12. den LOH ONLINE: deblkajak vyjel semifinále, oštěpaři postoupili

Dvanáctý den olympijských her v Tokiu jdou do akce desetibojaři, mezi nimiž nechybí Češi Adam Sebastian Helcelet a Jiří Sýkora. Kvalifikace vyšla oštěpařům Vítězslavu Veselému a Jakubu Vadlejchovi, kteří oba postoupili do finále. Deblkajak Josef Dostál, Radek Šlouf si druhým místem v rozjížďce zajistil přímý postoup do čtvrtečního semifinále. Do akce jde také golfistka Klára Spilková, dráhový cyklista Tomáš Bábek či vzpěrač Jiří Orság. Kolem poledne čeká semifinále běhu na 1500 metrů Kristiinu Mäki a Dianu Mezuliáníkovou. Sledujte dění 12. olympijského dne v naší reportáži!