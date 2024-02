Brichta před bitvou o titul v KSW: Mám nabídku od UFC. Na YouTube přepne

Historicky první český šampion KSW. Tím se může stát šestadvacetiletý Leo Brichta už 17. února, kdy se střetne s nejtěžším soupeřem kariéry Valeriem Mirceaem. Období náročné přípravy si šestadvacetiletý bijec zpříjemňuje tvorbou videí a podcastu. „Vnímám to jako jing a jang. V tělocvičně jsem Leo Brichta, týpek, kterého po celý život naplňují bojové sporty. Na youtube mi přepne a prožívám tam čistou zábavu, což je kořením do života sportovce,“ vypráví.

Naděje domácí scény stojí před zlomovým zápasem. Leo Brichta se může na libereckém turnaji KSW 91 stát prvním českým šampionem prestižní polské organizace. Od červnového debutu získal dva cenné skalpy bývalých titulových vyzyvatelů a nyní se probíjí k pozici jedničky na kontinentu. Nejdříve musí 17. února skolit Moldavana Valeria Mirceaua.

Brichta sklízí ovoce po veleúspěšném roce 2023. Vedle senzačních výher, titulové šance a čtyřech nominacích na ocenění KSW vybojoval i pozici české jedničky v lehké váze. Jeho ambice je ale daleko vyšší. „Nejlepší verze mě samého, kterou si dokážu představit a s níž budu spokojený. Je to ovšem nedosažitelný cíl… Dosažitelné mety se neustále posouvají. Říkal jsem si, že chci být jedním z nejlepších bojovníků světa a najednou stojím na devadesáté příčce ve světovém žebříčku,“ říká.

Jaké to je připravovat se na první titulový zápas v kariéře a rovnou v prestižní KSW?

„Prožívám to asi jako každý jiný souboj, součást procesu. Těším se. V tělocvičně v podstatě žiju a už teď se cítím připravený. Neměl jsem od posledního zápasu ani žádnou pauzu. Když jsem viděl v půlce prosince plakát na turnaj v Liberci, hned jsem počítal s tím, že se tam představím, a tak jsem ani neodjížděl nikam na dovolenou. Nebyl čas ztrácet čas. Hned jsem skočil do tréninku a díky tomu jsem nyní ve skvělé formě.“

Zmínil jste proces. Co je jeho vrcholem?

„Nejlepší verze mě samého, kterou si dokážu představit a s níž budu spokojený. Je to ovšem nedosažitelný cíl.“

A dosažitelný?

„To je dost dobrá otázka, protože, co chci, se často mění. (směje se) Většinou dosáhnu nějaké mety a až pak hledám další. Říkal jsem si, že chci být jedním z nejlepších bojovníků světa a najednou stojím na devadesáté příčce ve světovém žebříčku. Co teď? Čtyřicet tisíc odběratelů na mém youtubovém kanále. Splněno. Dosažitelné mety se neustále posouvají. V tuto chvíli vám nedokážu říct nic konkrétního. Snažím si užít každý moment, včetně těch méně příjemných.“

Jak moc vám působení na youtube zasahuje do MMA kariéry?

„Na youtube si užiju více zábavy, nebudu vám lhát. (usmívá se) Velkým plus je, že se vás tam někdo pořád nesnaží zabít. Vnímám to jako jing a jang. V tělocvičně jsem Leo Brichta, týpek, kterého po celý život naplňuje sport. Na youtube mi přepne a prožívám tam čistou zábavu, což je kořením do života sportovce.“

Takže na youtube Leo Brichta nasazuje masku?

„Ne, jsem to pořád já. Je to ale něco jiného, než když jste v tělocvičně a musíte být připraven k výkonu, ke sparingu. Na tréninku není čas pro zábavu, boj je seriózní věc. Ptali se mě, jestli nechci udělat video ze zápasu a já odmítl. Je třeba rozlišovat dva světy. Praní se je alfa a omega.“

Dokázal byste přejít pouze na youtubovou dráhu?

„Určitě. Mě hrozně ale baví ta symbióza. Fanoušci mě podporují při boji v kleci a já jim to chci vrátit i jinak než jen slovy: ‚Děkuji, vážím si vaší podpory.‘ Dávám jim nahlédnout do mého života, ať znají můj příběh a vědí, co a kdo je Leo Brichta.“

Zpět k zápasení. V šestadvaceti letech jste česká jednička v lehké váze…

„Je to příjemné. Vím, kolik jsem tomu obětoval - celý život.“

Kolik let je ještě před vámi?

„Nevím. Dokud bude sloužit zdraví. Musím mít ale i chuť. Podívejte na Israela Adesanyu (bývalý sedminásobný šampion UFC). Ten po posledním boji řekl, že do klece vleze nejdříve v roce 2025. Rozumím tomu. Měl obrovskou dávku zápasů během krátké doby. Když tolik bojujete, oheň ve vás pohasíná a potřebujete čas, abyste ho opět rozdmýchal.“

Předtím jste zmiňoval motivaci být jedním z nejlepších bojovníků světa. Zamíříte tedy do elitní UFC?

„Nabídku od UFC jsem dostal, ale nechci řešit, co bylo a co bude. Soustředím se na působení v KSW.“

Po dvou vítězstvích a půl roce v organizaci jste se dostal k zápasu o pás. Čekal jste tak rychlý vzestup?

„Nečekal jsem, že půjdu v Liberci rovnou o titul. Kdo jiný by se tam ale měl představit a přitáhnout diváky na domácí turnaj než já? Snad v českých fanoušcích probudím patriotismus, můžu být první český šampion v KSW.“

Nerad hledíte do budoucnosti. Jak tedy zpětně hodnotíte minulý rok, dvě cenná vítězství a momenty dojetí po zápasech?

„Byl jsem dost dojatý, to je pravda. Oba zápasy byly extrémně tvrdé a myslím si, že mě poznamenaly i do osobního života, ať se bavíme o samotném boji v kleci, nebo přípravě, která byla neskutečně náročná.“

Můžete být konkrétnější?

„Cítím se nyní odhodlanější a tvrdší. Ne že bych dříve dělal kroky zpět, ale teď se ve mně probudila urputnost. Byly ve mně střípky pochybností, ale teď na ně s*ru a vůbec se jimi nezabývám. Do klece jdu prodat všechnu tu dřinu a soustředím se čistě na výkon.“

Takže i větší sebevědomí?

„Určitě. Vnímám to ale i ze širší perspektivy. Sebevědomí je jedna věc, ale druhá věc, že už sám sobě neházím klacky pod nohy a nic si nenamlouvám.“

Klacky pod nohy myslíte vnitřní pochybnosti?

„Ano. Právě ty mohly dříve omezovat mé výkony. Teď už na ně kašlu.“