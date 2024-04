Dvořák bude první MMA hvězdou na ČT. Boj výsadkářů, v létě UFC, ale...

„Hrobník“ se vrací do boje po bezmála roční odmlce. Ani série tří porážek a vážné zranění zad nezlomilo víru Davida Dvořáka v úspěch na nejprestižnější bojové scéně světa. Comeback v UFC plánuje na konec léta, avšak do klece nastoupí už začátkem května. Pod upravenými pravidly svede zápas s velitelem výsadkářů Petrem Matoušem na charitativním galavečeru v Praze, jehož výdělek půjde na pomoc válečným veteránům. „Vysílat ji bude Česká televize a navštíví ji spousta významných lidí, takže můžeme náš sport dostat k úplně novým divákům,“ vypráví bijec o akci, kterou spolupořádá.

„Hrobník“ se za oceánem rychle probil do elitní top patnáctky a na vlně tří výher se začalo mluvit o černém koni divize z Česka. Po deseti letech bez prohry však přišel náraz, hned tři zaváhání v řadě. S vyrovnanou bilancí vítězství a porážek visí naděje pokračování v UFC na vlásku.

„Nůž na krku asi mám, je mi to ale úplně jedno,“ říká s ledovým klidem Dvořák. „Půjdu tam vyhrát a hlavně nechat v kleci úplně všechno. Pokud podám maximální výkon, nebude mi záležet, jestli zvítězím, nebo mě organizace propustí. Můj život už na tom nezávisí. Vím, že jsem předvedl skvělé zápasy a dostal se opravdu daleko.“

Rozhodující kariérní duel už měl nastat, Dvořák si však vážně poranil plotýnku a musel odstoupit. „Hůř než prohry jsem vnímal zranění. Zažil jsem si nepříjemné období jak po fyzické, tak psychické stránce. Naštěstí jsem cítil velkou podporu od mých trenérů a doktorů, s nimiž jsme hledali cestu, jak zase normálně fungovat,“ vypráví jedenatřicetiletý bijec.

Štěstí se obrátilo zpět na Dvořákovu stranu. Z úspěšné rekonvalescence plynule přešel do bojové přípravy. „Už mi MMA začalo chybět a na zranění si při tréninku ani nevzpomenu. Cítím se opravdu dobře. Dali jsme proto UFC vědět, že bych rád bojoval na konci léta. Teď už je míč na straně vedení,“ hlásí bojovník nadšeně.

Před duelem v zámoří čeká „Hrobníka“ překvapivá zkouška v Praze. Když ho zdravotní komplikace vyhnaly z klece, využil čas, aby si zkusil roli promotéra. „Chceme udělat charitativní akci pro válečné veterány, která tu ještě nebyla. Vysílat ji bude Česká televize a navštíví ji spousta významných lidí, takže můžeme náš sport dostat k úplně novým divákům,“ vypráví Dvořák turnaji Fighters for veterans (Bojovníci pro veterány).

Mimo klec ale bojovník nezůstane. V exhibičním klání se střetne s velitelem třiačtyřicátého výsadkového pluku Petrem Matoušem, který galavečer spoluorganizuje. „Náš zápas se upekl dřív než kterýkoli jiný. Když jsme přemýšleli, jak kartu duelů poskládat, řekli jsme si, že musíme něčím začít, a tak jsme si to vzali do svých rukou,“ vysvětluje Dvořák, který nedávno prošel přijímacím řízením do aktivních záloh a doufá v zařazení právě k výsadkářům. „Pro spoustu lidí může být lákavé zbít svého šéfa, já to tak naštěstí nevnímám,“ směje se.

Boj proti bizáru

Přestože na velitele ztrácí přibližně osm kilogramů a pár centimetrů, neočekává se od Dvořáka nic než dominance. „Jdu tam s kůží na trh, musím potvrdit roli favorita,“ uvědomuje si bojovník. Exhibice v upravených pravidlech pro něj bude hlavně generálkou před dalším duelem v UFC. „Zase si vyzkouším atmosféru šatny, tejpování pěstí a všechen stres kolem zápasení. Je to pro mě důležitý souboj.“

Dvořák se chce před kamerami České televize postavit narůstající vlně bizarních zápasů a kontroverzí. „Je pro mě ctí, že mohu nastoupit na takové akci a reprezentovat kladné hodnoty bojových sportů. Dnes se největší popularitě dostátá trashtalku a odvrácené straně MMA. My chceme ukázat pozitivní příklad a zároveň upozornit na válečné veterány, kteří jsou často opomíjeni,“ říká „Hrobník“.

Osudné klání v UFC chce Dvořák svést na konci srpna. Velkou otázkou zůstává, kdo se mu v kleci postaví. „Každý bojovník má možnost odmítnout jeden až dva zápasy, ale my jsme nic takového nedělali, protože jsme nechtěli UFC nijak prudit. Když jsem zrovna nebyl zraněný, přijal jsem každou výzvu. Jen mě trochu mrzí, že když jsem si já řekl, s kým bych se chtěl v kleci střetnout, vedení mi vstříc nevyšlo,“ poodkrývá bijec zákulisní jednání s vedením organizace.

„Velice jsem usiloval o duel s Kanaďanem Malcolmem Gordonem. On sám proti mně chtěl nastoupit, a tak jsme oslovili UFC s tím, že spolu chceme bojovat. Promotéři však byli proti a zápas nepovolili,“ vzpomíná Dvořák. „Pořád o zápas s Malcolmem stojím. Odbouchal na nejvyšší úrovni už spoustu zápasů a oběma se nám v poslední době nedařilo. Byl by to rozhodně zajímavý střet."

Nebránil by se ani souboji s Mattem Schnellem nebo tibetským orlem Sumudaerjim. „S nimi jsem se měl už v minulosti setkat, do cesty se však tehdy připletla zranění,“ dodal Dvořák.