Tribuna Sever na KSW. Slávisté se rozjeli v Liberci, Brichta byl naštvaný

Počkejte, vážně tohle není Eden? Turnaj polské organizace KSW v Liberci ovládl bouřlivý slávistický kotel spolu s příznivci fotbalového klubu z Bílsko-Bělé. „Bylo jich tu dvě stě, další tři stovky Poláků. Slyšel jsem je celou dobu,“ žasl jeden ze sobotních vítězů Matúš Juráček, který se netají svou náklonností k sešívaným. Fanoušci zůstali i na ostatní zápasy, hnali Lea Brichtu za titulem, ten mu však unikl. „Sliboval jsem válku, bylo to hov…,“ ulevil si.

Hlasitá podpora na MMA není v Česku ničím mimořádným, často jde ovšem o nahodilé pokřiky bez delšího trvání. Aby si někdo přivedl do haly organizovaný kotel se spíkrem? Zcela výjimečná věc, která se o víkendu povedla Matúši Juráčkovi.

Po přestupu z Oktagonu měl jeho debut ohlušující odezvu. Těšil se obrovské přízni, vyvolávání jeho jména se střídalo s chorály pražského celku. A když v prvním kole ukončil desátého muže velterové váhy Henryho Fadipeho, stříkaly emoce. Atmosféra na KSW 91 dýchla na všechny.

„To nejsou moji fanoušci, ale přátelé, člověk jejich podporu cítí, je to nesmyslné,“ rozplýval se po vítězství Juráček. „Tihle za mnou budou stát, ať se děje, co se děje. Dává mi to sílu, díky tomu je tribuna Sever a Slavia výjimečná. Jsme spolu po výhře i po prohře. Tuhle masivní podporu jsem zažil prvně, přijeli organizovaně, nová zkušenost.“

Premiérová výhra v KSW se přitom z pohledu devětadvacetiletého slávisty nerodila snadno. Po několika sekundách schytal tvrdou pravou, která ho poslala k zemi. Až pak začal duel otáčet.

„Že jsem si sedl na prdel, o tom ani nevím. KO se povedlo díky přítelkyni, protože řekla, že má plné zuby toho, abych vyhrával furt trapně na body,“ smál se Juráček.

Kapacita haly se plnila pozvolna od začátku akce, ale oproti loňskému vstupu KSW na českou půdu panoval výrazně větší zájem. Pocítili ho i takřka domácí zástupci Josef Štummer a Dominik Humburger, kteří své duely shodně rozhodli ve druhých kolech.

„Atmosféra super, fanoušci mě hnali dopředu, tady člověk nechce prohrát ani za prd. Není to mé rodné město, ale trénuji tady, pracuji, je to paráda,“ souhlasil Štummer s Juráčkem.

Už podruhé pod vlajkou KSW zažil libereckou výheň civilní profesí voják Humburger. „Bombové! Užíval jsem si to na sto procent, podpora ze všech stran. Můj první zápas tady bude nezapomenutelný, šel jsem pod českou vlajkou a za doprovodu armády. I tentokrát tady byla, a to včetně mého velitele, čehož si moc vážím. Cítil jsem se sakra nebezpečný, tým ve mně vyhecoval žár. A KSW jde dobrým směrem,“ uznal hrdina, který vylepšil své skóre na 8:1.

Karta nesla osmičlenné české zastoupení, což byl od organizátorů trefný tah. Proslulá polská značka se na zdejším území po předchozích turnajích v Liberci a v Třinci ukázala už potřetí. Její promotér Martin Lewandowski je nadmíru spokojený, jak v místních podmínkách MMA kolos roste.

„Zatím nejlepší turnaj, jaký jsme v Česku dělali. Poprvé se nám podařilo prodat valnou část lístků, lidé jsou tu obecně dost přátelští, s tím se moc často nesetkávám. Chci ocenit, že diváci, kteří teď byli blízko kotle, se nemuseli cítit nijak ohrožení, někdy jsou podobné skupiny agresivní. Tentokrát to bylo opravdu pěkné, nerušili show,“ chválil šéf KSW.

Do Česka se proto hodlá brzy znovu vrátit. „Budeme tu pokračovat, takový byl plán, a to už v druhé polovině roku a pravděpodobně v Praze. Uvidíme, máme v hlavě několik hal, O2 arena je jedna z nich, ale nemyslím si, že to bude hned letos,“ odhalil Lewandowski plány.

Ne pro všechny krajany byl ovšem sobotní večer úspěšný. Očekávaná bitva na sociálních sítích ostře sledovaného Lea Brichty o prozatímní titul lehké váhy se dočkala rozuzlení ve čtvrtém kole, kdy domácí borec chybně vyhodnotil situaci na zemi a nechal si nasadit škrcení. Musel odklepat, následně se omlouval fanouškům, že neovládl souboj s Valeriem Mirceaem.

Sen o prvním českém šampionovi v KSW tak stále nedosáhl svého naplnění. „Sliboval jsem válku, bylo to spíš hov… Sami jste to viděli,“ litoval Brichta v kleci, po porážce před novináři nevystoupil.

Návrat do MMA pak nezvládl ani nejlepší český boxer Vasil Ducár, když padl jednoznačně na body. „Jsem smutný a naštvaný, protože si myslím, že jsem si to prohrál sám. Připravený jsem byl dobře. Omlouval jsem se ženě, že jsem udělal ostudu, ale vítězství se slaví, porážky se překonávají. Dělal jsem to pro fanoušky, jen si běžte načerpat tu energii na halu,“ bral neúspěch s nadhledem.