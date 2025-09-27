Clash 13: Beránek neudržel nervy, diskvalifikace! Török porazil Mikuláška, příště v Praze
Hlavní zápas galavečeru Clash 13 v Pardubicích obstaral souboj starých známých z vězení Lea Beránka s Kotlárem Security. O pozici šéfa nápravného zařízení se šli pobít do klece. Rapper ovšem selhal v roli favorita a dočkal se diskvalifikace. Průběh večera jsme sledovali ONLINE na iSportu.
Podruhé se představili proti sobě Václav „Baba“ Mikulášek a Gabriel Törok. Oba mají zkušenosti z Oktagonu a již se proti sobě setkali ve slovenské organizaci RFA. Profíci ze světa MMA měli být zárukou kvalitní podívané. 35letý Slovák zápasil naposledy loni v listopadu, pak ukončil kariéru. Z důchodu si odskočil do Clashe a Mikuláška porazil. Na nic se nečekalo a ihned se soupeři pustili do přestřelky. Už po minutě se sesunul k zemi Mikulášek, který si v pádu o pletivo pochroumal koleno, což mu znemožnilo pokračovat.
Parametry splnila i řežba polského influencera Nathana „Krakena“ Marcońě s navýsost kontroverzním Samirem, jenž byl v minulosti z organizace dokonce vyloučen. Polák měl sice navrch, nakonec oba borci ale skončili s krví v obličeji.
V hudebně-zápasnickém okénku „Zpátky do minulosti“ se představili dvě bývalé hvězdy devadesátek: vyhozená ikona z kapely Lunetic Martin Kocián a zpěvák Jaroslav Bobowski, který se proslavil hitem z roku 1995 Hrobař. Navzdory skvělému začátku Kocián nevydržel fyzicky a po jediném tvrdém úderu od Bobowskiho padl k zemi. „Manželka mi říkala, že jestli nevyhraju, že se rozvede,“ oddechl si vítěz. Kocián prozradil, že ho limitovala horečka.
Nesportovní chování stálo favorizovaného Lea Beránka zápas. V souboji bývalých vězňů neudržel nervy. Už od počátku měl ale navrch docela překvapivě Kotlár Security. Začal energicky a svěže. Po ocelovém push kicku a po pouhé půlminutě se Beránek ocitl na zemi a byl poprvé počítán. V polovině kola spadl Kotlár a Beránek ležícího soupeře kopl do hlavy. To se přitom nesmí ani v MMA. Vinou toho přišel hned o dva body. Zcela nepochopitelně se podobný moment záhy opakoval a smyslu zbavený Beránek znovu kopal Kotlára do hlavy. Nebylo na co čekat, sudí museli zápas ukončit a Beránka diskvalifikovat. Beránek v rozhovoru tvrdil něco o tom, že na tohle je zvyklý z ulice. Podle jakých pravidel by mohl dostat příští zápas? Nebyl schopný specifikovat, takže to bude muset být případně freestyle bez pravidel.
Vítěz: Jaroslav Kotlár
Ostrá, krvavá řežba v thai boxu mezi Samirem a Nathanem „Krakenem“ Marcoňem z Polska. Ten se navážel do Čechů a všeho českého, takže se nemohl opřít o podporu českého publika v Pardubicích. Nathan má zkušenosti z polské organizace FAME, což je obdoba českého Clashe. Od začátku Samira přikoval k pletivu a zasypal ho ranami. Ten byl poprvé počítán a obas to zkusil low kickem, ale to na soupeře moc nefungovalo. Ve druhém kole už Polákova převaha nebyla tolik drtivá, prezentoval se i důrazným spinning back fistem. Samir se už dostal k útokům i k high kickům z otočky a Marcoňovi uštědřil pár šrámů v ovličeji. Ve třetím kole z obou borců tekla krev a došlo k pár vyrovnaným přestřelkám. Nicméně Kraken udržel soka na uzdě a bylo zřejmé, že z celkového pohledu měl navrch. Vítěze přesto určili až sudí na body.
Po zápase přišel do klece Karlos Benda a domluvil si budoucí zápas s Krakenem, došlo i na staredown. Na ten však dojde až po novém roce, na začátku prosince při Clash 14 má totiž Benda jinou práci.
Vítěz: Nathan „Kraken“ Marcoň
Druhý ženský zápas. Lady Dee vzala zápas za Mínu a nastoupila proti influencerce Angie Mangombe. Drahomíra Jůzová už dřív v Clashi ukázala fyzičku a ve svém prvním zápase vyhrála na body. Angie od svých začátků ovšem prokazuje pod vedením kouče Pavla Kravece v tomto střetnutí velký progres a Lady Dee ihned zasypala údery. Lady Dee celé první kolo v podstatě utíkala a vyhýbala se útokům. V druhém kole byla neaktivita Lady Dee ještě vyšší, přesto se prozdržovala až do poslední rundy! Ve třetím kole přišla tvrdá zadní od Angie, Jůzová byla počítána poprvé a při druhém počítání za neaktivitu už vzdala. Titulový zápas s Mínou by měl ovšem vyšší jakost a dojde na něj příště.
Vítěz: Angie Mangombe
Začalo se zostra, tvrdé zvedáky, divoká přestřelka. Bylo jasné, že dřív nebo později dojde k ukončení. Nakonec přesně po minutě tvrdý hák na bradu poslal Mikuláška na zem. TKO! Při pádu si Mikulášek prohnul nohu a ještě dlouho zůstal otřesený dole. Má problém s kolenem či nohou, kterou si pochroumal při pádu. Na vyhlášení dokulhal za pomoci podpěry trenéra. Törok vítězí při premiéře v Clashi poté, co už ve skutečnosti ukončil kariéru. Z důchodu si tak odskočil pro výhru a možná zde nebyl naposled. 35letý veterán Oktagonu si návrat do klece užil. „Věřím, že dostanu šanci po tomto výkonu,“ hlásil. Mikulášek si stěžuje, že nebýt zraněné nohy, mohl by v zápase dál pokračovat.
Vítěz: Gabriel Törok
Přichází na řadu pravděpodobně nejsportovnější a nejprofesionálnější zápas večera: Václav „Baba“ Jaga Mikulášek vs. Gabriel Török. Oba borci jsou už v kleci.
Zápas, který prý rozděluje romskou komunitu mezi Tomášem Pollákem a Zdeňkem „Puparem“ Podraným. To byl boxerský duel v MMA rukavicích. Bylo v něm poměrně málo přestřelky, první čistý úder přišel až po minutě a na větší vzájemnou palbu přišlo až s koncem druhého kola. Pollák zpočátku sice tlačil, k ukončení však bylo daleko. Pupar často zůstával na pletivu a sudí musel přerušovat. V závěru druhého kola Pollák dostal napomenutí za nelegální úder do zátylku. Pořádné rodeo přišlo od Pupara v poslední minutě, prezentoval se rovněž eye poke, což je nebezpečné štípnutí do oka. V souboji těžkých vah jsme zkrátka čekali větší celkovou aktivitu od obou. Sudí rozhodli na body pro Polláka, ten uspěl při svém debutu v Clashi. Bude mezi nimi odveta také v MMA?
Vítěz: Tomáš Pollák
Po 17 sekundách skončil bizarně - tragický spektákl mezi Juliem Oračkem, známým z filma Na plech, a trojicí mužů nedostatečné výšky. Jednoho z nich Oračko ukončil a další dva nechtěli pokračovat a vzdali. Trojka malých borců zvolila špatnou taktiku a šli na Oračka po jednom, místo toho, aby na něj skočili všichni společně.
Vítěz: Julius Oračko
Atraktivní řežba mezi vyhořelými zpěváky z devadesátek! Martin Kocián, zdá se, našel novou kariéru. Po vyhození z kapely Lunetic přešel na MMA a v Clashi už patří mezi stálice. Větších zkušeností využil pro začátek boje proti Jaroslavu Bobowskim. Ten byl počítán hned na začátku a po druhé po 38 sekundách. Pak ještě schytal tvrdý levý hák. Autor hitu Hrobař z roku 1995 ve svých 53 letech vypadal po fyzické stránce hodně dobře, ale zpočátku toho hodně schytal a ještě dostal minus bod za nedovolené koleno. Vypadalo to, že Kocián je v kleci lepší než na piku a vyhraje. Jenže Bobowski prokázal tvrdou hlavu a ve druhém kole Kociána poslal k zemi. Přestože tahal za kratší konec, vítězem je po jednom tvrdém úderu! Kocián se při počítání už nezvedl a došla mu fyzička. „Mám horečky, rýmu, nejsem v pohodě,“ litoval poražený Kocián.
Vítěz: Jaroslav Bobowski
Marek „Datel“ Valášek si říká o zápas s Králem Pablem bez rukavic, pravidel a bez časového limitu. Dojde na něj?
34 vteřin. Tak dlouho vydržel v zápase 2 na 1 Král Pablo. Pak totiž nedovoleně high-kickem trefil klečícího Pali Hariho v přerušené době. To se nesmí, proto byl Král Pablo diskvalifikován. Při odchodu z klece ještě dnes podruhé napadl Marka Valáška. Následně se pokračovalo jeden na jednoho Pali Hari vs. Marek Podnikatel. Pali Hari měl brutální výškovou i váhovou převahu a po pár vteřinách a 46 sekund od startu prvního kola high-kickem z otočky poslal Podnikatele do komatu. K.O., okamžitý konec! Marek Podnikatel se po ošetření ještě probudil a snažil se provokovat soupeře, to mu ale už nebylo dovoleno.
Vítěz: Pali Hari
PlayStation Princess a Marianna Schreiber, to byl první ženský zápas v boxerských rukavicích. A ze všech dosavadních měl určitě nejvyšší kvalitu. PlayStation Princess začala tanečním nástupem do klece a v ní doslova psycho začátkem. Influencerka Gabriela Žaludová uštědřila pár tvrdých předních do hlavy a dostala Polku pod tlak. V prvním kole měla jasně navrch, ale poprvé jsme se dočkali i kola druhého. To už bylo o poznání klidnější a volně se tak přešlo dokonce do třetího! I v něm tlačila PlayStation Princess. O to větším šokem bylo, když bodoví sudí určili vítězkou Mariannu Schreiber! Velmi překvapivé, nechápeme... Výhru nečekala ani samotná Polka. Navíc se šlo v boxu a Schreiber soupeřku také nesportovně kopla, Pokérovaná Češka pro změnu si před ní odplivla.
Vítěz: Marianna Schreiber
První hlavní zápas večera je za námi. Zajímavé byly už nástupy, hlavně ten od Matouše Kaluby, jenž při nástupu odrapoval píseň Safír od Calina a Viktora Sheena za doprovodu trumpetistů. Vladimír Šamanský začal zostra, rozeběhl se na soupeře a front kickem dvakrát trefil Kalubu do břicha. Ten pak ovšem kontroval, sundal protivníka k zemi a palbou pěstiček do hlavy si připsal TKO. Šamanský má roztržený nos, všude krev. Hotovo bylo za 26 vteřin. „Představil jsem si, že proti mě stojí represivní složky České republiky nebo někdo, koho nemám rád a šlo to,“ komentoval své probuzení v bestii Matouš Kaluba.
Vítěz: Matouš Kaluba
Už na předzápasy se pardubická hala zaplnila. Pořadatelé dopředu avizovali, že mají vyprodáno. Nyní je ve studiu Karlos Benda. Jeho právě nyní ohlášený box na 4x2 minuty s kulturistou a influencerem Jakubem Enžlem totiž bude hlavním tahákem příštího galavečeru Clash 14, který se bude konat 6. prosince v pražské Sportovní hale Fortuna v Holešovicích. Půjde se bez váhového limitu. Prezentaci zápasu mezitím narušil Václav Mikulášek, jenž se strefoval do Bendy, že si nevybere někoho těžšího. Le Sy pak oznámil, že v prosinci nás čeká také pyramida a souboj osmi dvojic, z nichž vyplyne během večera jediný vítěz.
Další předzápas obstarala klasická férovka ze sídliště 3 na 2. Ani bitva týmů ovšem neměla dlouhého trvání a nepřenesla se přes první kolo. Rudolf byl brzy hodně ukončený a Drbal zůstal sám proti třem. Dužda trefil dva high-kicky do Drbala, hlavně ten druhý byl brutální do hlavy. Drbala to ovšem nevyplo a stále sám bojoval. Pak se už ale ocitl na zemi a schytal palbu z této přesilovky až do ukončení.
Vítězové: Soyeros, Masaryk, Kevin Dužda
A je tu první předzápas. Erik Máša coby náhrada za Prcalíka si střihl premiéru v Clashi. Proti němu se vytasil Max Green s bilancí v Clashi 1-4. Začalo se houževnatě, oba borci si zkusili takedown. Po jakési páce, těžko identifikovatelnému držení jednoho z ramen, ovšem Max Green i pro komentárory zcela překvapivě odklepl konec! Už v prvním kole po zhruba půlminutě bylo hotovo. Erik Máša svůj pohár předal soupeři a vyzval (nevíme koho) k zápasu v boxu bez rukavic.
Vítěz: Erik Máša
Máme také změny v programu. Například ze ženského souboje odpadla Mína, která se na poslední chvíli zranila. Proti influencerce Angie Mangombe proto nastoupí bývalá pornoherečka a playmate Drahomíra Jůzová, alias Lady Dee. Ta souboj přijala před dvěma dny a už jeden vítězný zápas v Clashi má za sebou.
Galavečer Clash 13 pomalu začíná. S promotérem Le Sym jsou již hosté ve studiu a probírají se zápasy, které nás dnes čekají. Už bez vyhozeného moderátora Jíry se tedy mikrofonu chopil právě nejvyšší muž organizace, jehož doplňuje youtuber VladaVideos. Do studia dorazil kontroverzní influencer v exekuci Marek „Datel" Valášek. Ten divákům oznámil, že pochází z Hradecka a dva roky bydlel v Hradci Králové. Dodal, že Hradec je hezčí než Pardubice a lepší v hokeji i ve fotbale. Reakce publika? Pochopitelně pískot, i když jen lehký. Valášek zkritizoval rappera Krále Pabla, některé expresivní výrazy nemůžeme ani napsat a přirovnal ho k Bejrovi. Král Pablo, jehož čeká za pár hodin zápas, si pro Valáška přišel k podiu a na zemi ho škrtil. Valášek už o tom mluví, ale sotva dýchá.
