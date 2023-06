Bojovnice Zajícová má po operaci: McGregora jsem prošvihla na záchodě

Po fatální nehodě měla Zajícová prasklou lebku, krvácení do mozku, prasklý obratel a komplikovanou zlomeninu nohy. „Noha špatně reagovala, neléčila se dobře, několikrát se musela znovu otevírat,“ líčí Zajícová. „Dokonce mi v jedné části odumřely nervy, měla jsem tam hřeb a šrouby, které nohu zpevňovaly. Ty jsou teď po operaci pryč. Snad je to tečka za nepříjemnou nehodou, protože šrouby mě při tréninku i zápasech omezovaly.“

Ještě před operací stihla mistrovství republiky v kickboxu a grapplingu, získala tři zlaté. „Věděla jsem, že budu nějakou dobu bez tréninků a zápasů,” vysvětluje. „Navíc je dobré zlepšovat jednotlivé disciplíny, které potom využiju v MMA. Určitě mi to pomůže. Navíc zápasy v MMA nejde mít tak často, takže mám v plánu, že budu v budoucnu objíždět i šampionáty právě v grapplingu nebo kickboxu.“

Rekonvalescenci si „zpestří“ semifinálovým castingovým kolem v soutěži Miss České republiky. „Na to se nijak speciálně připravit nedá,“ usmívá se Zajícová. „Buď tam člověk patří a postoupí, nebo nepostoupí. Snažím se být svou a pracovat na sobě po všech stránkách.“

McGregora jsem prošvihla

Právě díky soutěži krásy dokázala Veronika Zajícová spojit dva naprosto neslučitelné světy. „Občas se v ringu bojím o svůj facelift, třeba nos bych polámaný mít nechtěla,“ líčí bojovnice. „Ale co, nějaká plastika by to zase spravila. I s tímto musím počítat.“

Před operací trénovala Zajícová v Irsku. V klubu SBG Ireland, z něhož vzešel i legendární bojovník Connor McGregor. Připravovala se tam i pod vedením jeho trenéra Johna Kavanagha. „Connora už jsem tam potkala,“ přitakává. „V baru. V Dublinu má svůj podnik The Black Forge Inn, má tam vystavený i mistrovský pás z UFC. S pásem fotku mám, ale McGregora jsem prošvihla.“

Byla to vcelku úsměvná historka. I když. Pro Zajícovou v daný moment spíš k naštvání. „Zahlédla jsem ho, tak jsem se kvůli fotce chtěla nejdříve učesat,“ popisuje. „Rychle jsem si zašla na záchod k zrcadlu, učešu se, vyjdu a on najednou nikde. Běžím před bar a vidím, že nastupuje do svého auta a odjíždí... Měla jsem z toho nervy, fotku nemám. Jen video, jak nasedá do svého bentley. Tak třeba příště. Teď je McGregor v Americe a natáčí tam seriál.“

Sama je i ve svých devatenácti letech solidním námětem na filmové drama. Její příběh nabízí nečekané zvraty, dramatický boj o holý život, sveřepé vzepření lékařským i trenérským prognózám, slzy, úspěchy, medaile. Nebo titul Miss Lentilka.

Holky řeší blbosti

Veronika Zajícová se narodila v Krnově. V roce a půl se přestěhovala s rodiči do Karviné, kteří tam museli za prací. A v jejích šesti letech se vrátili zpět do Krnova. Ke sportu jí to odmalička táhlo a začínala poměrně klasicky – v tanečním kroužku Calipso Dance Krnov. „Hip hop, street dance... Ale holky tam řešily blbosti,“ vzpomíná Zajícová. „To mě nebavilo. Taťka chtěl, abych zkusila nějaký bojový sport. I kvůli sebeobraně. Takže jsem se přihlásila na aikido, to jsem dělala tři roky.“

Za srdce ji nechytilo. Paradoxně i kvůli japonštině. „Trenér nás zkoušel z japonských slovíček, a kdo nevěděl, musel dělat kliky. A já kolikrát klikovala celý trénink. Tak jsem přešla na box. A ten už mě opravdu chytil.“

Ne hned. V krnovském Box Clubu chvíli trvalo, než si jí zkušený trenér Stanislav Ivanov všimnul. „Musela jsem se snažit,“ připouští Zajícová. „Nic jsem pořádně neuměla, holky tam byly jen dvě, trénovala jsem s klukama. S první opravdovou výhrou mě to ale pohltilo. Povedly se mi nějaké medaile z republikových šampionátů, i z Evropy. Na druhou stranu – postupně mi i box přišel stereotypní, protože v něm jedete jen rukama. Vyzkoušela jsem si i řecko-římský zápas a to už je k MMA krůček.“

MMA, neboli Mixed Martial Arts. Obrovský fenomén doby, krvavý boj v kleci. Díky zájmu fanoušků disciplína současnosti. V krnovském klubu se MMA také věnují, nicméně Veronika Zajícová se společně s tátou domluvila na trénincích a přípravě v ostravském klubu Jayman MMA Fighting Systems (zkráceně JMFS Ostrava) u trenéra Jakuba Müllera. U něj mimo jiné začínal třeba David „Pink Panter“ Kozma.

Do Ostravy dojížděla Veronika Zajícová z Krnova vlakem. Po škole tam, večer zpátky. V listopadu 2021 měla vážnou nehodu. Cestou z tréninku na vlak ji na přechodu srazilo auto. „Řidič jel sedmdesátkou, telefonoval a ještě přejížděl z pruhu do pruhu... Já už byla skoro na konci, prý si mě nevšimnul.“

Následky byly fatální. Zajícová měla prasklý obratel i lebku, krvácela do mozku, pravou nohu rozmašírovanou. Na druhou stranu měla podle záchranářů štěstí, že těžkou nehodu vůbec přežila. „Asi měsíc jsem byla na aru. Probudila jsem se, noha několikrát zlomená, nemohla jsem chodit. Na krku límec, protože obratel byl zlomený.“

Na sport zapomeň!

Na sport, natož MMA nebo box, měla podle lékařů okamžitě zapomenout. „Neexistuje, budeš ráda, když se vrátíš do života,“ slýchávala. „Říkali, že je to vážné, ať nepočítám ani s tréninkem. Tohle jsem ale vůbec nechtěla slyšet, vůbec jsem si to nepřipouštěla. Pořád jsem doktory honila, ať mě pustí, byli ze mě na nervy. Ujišťovala jsem je, že jsem v pohodě, snažila jsem se chodit, vstávat. Vůbec jsem nedávala, že by to byl konec.“

Stejně jako doktoři ji museli po návratu z nemocnice brzdit i trenéři. „Měla jsem límec, berle a hned do fitka,“ usmívá se bezelstně Zajícová. „Z boxerských tréninků i z MMA mě pak trenéři vyhazovali. Že prý mám radši chodit na rehabky, ale nedala jsem se. Za čtyři měsíce od nehody jsem měla další boxerský zápas. Asi sto metrů od místa nehody. A vyhrála jsem.“

Zpátky do tréninkového kolotoče se Veronika Zajícová hnala i kvůli vidině amatérského mistrovství Evropy v MMA strikingu organizace Gamma. „Nechtěli mě tam vzít, že nemám natrénováno. Ale přemluvila jsem je.“

Evropský šampionát pak Zajícová ve své kategorii senzačně vyhrála. Deset měsíců po nehodě. Stačilo jí k tomu porazit jedinou soupeřku. „Ale bylo to veliké, protože ta holka byla druhá na mistrovství světa a Evropu už vyhrála.“ V soutěži MMA striking se bojuje na nohou, žádné techniky na zemi povolené nejsou. I tak sou soupeřku Zajícová „uškrtila“.

„Verča měla v prvním i druhém kole nabodováno, ale ve třetím se jí povedl opravdu skvělý kousek,“ popisoval táta Radek. „Šikovně se dostala soupeřce za záda a takzvaně ji „uškrtila“, musela vzdát a rozhodčí zápas ukončil.“

Mladá bojovnice ovšem přiznává, že polámaná noha limitovala. Kosti měla zpevněné železy, nervy porušené. „Při dřepech nebo přískocích šrouby v noze cítím, jakoby píchají, ale dá se s tím fungovat. Myslela jsem si, že bez nervů aspoň budu moct kopat nohou jako hluchý do vrat. Že tolik neucítím bolest. Ale je to spíš horší. Je to jiná, takový štiplavá bolest. Zvykla jsem si.“

Miss Lentilka Krnov

Nedávno se vrhla i na modeling. „Dost lidí mi říkalo, ať to zkusím,“ krčí s úsměvem rameny. „Proč ne? Není to od věci. Je to tedy o hodně jiný svět než MMA, ale řekla jsem si, že by to minimálně jako příběh mohlo fungovat. Tak jsem se přihlásila na casting na Miss České republiky.“

V prvním kole uspěla, probojovala se do semifinále soutěže krásy. Když se mezi rozhovory a promenádami v plavkách bavila s dalšími kráskami, nechtěly věřit, čemu se vlastně věnuje. „Jak reagovaly? Nechápou vůbec,“ zasmála se Zajícová. „Ale musím říct, že to bylo náročné. Kolem spousty opravdu krásných holek, které mají s modelingem velké zkušenosti. Připadala jsem si trochu nepatřičně, protože já jsem vyhrála akorát Miss Lentilka u nás v Krnově, když mi bylo šest.“

Je vcelku pochopitelné, že široký zápřah má i negativní dopady. Zajícová musela upustit od studia na Střední škole cestovního ruchu. A přešla na Autotronik – Střední průmyslovou školu v Krnově. „Z letušky na automechanika s maturitou,“ usmála se Zajícová. „Na cestovce jsem měla problém s individuálním studiem, průmyslovka je v tomto v pohodě. Jen musím přijít dopsat testy.“

Jak se dostala na tréninkové stáže do Irska? „Nešla mi angličtina,“ vysvětluje Zajícová. „Tak jsem do Dublinu už minulý rok o prázdninách vyrazila. Dopoledne jazykovka, odpoledne gym. Zalíbilo se mi tam, skvělý sparring, celkově dobré. Vyrazila jsem tam znovu, trenér John Kavanagh si mě všinul, když jsem spárovala s jeho holkama třikrát tři minuty. Celkem mi to šlo, tak se spojil s taťkou a už to bylo.“

Sportovní ambice má Veronika Zajícová vysoké. Říká, že by jednou chtěla být šampionkou UFC. Jako Connor McGregor. Mít fotku s vlastním pásem, ne jenom půjčeným z baru. „Je mi jasné, že teď po operaci budu nějaký čas bez tréninku. Vůbec se netěším a počítám, že zase budu na doktory protivná. Protože v srpnu chci znovu trénovat!“