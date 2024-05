Muradov novou hvězdou KSW? Titul na dosah. Jednání běží, říká promotér

Machmud Muradov během rozhovoru pro Fight Cast One • Filip Poreba

Česká scéna se možná dočká návratu velké hvězdy. Po hořkém konci mezi světovou extratřídou v UFC přistála na stůl Machmuda Muradova zajímavá paleta možností pro další působení. Jednání s elitním Uzbekem o víkendu naznačil spolumajitel Oktagonu Ondřej Novotný. Velký zájem projevilo i konkurenční KSW. Vedení polské ligy s bojovníkem vede v tomto týdnu rozhovory o novém angažmá. Ve hře může být i brzká titulová šance.

„Jeden z majitelů organizace (Martin Lewandowski a Maciej Kawulski) má s Machmudem jednat tento týden. Kdy se má vyjednávání uchýlit k závěru, ale zatím nevím,“ vyjádřil se Wojslaw Rysiewski, sportovní ředitel KSW.

Už v moment oznámení Uzbekova konce v UFC bylo jasné, že se o něj budou světové a obzvláště evropské organizace přetahovat. Největší hodnotu v něm bez pochyby vidí navzájem si konkurující giganti Oktagon a KSW, kteří se předhánějí v rozšiřování na kontinentu. Ve hře o hvězdného bijce budou hrát klíčovou roli peníze a možné nadstandardní podmínky.

„S tím, aby bojovník Muradovova kalibru bojoval hned v debutu o titul, problém nemám. Obávám se však, že nám k tomu nyní nevychází načasování. Pokud ho podepíšeme, od titulové bitvy ho bude pravděpodobně dělit jediná výhra,“ podotkl Rysiewski, který v KSW zodpovídá za skladbu duelů.

Možný je také scénář, podle nějž by si Muradov počkal ve frontě a na trůn zaútočil až na konci roku. „V červenci nás čeká duel o pás mezi šampionem Pawlem Pawlakem a Damianem Janikowskim. V řadě za nimi už čeká první vyzyvatel Piotr Kuberski, který má titulovou šanci slíbenou,“ vysvětlil promotér situaci ve střední divizi.

Muradov může KSW posunout o významný krok dál v expanzi na český trh. „Pro naši organizaci by byl samozřejmě významnou posilou, rozhodně jedním ze tří vašich největších hvězd pod praporem KSW. Okamžitě by patřil k naší elitě,“ vyprávěl Rysiewski. „Myslím si ale, že se čeští fanoušci v MMA vyznají a jedním velkým jménem jejich přízeň automaticky nezískáte. Nechceme stavět pouze na hvězdách, budujeme i nové tváře. Je to proces.“

Muradov se původně připravoval na boj, který měl proběhnout na začátku května. Nástup do klece mu však zhatily zdravotní komplikace. Nevyužil ani předešlou přípravu, když únorový zápas zhatil soupeřův faul po jedenácti sekundách. Dá se tedy očekávat, že bude čtyřiatřicetiletý Muradov hladový po brzkém triumfu a rozhodnutí o příštím působišti nebude zbytečně protahovat. Snad už letní měsíce přinesou očekávaný verdikt…