Martínek jde o titulovou šanci v KSW: Nechci předbíhat, nebojuji jen pro sebe

Senzačním KO se vrátil na vítěznou vlnu a opět míří do titulového kolotoče. Michal Martínek se v jednom z nejlepších evropských týmů připravuje na československé derby proti Štefanu Vojčákovi, které bude hlavním hitem turnaje KSW 99 v Ostravě. „Štefan je na druhé příčce, a tak mi přijde, že vítěz našeho zápasu je jasným příštím vyzyvatelem. Nechci ale předbíhat,“ vypráví čtyřiatřicetiletý bijec před kláním, jež ho čeká 19. října.

Do klání o všechno už v prestižní lize KSW nastoupil a neuspěl. Na ostravské turnaji s číslovkou devadesát devět půjde Michal Martínek do boje s novou motivací, očekává narození prvního dítěte, které chce dobře zajistit. Od titulové bitvy ho s největší pravděpodobností dělí jediný zápas, v němž bude čelit vycházející slovenské hvězdě Štefanu Vojčákovi. Pro přípravný kemp tedy opět zvolil polský tým Ankos, kterému sám přezdívá „továrna na chodící lidské zbraně.“

Nastoupíte do sedmnáctého profesionálního duelu. Ten ale bude svého druhu premiérou, do klece půjdete jako otec.

„Miminko je v bříšku, takže nás čeká ještě dlouhá cesta. Když ale chodím s ženou na kontroly a vidím, jak se dítě hýbe, cítím něco úplně nového. Jsem najednou motivovanější než kdy dřív. Myslím na co nejlepší výkon, vítězství a výplatu, abych zajistil rodinu. Už nebojuji jen pro sebe.“

Vedle zmíněných kontrol se i připravujete na nadcházející zápas. Jak se vám to daří kloubit dohromady?

„Dobře. Myslím, že mi to dokonce pomohlo. Dal jsem pryč hromadu věcí, které jsem zbytečně sledoval a věnoval jim pozornost. Teď se soustředím čistě na výkon, soupeře a rodinu. Vypracoval jsem se navíc do pozice, kdy mám za sebou partnery a tým lidí, pomáhají mi. Příprava na zápas je výrazně jednodušší než v začátcích mé kariéry.“

Od konce v Oktagonu jste bojoval pouze se zahraničními soupeři. V Ostravě vás ale čeká derby se Slovákem Štefanem Vojčákem. Máte radši právě takovéto zápasy, v nichž čelíte protivníkům z domácí scény?