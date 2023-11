Konkurence pro UFC. Americké organizace plánují turnaj šampionů

Revoluce ve světě bojových sportů přichází. Šéf jedné z předních MMA organizací Donn Davis oznámil koupi Bellatoru, druhé největší značky. Tu bude řídit vedle vlastní PFL (Liga profesionálních bojovníků) a šampiony obou celků proti sobě stavět na megaturnajích v průběhu roku. Představil také regionální ligové divize, jimiž chce dobýt Evropu, Asii, Afriku i Oceánii. Cílem Davise je posunout PFL na pozici lídra vedle UFC.

Jeden z největších obchodů v historii MMA rozsekl dlouho trvající závod o pozici dvojky za nejprestižnější UFC. S tím se však nový šéf PFL a Bellatoru nechce smířit. „MMA roste přibližně o deset procent ročně. Každý jiný sport dosahuje ročního nárůstu okolo tří procent. Trh je tedy dost velký a my se UFC vyrovnáme. Lidé nevěří a smějí se, ale to dělali, i když jsme tvrdili, že budeme světové dvojky, a podívejte se dnes,“ vypráví nadšeně Davis v pořadu MMA Hour.

Vyrovnat se UFC zní v MMA byznysu jako scifi. Davis však věří, že našel cestu. „PFL vždy mělo skvělou vizi i výjimečné produkční schopnosti, problém ale vězel v nedostatku vysoce kvalitních bojovníků,“ vysvětluje americký promotér. „Dohromady s Bellatorem budeme mít stejný poměr bijců z top třicítky jako UFC. Korunujeme šampiony Bellatoru i PFL a napříč sezonou je postavíme proti sobě. Děláme to kvůli fanouškům, aby se dočkali nejlepších možných soubojů.“

Davis neplánuje koupenou firmu pohltit, jako to dříve udělalo UFC s jinými celky. „Obě organizace budou fungovat pod jedním vedením, ale značky nespojíme. Bojovníci si vyberou, kde chtějí bojovat,“ přibližuje promotér plány. „Cílíme na fanoušky a bojovníky. Chceme zachovat jak náš ligový formát, tak program jednotlivých turnajů Bellatoru. Věříme, že jsme našli vítěznou strategii. Dáme možnost volby dvě stě šedesáti bojovníkům a nabídku elitních zápasů pro fanoušky.“

Šéf PFL plánuje závodit s gigantem, který určoval pravidla i směr MMA už od jeho vzniku v roce 1993. Davis sám tvrdí, že smíšená bojová umění by se nikdy nedostala tak daleko, kdyby nebylo prezidenta UFC Dany Whita. Ten na poslední tiskové konferenci označil PFL za neúspěšný, prodělečný podnik. „Každý, kdo Danu zná, vám řekne, že on veřejně odepisuje jen projekty, z nichž má obavy. O PFL se nezmínil čtyři roky. V uplynulých měsících o nás ale mluví velmi často,“ reaguje Davis.

Nová americká MMA liga získala v posledních letech velké investory a dokázala se zalíbit mnoha významným partnerům v čele s televizí ESPN. Rychlou sílu na trhu PFL získalo i díky investiční podpoře od fondu saudského království ve výši přesahující sto milionů dolarů. Během pěti let Davis vytáhl PFL na špičku a začal dýchat UFC na záda. Podařilo se mu navíc něco bezprecedentního, přetáhl z nejprestižnější organizace úřadujícího světového šampiona Francise Ngannoua.

I když PFL sbírá po světě hvězdy a nyní získá i nový kapitál bojovníků z Bellatoru, čelí nemalému problému. Jejich turnaje, které podpírá promo úrovně UFC, mají několikanásobně menší návštěvnost než výhradně evropský Oktagon. Tribuny zejí prázdnotou jak v Evropě, tak USA. PFL tak zakládá regionální ligy, v nichž dostanou šanci talentovaní bijci, od kterých si slibuje přízeň lokálních fanoušků.

Americká organizace by mohla časem zabrouzdat i do střední Evropy, kde se MMA, díky Oktagonu a KSW, těší velké popularitě. PFL by se tak mohla stát hlavním konkurentem evropských gigantů a prát se s nimi o místní bojovníky. Právě pro sportovce se situace zlepší nejvíce, protože prorazit ve světě už nebude nutně znamenat dostat se do UFC.