápase. Martin jakožto špičkovej boxer v malých rukavicích by mu mohl dát nějaký zvedák a mohl by vyhrát. Tento zápas je za mě takový Černý Petr turnaje. Kdybych si měl tipnout, řeknu: Martin Prázdný trefí Ronyse Torrese v postoji.“

Jaký jste měl pocit z ostatních bojovníků, kteří se účastní pyramidy? Přece jdou proti nebezpečně zkušeným bojovníkům Butenkovi a Torresovi.

„No, mám pocit, že samotným nástupem Butenka do toho turnaje asi někteří ze zápasníků zrušili svou účast. Třicet tisíc euro (přes 700 tisíc korun) bylo lákavých, ale ne za předpokladu, že je tu někdo takový. Ale svou roli bude hrát během turnaje i štěstěna. Butenko se může v zápase třeba zranit, a pak to bude úplně o něčem jiném.“

Na který zápas se dnes nejvíc těšíte?

„Hodně mě zajímá, kdo bude titulovým vyzyvatelem Tadeáše Růžičky. Mně se moc líbí zápasnický styl Jacoba Mikuly. V posledním zápase dokázal neporaženého soupeře dostat kolenem na spodek žeber, což byl prostě neuvěřitelnej, velice sympatickej obrat. A proti němu jde Matěj Nuska, který má hodně zvláštní styl. Takže je to vlastně zápas stylů a způsobu boje. Zajímá mě taky, jak se ujme své profi MMA premiéry Veronika Zajícová, která trénovala měsíc u Johna Kavanagha (irský trenér, kouč Conora McGragora). A ohromně se těším na duel Erik Tóth vs. Vladimír Idranyi. Souboj mládí versus zkušenost.“

A jak to vypadá s vaší premiérou v ringu? Původně jste měl souboj v plánu, zasáhl do toho ale covid.

„No, realita je taková, že jsem si řekl, že nechci brát pozornost těch opravdových sportovců svým špatným boxerským výkonem. Takže jsem to přehodnotil. Momentálně… neříkám, že si to nemůže někdy v budoucnu změnit, ale momentálně po žádným celebrity zápasu netoužím a rozhodl jsem se, že bych chtěl jít na nějakou amatérskou ligu, kde si chci odboxovat pár zápasů a uvidím, jestli vůbec na to mám hlavu.“

