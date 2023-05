Ukrajinský bijec chce titul IAF. Děkuji bohu, blízcí jsou zdraví, říká k válce

První titulová bitva je tu. Organizace I Am Fighter je na scéně už čtyři roky, a rozhodla se tak, že začne udělovat těm nejlepším bojovníkům opasky šampiona. O ten úplně první se utká obávaný ukrajinský bijec Jevgenij Orlov s tureckým bojovníkem Bugrahanem Alparslanem Karakasem. „Orlov je v postoji poměrně děravej, tak by to mohlo být hodně zajímavé, pokud ho Karakas natrefuje,“ říká promotér Petr Ondruš.

Ve čtvrtém roce existence se česká MMA organizace IAF (I Am Fighter) rozhodla uspořádat „turnajové turné“ mimo Prahu. A poprvé zamíří do Říčan.

„V Říčanech máme čtyři zápasníky, kteří pod námi už nějakou dobu nastupují. Navíc jsou Říčany takové předměstí Prahy,“ říká Petr Ondruš, promotér IAF. „Rozhodli jsme se odejít na zkoušku z Prahy, přejít do menších měst, protože si myslíme, že hlavní město je přehlcené všemi možnými akcemi. Ať už to jsou sportovní, nebo kulturní akce. A pokud nejste Oktagon nebo Clash of the Stars, tak to zatím nemá cenu dělat ve větších halách, dokud si nevytvoříme stabilní fanouškovské zázemí. Proto zkoušíme menší města a musím říct, že je to dobrý, vidím, že se to vyprodává. Už i Sokolov, který je za měsíc a něco, máme víc než z poloviny prodaný.“

IAF chce tak postupně budovat dál svou značku tím, že své turnaje nabídne i tam, kde MMA galavečery nejsou běžné. A hned první „výjezd“ organizace nabídne fanouškům bohatý zážitek – celkem čtrnáct duelů. Tím prvním navíc bude amatérský souboj dvou osmiletých zápasníků Milana Flégra s Kristiánem Váňou. Diváci tak uvidí, podle jakých pravidel probíhají duely těch nejmenších, kteří se v budoucnu mohou stát hvězdami svého sportu.

Turnaj IAF 7 bude ale samozřejmě především o soubojích zkušených i známých bojovníků. Představí se na něm například David Hošek, Petr Beran, David Závoda nebo Frederico Komuenho, který začal s MMA nedávno, ale zazářil už prvním profi duelem, kdy knockoutoval kontroverzního kulturistu Filipa Grznára.

O hlavní bitvu večera se ale postarají dva těžkotonážní cizinci: Ukrajinec Jevgenij Orlov s tureckým rivalem Bugrahanem Alparslanem Karakasem. Ti se navíc popasují o první pás šampiona organizace IAF.

„Vzhledem k tomu, že Karakas má za sebou ukončení soupeřů jak nahoře, tak dole. A Orlov je v postoji děravej, tak by to mohlo být velmi zajímavý, pokud ho Karakas natrefuje,“ hodnotí duel Ondruš. „Ale zase Jevgenij je takovej, že hodně vydrží. Myslím si proto, že pro diváky to bude hodně zajímavý zápas.“

Orlov zápasil pod značkou IAF už čtyřikrát. Všechny soupeře zdemoloval.

„Navzdory mnoha obtížím (zranění, soupeři) a dlouhé cestě v propagaci IAF, jsem nesmírně hrdý, že se mohu stát prvním držitelem pásu právě této organizace,“ říká Orlov. „Opravdu si toho vážím, protože to je to, o čem jsem na své cestě mluvil – chci zanechat své jméno v historii. A toto je možnost zapsat se do historie organizace IAF i českého MMA. Získání pásu kromě toho beru jako výrazný milník své kariéry, získání respektu a možnost pro další kvalitní nabídky nejen z domova, ale především ze zahraničí.“

S ohledem na svůj původ je Orlov často tázán na válku na Ukrajině. O tomto tématu se mu ale nemluví lehce. „Události na Ukrajině samozřejmě nemohu nevnímat, protože válka stále pokračuje. Ale nechci tuto skutečnost míchat se sportem a svou sportovní kariérou. Každopádně děkuji bohu, že moji příbuzní jsou zdraví a v pořádku,“ dodává bojovník.