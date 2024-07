Dvořák: Japonsko nebo Oktagon? O kariéře po UFC rozhodnou i sponzoři

Lov domácího titulu, mise v Japonsku nebo rychlý návrat do prestižní americké ligy? David Dvořák zvažuje po odchodu z UFC, do jaké organizace nyní zamíří. Rád by si splnil sen o boxu bez rukavic. Do rozhodnutí o jeho příštím angažmá mohou zasáhnout i sponzoři. „Kdyby mi třeba můj důležitý partner Tipsport řekl, že se jim Rizin nelíbí a nechtějí, abych tam byl, záleželo by, o kolik by mi organizace navýšila plat, aby se to dorovnalo. Nemůžu mít velký finanční propad,“ vypráví bijec v podcastu Fight! pro iSport.cz.

Hrobník startuje novou kapitolu. Poté co rozvázal smlouvu s nejelitnější ligou světa, hledá David Dvořák nové působiště. Nejpravděpodobnějšími možnostmi se zdají domácí Oktagon a japonský Rizin, v němž dříve zářil Jiří Procházka. Dvaatřicetiletý bijec se však poohlíží i po ringu, kde by si krom klasického boxu chtěl zkusit i ten bez rukavic. Nevylučuje ani návrat do UFC. O příštím angažmá by chtěl mít jasno během příštího měsíce.

Dvořák před týdnem oznámil konec v prestižní lize a nyní se před ním jeví celá paleta možných působišť. Mezi nimi se rýsují dva favorité. „Oktagon založil muší divizi, která dobře šlape. Líbí se mi to. Lákala by mě i pyramida Gamechanger. Na druhé straně stojí světoznámý, prestižní Rizin,“ vypráví.

Japonská organizace protěžuje lehčí divize nejvíce ze všech na světě. Českému bijci by se tedy potkával s podobně kvalitními konkurenty jako v UFC. „Rizin je obrovská liga se spoustou bojovníků v mé divizi. Zvítězit tam by pro mě byla velká meta. To samozřejmě platí i pro zisk titulu Oktagonu,“ dává Dvořák dva kolosy na misky vah.

Nabízí se tedy dvě velice odlišné cesty. Po jaké se nakonec Dvořák vydá, mohou značně ovlivnit jeho sponzoři. „Oktagon je výrazně víc mediálně známý na domácí půdě, takže by byl pro mé partnery zajímavější,“ přiznává Hrobník.

„Kdyby mi třeba můj důležitý partner Tipsport řekl, že se jim Rizin nelíbí a nechtějí, abych tam byl, záleželo by, o kolik by mi organizace navýšila plat, aby se to dorovnalo. Nemůžu mít velký finanční propad,“ vysvětluje a dodává. „Jedna věc je touha odejít do ciziny předvádět skvělé výsledky a druhá je být zajištěný.“

Peníze mohou nakonec být nejdůležitější podmínkou při výběru. V UFC si Dvořák sáhl na více než milion korun za nástup a za dvojnásobek při vítězství. „Například nabídka na kontrakt na tři roky a dvě stě tisíc za zápas mi nedává smysl. Za tyhle peníze můžu mít singl duely kdykoli jinde, dokud se nenaskytne lepší cesta. Chci, abych si v případě dlouhodobé smlouvy přišel na srovnatelné podmínky, jako jsem měl doposavad,“ uvádí.

Čech může těžit z největší výhody, kterou muší divize nabízí. Startuje v ní nejméně bojovníků, a tak se často stává, že se vyhození zástupci UFC po několika výhrách vrací zpět.

„Není to nic nereálného. Potřebné výsledky na návrat dokážu udělat. Stačí mi tři čtyři vítězství po lokálních turnajích a můžu jít zpět. S vedením jsme se nerozloučili vůbec ve zlém. Neodešel jsem kvůli špatným výsledkům, ale kvůli zdravotnímu stavu, který mi nedovoloval nastoupit, kdy oni chtěli,“ vypráví. „Po rozvázání smlouvy jsem navíc obdržel dopis, v němž mi přáli mnoho štěstí do budoucí kariéry,“ dodává Dvořák.

Hrobník zmiňoval polské KSW i americké PFL. Ani jedna z nich však neprovozuje nejnižší muší divizi, v níž Čech působí, takže by mu mohli dovolit pouze super fighty. „Bylo by to pro mě zajímavé, kdybych se s nimi domluvil na třeba dvou zápasech za rok s tím, že by mi dovolili starty i jinde. Třeba v ringu,“ říká bijec.

Dvořák nyní usiluje o profesionální boxerskou licenci. Rád by v ringu bojoval alespoň dvakrát ročně. Na mysli má už několik let i kontroverzní sport.

„Box bez rukavic je daleko míň náročný na zranění v porovnání s MMA. Tržné rány na obličeji mi nevadí a zlomeniny rukou se objevují jen místy. Oproti tomu při boji v kleci riskujete vážné komplikace s kyčlemi, koleny i rameny. Nepřijde mi navíc, že by byl příliš velký rozdíl mezi pěstí a tvrdou UFC rukavicí,“ vypráví Dvořák a s úsměvem dodává: „Je to zkrátka chlapská věc.“