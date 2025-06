Je to skutečně konec? Nebo ne?! Důvěryhodné zdroje webu iSport potvrdily, že hlavní konkurent Oktagonu, polská liga KSW, nabídla legendě Karlosi Vémolovi (39 let) smlouvu na vícezápasovou štaci v celkové hodnotě několika set tisíc eur. Zahraniční stáj chce českého Terminátora nasadit do jednoho z hlavních hitů turnaje v O2 areně, který má naplánovaný na 14. února příštího roku.