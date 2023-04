Unikátní pyramidu ovládla ukrajinská legenda. Butenko si odnesl 700 tisíc

Už prvním čtvrtfinálovým soubojem neprošel Alexander Butenko snadno. Český bijec František Bočáň mu dokázal odolávat plná tři kola. To stálo ukrajinského gladiátora mnoho sil. V semifinále favorit pyramidy knockoutoval ve druhém kole Slováka Dávida Kedžucha.

Z druhé strany EUROGOLD pyramidy se do velkého finále submisemi probojoval ostřílený brazilský tvrďák Ronys Torres. Díky tomu měl turnaj RFA 9 v Prievidze ten nejlepší hlavní souboj, jaký mohla karta nabídnout.

Oba zkušení borci si nic nedarovali a bojovali naplno od první do poslední sekundy. Šlo skutečně o zápas světové úrovně. Butenko se stal králem pyramidy na body, a tak mohl nad hlavou nadšeně pozvednout veliký šek s 30 tisíci eur (přes 700 tisíc korun).

„Byl to skvělý zápas. Chtěl bych upozornit, že Alexander Butenko si ve druhém kole utrhl celý biceps a dokázal zápasit ještě ve třetím kole. S utrhnutým svalem se probojovat k vítězství… Klobouk dolů,“ obdivoval výkon Ukrajince známý slovenský trenér Ilja Škondrič.

Galavečer ale nabídl ještě několik skvělých soubojů.

Duel o titulového vyzyvatele ovládl Jacob Mikula, když na body přemohl Matěje Nuska.

Slovenský střet zkušeností s mladou dravostí opanoval čtyřicetiletý Vladimír Idrányi, který knockoutoval Erika Tótha pár sekund před koncem prvního kola.

Úspěšnou premiéru v profi MMA má za sebou Veronika Zajícová, jíž před dvěma roky srazilo na přechodu auto. Mladá bojovnice se ale brzy vrátila k trénování a začala sbírat vítezství. To se jí podařilo i na RFA 9.

„První profesionální zápas to je úplně něco jiného. Myslela jsem si, že to bude mnohem lehčí. Vůbec nejsem ráda za můj výkon. Podle mě to bylo úplně strašné… Ale věřím, že další zápas, co má být v havířově na RFáčku, tak to bude mnohem lepší. Takže tam určitě přijďte,“ vyzvala vítězka fanoušky. „Soupeřka měla strašnou sílu. A já jsem hlavně nechtěla moc na zem, protože když mě zalehne, tak je to přece jenom znát. Hlavně jsem si chtěla držet distanc, protože za dva týdny mám potvrzenou Miss Casting, takže jsem nechtěla inkasovat údery,“ dodala s pousmáním.

EUROGOLD MMA PYRAMIDA (do 80 kg)

FINÁLE

Alexander Butenko (Ukr.) vs. Ronys Torres (Brazil.)

Vítěz: Butenko, na body

SEMIFINÁLE

ADAM JAKUBÍK vs. Ronys Torres

Vítěz: Torres, submise v 1. kole

Alexander Butenko vs. Dávid Kedžuch (Sloven.)

Vítěz: Butenko, KO ve 2. kole

ČTVRTFINÁLE

Ronys Torres vs. MARTIN PRÁZDNÝ

Vítěz: Torres, submise ve 2. kole

ADAM JAKUBÍK vs. Martin Horínek (Sloven.)

Vítěz: Jakubík, submise ve 2. kole

Dávid Kedžuch (Sloven.) vs. Michal Dobiáš (Sloven.)

Vítěz: Kedžuch, submise ve 2. kole

Alexander Butenko vs. FRANTIŠEK BOČÁŇ

Vítěz: Butenko, na body

Ostatní zápasy

Erik Tóth (Sloven.) vs. Vladimír Idrányi (Sloven.)

Vítěz: Idrányi, KO v 1. kole

MATĚJ NUSKA vs. Jacob Mikula (Sloven.)

Vítěz: Mikula, na body

VERONIKA ZAJÍCOVÁ vs. Katalin Aranyiová (Maďar.)

Vítězka: Zajícová, na body

Alexander Gažík (Sloven.) vs. Radomír Chovan (Sloven.)

Vítěz: Chovan, na body