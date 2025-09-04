Novotný chce duel Muradov vs. Peňáz. Nikdo nás s tím nekontaktoval, zní z Peňázova týmu
Světový zápas a domácí derby je na stole. Spolumajitel Oktagonu Ondřej Novotný v dnešním vysílání podcastu MMA Letem Světem nadšeně vyzval k vzájemnému duelu dvě přední postavy české scény, Machmuda Muradova a Matěje Peňáze. Ti by se podle bosse utkali o dočasný titul střední váhy a vítěz by poté bojoval s šampionem Kerimem Engizekem. „Mach je s tím v pohodě. Ani mu nemusím volat, vím, že to přijme. Už jsme se o tom bavili,“ uvedl Novotný.
Střední divize právě žije probíhající milionovou pyramidou. Hon za titulem borců, kteří se jí neúčastní, musí počkat. Opanovatel kategorie Turek Kerim Engizek totiž postoupil do semifinále, a tak se do konce roku nestihne utkat s prvním vyzyvatelem a prozatímním šampionem Machmudem Muradovem. Spolumajitel Oktagonu mu ale vymyslel jiný mega zápas.
„Za mě je to naopak velmi jednoduchý,“ opáčil Ondřej Novotný ve čtvrtečním vysílání MMA Letem Světem na to, že je situace ve střední váze složitá. „Matěj mě označil v příspěvku, kde píše, že chce zápas v Brně. Brněnskou startovku mám ale dost plnou,“ pokračoval promotér. „Mach má strašnou chuť zápasit a nechce čekat na Engizeka. Vím, že Mach to vezme… Za mě je to Mach versus Matěj. Zápas, který bychom všichni chtěli vidět,“ vylíčil nadšeně.
Jako by měl připravený scénář, pokračoval Novotný nadšeně v představování vize. „Všichni chceme vidět Matěje ve velkém zápase. Pořád nám to utíká. Utekl zápas s Patrikem Kinclem, s Vlastem Čepem,… Souboj s Machem je absolutně světový. Je to jedna z největších možných rivalit. Pro nás jako pro organizaci je těžké postavit něco tak kvalitního, co by zároveň natolik zajímalo české a slovenské fanoušky,“ vysvětlil zcela trefně.
Už předchozí Muradovův zápas s elitním Čechem Patrikem Kinclem vzbudil obrovský zájem a mluvilo se o jednom z nejkvalitnějších duelů v historii Oktagonu. Střet uzbeckého ex-bojovníka UFC a špičkového postojáře Matěje Peňáze by se dočkal přinejmenším stejně příznivého ohlasu.
„Uděláme světovou raritu – obhajobu interimního (dočasného) titulu. Vítěz půjde s Engizekem. Mach je s tím v pohodě. Ani mu nemusím volat, vím, že to přijme. Už jsme se o tom bavili,“ dodal Novotný a naznačil, že by se zápas mohl odehrát v O2 areně na konci letošního roku.
„Ano, zápas s Matějem mi před nedávnem organizace nabídla. Nikdy si soupeře nevybírám. Co mi nabídnou, to přijímám. Proti Matějovi ale rozhodně nic nemám. Velice ho respektuji a dokonce mu i fandím. Bral bych to jen jako sportovní zápas,“ vyjádřil se Muradov pro web iSport.
Komunikace jen na jednu stranu
Zatímco v případě uzbeckého bojovníka se organizace na zájem o tento konkrétní duel dotazovala, u českého bijce k předložení nabídky ani diskuzi nedošlo. „Matěj se dal dohromady ze stafylokokové infekce a projevil zájem, že chce zápasit v Brně. Tam totiž velkou část života žil, má tam taky většinu přátel a fanoušků. Chtěl se tedy představit na brněnském turnaji (naplánovaný na 1. listopadu),“ vysvětluje Peňázův trenér André Reinders.
„Ondřej Novotný ale z ničeho nic uvedl, že má zájem uspořádat zápas Matěje proti Machovi na konci prosince v O2 areně. Pro nás je to však úplně nová informace. Matěj si měl s Ondrou zavolat, ale k telefonátu nedošlo. Nikdo nám tenhle zápas v toto konkrétní datum nenavrhnul, takže jsme o něm ani neuvažovali. Poprvé jsem se o tom dozvěděl od vás,“ povídá kouč.