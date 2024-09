Clash of the Stars 9 ONLINE: Bejr vs. Novotný nebude! Ale šéf má nabídku

Do Clash of the Stars se chystá zapojit také politik Pavel Novotný • Profimedia.cz

Samir Margina se na poslední tiskové konferenci Clash of the Stars předvedl v negativním světle • Profimedia.cz

Tomáš Križan těsně před zápasem s Filipem Grznárem v Clashi • Repro Clash of the Stars

Tisková konference Clash of the Stars. O rozruch se jako obvykle staral Aleš Bejr. • Profimedia.cz

Tisková konference Clash of the Stars. O rozruch se jako obvykle staral Aleš Bejr. • Profimedia.cz

Po turbulentním období je tu znovu Clash of the Stars. Na turnaji v Praze se chystá tradiční přehlídka bizarních soubojů v MMA i jiných bojových sportech. Hlavním tahákem večera je pak boxerský duel, do kterého jde řeporyjský starosta Pavel Novotný. Na poslední chvíli se měnil jeho soupeř. Kontroverzní youtuber Aleš Bejr odstoupil kvůli zranění, které mu způsobil fackami další bojovník Alex Cverna. Místno něj nastoupí herec Zdeněk Godla. Anebo bude ještě všechno jinak? Bejr dorazil do Prahy a žádá zápas. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.