Předplatné

Uspěje Keita v UFC? Škvor blízko titulu. Procházkovy sparingy: Absolutní kontrola

Video placeholder
Uspěje Keita v UFC? Škvor blízko titulu. Procházkovy sparingy: Absolutní kontrola
Losene Keita s pásem Oktagonu
Daniel Škvor, zápasník Oktagonu, slaví vítězství na turnaji v Edenu
Losene Keita při vyhlášení výsledku titulového zápasu, kdy se stal králem pérové váhy
Daniel Škvor porazil Marca Doussise
4
Fotogalerie
TV iSport
MMA
Začít diskusi (0)

Král Oktagonu Losene Keita se loučí a začíná novou kariérní etapu v nejprestižnější soutěži UFC. V úvodním klání s legendárním Patriciem „Pittbulem“ Freirem by měl sedmadvacetiletý Belgičan uspět, hlavní výhodou mu proti o deset let staršímu Brazilci bude rychlost.

Daniel Škvor sahá na první příčku divize Oktagonu. Tu nyní drží „sportovní důchodce“ Karlos Vémola a druhý Alex Poppeck údajně vážně zvažuje přesun do nižší váhové kategorie. Poslechněte si nejnovější díl podcastu Fight!

Začít diskuzi

MMA 2025: program zápasů

MMA:

MMA 2025

UFC: Kde sledovat UFC živě?
UFCČeši v GamechangeruTOP 10 bijců Oktagonu: Vémola se ještě vešel, před ním dva Češi. Vládce z Belgie

Oktagon: Kde sledovat OKTAGON živě?
OKTAGON 72Vémola vs. Végh 3

Clash of the Stars: Kde sledovat Clash v TV?
Clash 12

Fury vs. Usyk * Elektrokola * Elektrokoloběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů