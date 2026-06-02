Clash 16: Evil – hlavní karta, zápasy a kde sledovat živě?
V sobotu nás čeká 16. díl bizarní podívané organizace Clash. Tentokrát se 6. 6. 2026 rozjede turnaj v Ostravě s podtitulem Evil. Kromě řady vyloženě zábavných soubojů, které mají ambice pouze pobavit, se dočkáme i několika duelů splňujících nároky fanoušků bojových sportů. Hlavním zápasem bude střetnutí mezi Karlosem Bendou a Václavem „Babou Jagou“ Mikuláškem. Diváky jistě zajímá debutující a dosud neporažený Václav Sivák, který se potká s Josefem Škopem. Stálicí je Alex Cverna, jenž ve svých 51 letech dokáže v ringu stále předvádět dobré výkony. Chybět nebudou ani známé bizarní tváře jako Kluk s kamením nebo Kotlár Security. Program, hlavní kartu i info, kde vše sledovat živě, naleznete v článku.
Kdy bude Clash 16 – Evil? Datum a místo konání
Turnaj Clash 16 s podtitulem Evil proběhne 6. 6. 2026 od 18:30 v Ostravar Aréně v Ostravě.
Clash 16: Program, hlavní karta, zápasy
Zápas
Kategorie
Karlos Benda vs. Václav Mikulášek
MMA
Václav Sivák vs. Josef "Tyson" Škop
Cage Box
Alexander Cverna vs. Tomáš Polák
Cage Box
Hanka "Krutohanka" Gellnarová vs. Lucie Sedláčková
MMA
Tadeáš Růžička vs. Filip Roubíček
|K1
Petr "Maniac Cop" Reif vs. Marek "Datel" Valášek
Cage Box
Tomáš Podhrorný + Vojtěch Vrba vs. Kluk s kamením + 7 bojovníků
MMA 2 vs. 8
František "Fero" Dirda vs. Vladimíř Řezníček
MMA
Nespokojený občan vs. Daniel Holomek
Cage Box
Gabriela "Playstation Princess" Žaludová vs. Karolína Kavalová
MMA
Lukáš "Král Pablo" Bartoš vs. Jaroslav "Kotlár Security" Kotlár
MMA
Free Fights
Kevin Dužda vs. Matyáš Lamacz
MMA
Erik Karvai vs. Dominik Haluška
K1
Ladislav Gal vs. Erik Máša
Thai box Bareknuckle
Kde sledovat Clash 16 živě?
PPV přenos z této podívané si můžete pořídit ve variantách Basic a Premium.
- Basic PPV - od 269 Kč (720p)
- Premium PPV - od 289 Kč (1080p)
Jak sledovat Clash 16? Technické požadavky pro sledování
Hlavní novinkou je spolupráce se společností Playlive, která nyní umožňuje lepší přehrávání na Smart TV.
Pro přímý přenos je vyžadováno stabilní internetové připojení s minimální rychlostí 10 Mbps.
Stolní počítače
- Operační systém: minimálně Windows 10 nebo MacOS 10.
- Internetový prohlížeč: nejnovější verze Chrome / Safari.
Mobilní zařízení
- Operační systém: Android 9+ nebo iOS 13+.
- Internetový prohlížeč: nejnovější verze Chrome / Safari.
Zařízení Smart TV
Nelze zaručit kvalitu streamu pro Smart TV. Doporučuje se otestovat zařízení před zakoupením licence.
- Pro sledování na chytré televizi je nutné mít nainstalovanou aplikaci Playlive
- Aplikace je dostupná na: Televizory LG s webOS 5+ (2020+), televizory Samsung se systémem Tizen (2020+), zařízení a televizory se systémem Android TV (verze 7.0+)
- Přístup přes integrované webové prohlížeče v systémech Smart TV není zaručen
- Přísup na konzolích není podporován
Kde pořídit vstupenky na Clash 16 – Evil?
Lístky na Clash 16 byly v prodeji v síti ticketportal. Momentálně je beznadějně vyprodáno.
Připomeňte si předchozí turnaje Clash of the Stars
- Clash of the Stars 1: Krom influencerů do klece nakráčeli i kontroverzní kulturista Filip Grznár či pornoherečka Silviia Dellai. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 2: Po zápase kontroverzního kulturisty Filipa Grznára došlo na napadení, které bylo vlastně jen upoutávkou na jeho příští souboj. A v jedné z dívčích bitek došlo k nechtěnému uvolnění... ňadra. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 3: V kleci se prali oblíbenci ze sociálních sítí, a bylo prakticky jedno jak. Diváci si zkrátka přišli úžit show, a to naplno. Bylo slyšet výkřiky jako „Tlustý prase!“ nebo „Buzeranti!“ Nadávek ale padalo mnohem víc. Tahle zábava zkrátka není pro každého. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 4: Do klece proti sobě nastupovali i lidé, které nelze označovat za bojovníky, jejich klání však většinou bavila zaplněné tribuny nejvíc. Souboje, které se přibližovaly profesionálním výkonům tak hlasitou odezvu nevyvolávaly. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 5: Očekávaný střet kickboxera Tadeáše Růžičky s jednou z nejvíce nenáviděných „osobností“ sociálních sítí Tadeášem Veselým skončil vyhozeným ramenem „Gangstaboye“. Došlo ale i na zápas „naslepo“ či střet liliputů... Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 6: Turnaj ovládnul nový šampion Filip Grznár. Ten porazil Lukáše Tůmu a získal pás polotěžké váhy. V sobotu v pražském O2 universum fanoušci buráceli, z extrémů nejvíce poutal zápas Karlose Bendy proti třem Romům, kteří všichni padli hned v prvních kolech. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 7: Na galavečeru se představil Jaromír Soukup, tehdejší šéf televize Barrandov, který vyhrál po diskvalifikaci youtubera Aleše Bejra, který ho několikrát nedovoleně hlavičkoval. Premiérovou výhru slavil v organizaci i Václav Mikulášek. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 8: Tentokrát se turnaj premiérově přesunul do Ostravy. Šampionský pás obhájil Tomáš Križan, přezdívaný Dynamo, když se zranil jeho soupeř Filip Grznár. V kleci se znovu ukázal bývalý profesionální bojovník Václav „Baba Jaga“ Mikulášek, ale senzačně prohrál. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 9: Hlavním tahákem večera byl boxerský duel, který opanoval řeporyjský starosta Pavel Novotný. Jeho soupeř, herec Zdeněk Godla, nenašel síly a vzdal se před začátkem druhého kola. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 10: Desátý turnaj Clash of the Stars vyvrcholil soubojem Karlose Bendy s Patrikem „Žralokem“ Hüblerem, když prvně jmenovaný zvítězil na body. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 11: Hlavním tahákem jedenáctého galavečera byl boxerský souboj Jakuba Enžla s Markem 'Datlem' Valáškem. Dále se v kleci představili například Karlos Benda proti Janu Rybkovi nebo v MMA bitvě Alexandr Cverna s Michalem Kotalíkem. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 12: Podtitul Revenge přinesl celou řadu soubojů, které přitahovaly pozornost fanoušků. Hlavní souboj večera obstaral Karlos Benda proti Jaroslavu Kotlárovi, který trval pouhé dvě minuty a skončil vítězstvím prvně jmenovaného. Další zajímavý duel se odehrál mezi Markem "Datlem" Valáškem a Jaromírem Soukupem. Dle očekávání Datel porazil svého téměř o tři dekády staršího soupeře. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 13: Třináctý galavečer nabídl mimo jiné vězeňskou bitvu Lea Beránka a Kotlár Security. Rapper Beránek byl sice velkým favoritem, ale dočkal se pouze diskvalifikace po nepochopitelném kopnutí do hlavy v momentě, kdy Kotlár ležel na zemi. Martin Kocián, bývalý člen Luneticu, si připsal další porážku, když nestačil na Jaroslava Bobowského, jenž se proslavil hitem „Hrobař“. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 14: V hlavním zápase čtrnáctého turnaje organizace Clash porazil Karlos Benda Jakuba Enžla. Souboj dvou těžkotonážníků nabídl spíše taktickou a nepříliš pohlednou podívanou. Největším tahákem byla vyřazovací pyramida – tu ovládl Tomáš Pollák, který si tak připsal na konto milion korun. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 15: Turnaj s podtitulem Bloody Valentines poznamenal skandální konec souboje Pali Hariho s Babou Jagou. Pali Hari se totiž zakousl Mikuláškovi do ucha, za což okamžitě následovala diskvalifikace. Zajímavě skončil duel dva na dva, ve kterém Cverna s Kotalíkem porazili Polláka a Dirdu. Druhá dvojice měla v prvním kole navrch, po nepochopitelně vhozeném ručníku z trenérského rohu ale nakonec vyhráli soupeři. Více čtěte ZDE>>>