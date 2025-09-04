Uspěje Keita v UFC? Škvor blízko titulu. Procházkovy sparingy: Absolutní kontrola
Král Oktagonu Losene Keita se loučí a začíná novou kariérní etapu v nejprestižnější soutěži UFC. V úvodním klání s legendárním Patriciem „Pittbulem“ Freirem by měl sedmadvacetiletý Belgičan uspět, hlavní výhodou mu proti o deset let staršímu Brazilci bude rychlost.
Daniel Škvor sahá na první příčku divize Oktagonu. Tu nyní drží „sportovní důchodce“ Karlos Vémola a druhý Alex Poppeck údajně vážně zvažuje přesun do nižší váhové kategorie. Poslechněte si nejnovější díl podcastu Fight!