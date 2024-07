Kontroverzní bitka za milion, Růžička vs. Sivák. Bizarní promo i obří plat

Úspěšný profesionální bojovník Tadeáš Růžička a promotér Clash of the Stars Tomáš Linh Le Sy • Adam Király

Sivák vs. Růžička. Kontroverzní promo na zápas v Ostravě... • Instagram.com

Špatná reklama, taky reklama – fungující strategie, která by však měla mít hranice. A ty organizace RFA a IAF výrazně překročily, když promo duelu Václava Siváka a Tadeáše Růžičky postavily na kriminálním počínání druhého ze jmenovaných aktérů.

Kontroverzní podívanou odstartovala na videu sehraná zatčení obou bijců a potyčka v nočním klubu, vše završil nástup na tiskovou konferenci v poutech za zvuku policejních sirén.

„Bylo potřeba ukázat, jak se dělá promo na zápas,“ hlásí troufale Růžička v upoutávce na klání se Sivákem. Namísto omluvy za násilný čin, za nějž mu soud udělil podmínečný trest na čtyřicet měsíců, se šestadvacetiletý bijec snaží z kriminálních kauz vytěžit peníze.

A to se muži přezdívanému „Mawar“ daří. Za zápas se Sivákem, který se odehraje v únoru 2025 v Ostravě, si má přijít na rekordní výplatu milionu korun.

Pohled Mariána Šustra: Promotéři, takhle ne...

Ač duel světového šampiona Siváka a dříve nadějného prospekta Růžičky slibuje solidní sportovní kvalitu, nedávné odsouzení za výtržnictví, obvinění z ublížení na zdraví a naprostá nepokora bijce jsou jasným důvodem, proč by na něj nemělo dojít.

Rozhodně pak ne za sumu, která značně převyšuje výplaty celé řady bojovníků lépe postavených organizací.

Ligy RFA a IAF oznámením kontroverzního zápasu navíc ukradly pozornost sportovně zajímavějším soubojům hvězdného Lea Brichty a předních domácích talentů Tagira Machmudova, Václava Žemly, Nicka Stamidise a Dominika Podzemského.

Na tiskové konferenci, kde se střetl Václav Sivák s Tadeášem Růžičkou, se jasně ukázal výrazně odlišný přístup k zápasu, a to ne mezi bijci, nýbrž mezi promotéry.

Zatímco se bývalý elitní bojovník Petr Ondruš snaží vyzdvihnout sportovní kvalitu duelu a zároveň použít rekordní výplatu jako motivaci k nápravě hříšníka Růžičky, hlavní tvář RFA Boris Marhanský buduje zápas podle receptu Clash of the Stars. To dokazuje podtitulovým textem: „Dva zlobiví kluci se konečně domluvili na bitce za mega. A rozhodne se v kleci, ne na ulici.“

Nazvat muže, který rozdává KO mimo klec či ring a stál před soudem kvůli výtržnictví a ublížení na zdraví, zlobivým klukem, je krátkozraké, hloupé a opovrženíhodné.

Snaha o mediální senzaci, ani finanční motivaci ke změně z rádoby gangstera na slušného sportovce není na místě. Sluší se spíš omluva.