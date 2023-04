Nadávky, výhrůžky, souboj naslepo či liliputi. Clash popáté povýšil bizár

Kdo je fanouškem bojových sportů a viděl by v pondělí poprvé tiskovou konferenci organizace Clash of the Stars, kroutil by hlavou. Ten, komu svět bojových sportů nic neříká, by byl v šoku. Nová organizace, jež nese v názvu slovo hvězdy, ač je zatím nenabídla, opět překonala hranice podivnosti. Prezentace dalšího turnaje, který se uskuteční 10. června v O2 Universum, se nesla na vlně zvláštního humoru, nadávek a agrese. Na místě byli i profesionální bojovníci, kteří mohli předvést sportovní chování, ale šanci promarnili.

Na začátek se hodí uvést, že po pořadatelské stránce vlastně není organizátorům Clash of the Stars co vytknout. Vše se leskne a svítí, jak má. Tisková konference má styl a o bezpečnost lidí na místě se stará stále početnější ochranka.

Zakladatelé nové organizace správně vyhlédli volné místo na trhu, o bizarní zábavu je prostě zájem. Pozdvihnout obočí lze ale určitě nad tím, co vlastně lidi tak baví. A že je to baví a zajímá, je nezpochybnitelné. Pondělní tisková konference před pátým turnajem nasbírala za deset hodin 157 tisíc zhlédnutí. Pro srovnání: letošní velká konference Oktagonu s názvem Time má 247 tisíc zhlédnutí za bezmála dva měsíce.

Takže zájem o Clash of the Stars je nezpochybnitelný. Určitě i proto, že organizátoři každým dalším turnajem stále víc šlapou na plyn v tom, jaké netradiční obveselení lidem nadělí. Na červnovém turnaji se tak v kleci budou prát liliputi nebo soupeři se zavázanýma očima – jeden je totiž téměř slepý.

Ale popořadě…

Nahých ňader si všiml i Sun

Tisková konference odstartovala prezentací nových obchodních partnerů a připomenutím, že se organizaci opět podařilo oslovit svět. Například i na stránkách největšího britského bulváru The Sun se totiž psalo o ženském zápase dvě na dvě, a to díky účastnicím, které často odhalovaly ňadra.

Pak už se přešlo na představování „bojovníků“, jak uvedl promotér. Valná část účastníků Clash of the Stars má ale k profesionálním zápasníkům blízko jako kulhající poník k dostihovému koni.

Nicméně jako první zápas byl ohlášen souboj Erika Víška s rapperem Riadem. Víšek na minulém turnaji porazil už v prvním kole zkušeného amatérského boxera Davida Karbaše, takže i od jeho druhého souboje lze očekávat kvalitu.

Jinak tomu bude hned ve druhém souboji, v němž nastoupí podivný „Král Berouna“ Václav Flachs a Pavel Měsíček, jenž se zviditelnil coby „Pomalu Snejksi“. Tihle dva se hned pustili do slovní přestřelky na úrovni, jaké jsou schopni.

„Mám tady tohohle, dá se říct, klauna, nebo já nevím, blbce, feťáka, je mi to jedno,“ uvedl Měsíček.

„Krále, Krále…“ opravoval ho soupeř.

„Král seš, ale Jelimán, ty bu*no,“ kontroval „Pomalu Snejksi“, což publiku stačilo k hlasitému smíchu.

„Ty jsi bu*na… Blbečku,“ reagoval soupeř ovlivněný bůh ví čím. Možná jen alkoholem.

„Těch technik je hodně, je jich mnoha. Haldy, haldy, ale nevím. Já tam prostě nalítnu, sundám ho a jdu pryč,“ odhalil taktiku Měsíček.

O něco později „Král Berouna“ na protivníka vystartoval a chvíli se pošťuchovali za stolem. „Jo, smažky, pojďte!“ ozývalo se z publika. Předzápas přerušila pohotová ochranka.

Klání výškově handicapovaných či nevidomého

Pak byl představen zcela unikátní souboj. „Jedná se o první zápas výškově handicapovaných bojovníků v Clashi a možná i v Česku,“ uvedl promotér Tomáš Linh Le Sy. A odstartoval rozhovor se dvěma zápasníky nízké výšky. Jeden si říká Obr, druhý Zmijozel.

„Přišel jsem ho semka smazat, a pak se postavím ještě nějakýmu malýmu, co přijde dál,“ řekl Zmijozel v zeleném fraku.

V následující sérii zápasů byl představen další ojedinělý duel, v němž budou oba účastníci bojovat naslepo. Jan Podraný alias „Dragunov“ je totiž nevidomý.

„Dragunov nevidí, Danny vidí. A abychom tento rozdíl srovnali, tak oběma bojovníkům zalepíme a zavážeme oči, takže budou oba kompletně slepí,“ vysvětlil promotér. „Takže se budou navzájem hledat v kleci poslepu. Ale budou mít na trénkách přidělané nějaké zvonečky, nebo rolničky, tak, aby se mohli alespoň slyšet. Zápas je MMA bez kopů.“

A jak se na souboj naslepo připravuje ten, který vidí?

„Většinou trénuju tak, že si večer zhasnu v pokoji, doprostřed dám pytel a nic víc tam člověk nevymyslí, protože na to se nedá úplně připravit,“ uvedl Daniel Sonnleitner alias Danny, který ale tvrdil, že svému soupeři handicap úplně nevěří a chtěl po něm, aby mu na přineseném notebooku předvedl, jak ovládá počítač. Následovala zjevně naplánovaná scénka o zničeném Applu.

Zženštilý souboj

V jednom z dalších zápasů se představili dva zženštilí influenceři. Oba přišli na tiskovou konferenci s kabelkou přes ruku. Promotér je během rozhovoru upozornil, že do duelu nemůžou nastoupit s nalepenými dlouhými nehty.

„Já jsem dračí bojovník. Bojoval jsem nulakrát, ale myslím si, že i tak určitě vyhraju,“ uvedl jeden z aktérů klání Tadeáš Kuběnka. Na to se z publika ozvalo. „Bu*erante.“

„Drž pí*u a krok. Děkuji,“ reagoval influencer.

Potom následovala slovní přestřelka mezi Janem „Honzi“ Michálkem a Danielem „Seaserem“ Siručkem. Hlavně druhý jmenovaný si hrál na McGregora z Wishe a tvrdil, že do zápasu nejde kvůli penězům. Kvůli rychlému a lacinému zviditelnění však určitě. Nicméně nakonec se oba bojovníci vsadili, že v případě prohry věnují svůj plat psímu útulku. Půjde tak o prospěšný zápas.

Vajíčka a nadávky ve vzduchu

Při představování posledních tří zápasů, došlo asi na nejvyhrocenější momenty večera. Jakmile začal na pódium stoupat nepopulární rádoby „bad boy“ Tadeáš Veselý, pokoušeli se jej někteří diváci z ochozu trefit vajíčkem.

„Jestli můžeme poprosit, zklidněte se opravdu. Jinak to přerušíme,“ varoval moderátor Jakub Jíra.

Veselý, jenž zatím nepříliš úspěšně zápasil jen v Clashi, se má 10. června v kleci potkat se superúspěšným profesionálním ranařem Tadeášem „Mawarem“ Růžičkou. Ale podle upravených pravidel.

„Zápas bude vypadat tak, že Mawar bude mít velké dvacítky boxerské rukavice. A v rámci útoku bude moci pouze boxovat. Nebude smět kopat, aktivně wrestlit. Pouze vstávat ze země, případně bránit takedowny,“ uvedl Le Sy. „Naopak náš Tadeáš (Veselý) bude mít malé MMA rukavice a bude moci dělat komplet všechno v rámci našich MMA pravidel. Je to nastavené tak, abychom malinko smázli ten obrovský rozdíl ve zkušenostech.“

Promotér se pak zeptal outsidera zápasu, s jakou ambicí do duelu nastoupí.

„I kdybych nevyhrál, pro mě to bude takovej cíl, že jsem do té klece vůbec vlezl, že jsem se nepos*al,“ avizoval Veselý, který na bojovníka Růžičku chvílemi vrhal drsné pohledy. „Drž hubu, prase!“ ozvalo se hned několikrát z publika.

A proč do boje s výrazně slabším soupeřem nastupuje Růžička?

„První důvod, proč jsem mu chtěl rozšlapat hlavu, bylo za to, jak se na těch sociálních sítích vyjadřuje, co předává tý mladý generaci,“ vysvětlil zápasník, čím ho tlučhuba Veselý provokuje. „A hraje si na rádoby gangstera!“

„Ukážeme si to v kleci,“ reagoval Veselý.

„To si ukážeme v kleci. Ukážeme si to klidně tady, ty buze*ante!“ dodal profesionální sportovec. „Tohle dělám pro fanoušky. Já nejdu vyhrát, já ho chci zničit, ublížit mu. A jestli on to odklepe, tak já budu pokračovat. Mě nezastavěj, já mu ublížím za vás za všechny!“ dodal bojovník.

„Hele hele, co kdybychom si dali to, že nemůžu ukončit zápas odklepáním,“ frajeřil Veselý. „Takže dáme, že to nemůžu odklepat.“

Při společném stare downu pak Růžička na soupeře hbitě zaútočil, ale ochranka opět reagovala pohotově. Veselý, chráněn bodyguardy pak ještě dělal na profesionálního ranaře výhružná gesta. Inu, kdo chce kam…

Každopádně podobné chování je nemyslitelné u skutečných velkých bojovníků jako je například Jiří Procházka.

S každým dalším turnajem Clash of the Stars je tak stále jasnější, co je profesionální bojový sport a co jen bizarní zábava.

Vězení, první titul a názor promotéra

Na tiskové konferenci před pátým turnajem bylo ale mnohem víc zvláštních momentů. Jeden z dalších účastníků zvaný „Diego“ Kotlár přiznal, že byl deset let ve vězení, ale nestydí se za to.

Mnoho lidí v publiku si naplno užívalo možnost nahlas si zanadávat a vysmívat se jednotlivým účastníkům turnaje. Na homosexuály tak pokřikovalo slova jako „b*zny, b**eranti“, na toho s nadváhou pokřikovali „Tlustej zm*de!“ O „zápasníkovi“ bez části horního chrupu zase vtipkovali, že si brousí zuby do souboje. Časté bylo i pokřikování jako „Dej mu do držky! Zabij ho! Drž hubu, ty kriple“

V rámci možností ale proběhla konference před pátým turnajem Clash of the Stars relativně hladce.

„Proběhlo to myslím si víceméně tak, jak jsme čekali. Bylo to hodně záživné, hodně akční. Atmosféra gradovala a v rámci poslední skupiny došlo k hodně vypjatým situacím, zejména ve spojení s Mawarem a Tadeášem Veselým,“ uvedl promotér Le Sy pro web iSport.cz po tiskové konferenci. „To, že tam někdo hodil vajíčko po Tadeáši Veselém, to není v pořádku. A doufám, že toho člověka vyhodili. Viděl jsem, že tam ochranka hned běžela. Můžeme fandit, můžeme bučet, posmívat se, ale házet po někom vajíčko, je ubohost. Doufat, že se dotyčný pak schová v davu, je zbabělé a takové lidi tady nechceme a nepotřebujeme.“

A co říká hlavní tvář organizace na to, že by se mohla nevraživost mezi zápasníky jednou přetavit ve větší agresi?

„Máme tam security, která je vždy od sebe odtrhne. Ti lidé tam jdou s tím, že se nemají prát, že je to stare down a mají se jen dívat navzájem do očí. Ale ne vždy to tak dopadne. Té akce tam není ale tolik, že by mohlo dojít k nějakému většímu zranění,“ uvedl Le Sy a prozradil, že z akce na akci zvyšují rozsah ochranky. Bizarní zábava zkrátka skýtá i svá rizika.

Mimochodem pátý turnaj nabídne i první zápas o titul. Ve váze do 84 kilogramů se o něj popasují youtubeři Tomáš „Dynamo“ Křižán a Marek „Datel“ Valášek.

Právě proto nese nadcházející akce podtitul „The champ is here!“ což je hláška boxerské legendy Muhammada Aliho, průkopníka trash talku v boxu. I on by se nejspíš divil, kdo si všechno v dnešní době hraje na zápasníka.