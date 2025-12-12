Biatlon ONLINE: Zkrat Davidové na druhé střelbě. Nejlepší Hornig skončil na 22. místě
Světový pohár v biatlonu se ze švédského Östersundu přesunul do Hochfilzenu. V rakouském areálu jsou nejprve na programu sprinty. Jako první šli do akce muži, Čechům se ale závod příliš nepovedl. Na střelnici chybovali a nejlepší dojel Vítězslav Hornig, kterému patří 22. místo. V ženském týmu došlo k jedné změně, když Terezu Vinklárkovou nahradila Ilona Plecháčová. Start ženského sprintu je na programu v 14:15. Jeho ONLINE přenos sledujte na webu iSport. Program SP v Hochfilzenu ZDE>>>
Vedle Horniga bodoval ještě Mikuláš Karlík, který obsadil po třech trestných kolech 40. příčku. Michal Krčmář doběhl po dvou střeleckých chybách o tři příčky za ním. Do stíhacího závodu se nekvalifikovali 73. Jakub Štvrtecký a 74. Jonáš Mareček.
Šestadvacetiletý Hornig zahájil závod čistou střelbou vleže. Vestoje ale minul druhý terč a musel na trestné kolo. V cíli obsadil stejnou příčku jako před týdnem ve sprintu v Östersundu.
„Byl to takový standard, který bych chtěl jezdit. Ještě doufám, že se trochu rozjedu, protože jsem se necítil úplně nejlépe. Klasicky se tu potvrdila zrádná střelnice, kdy je příjezd mírně do kopce a musel jsem hodně dlouho vylehávat na první položce, aby tam ty rány byly,“ řekl České televizi Hornig.
Také Krčmář vstoupil do sprintu stoprocentní položkou vleže, na „stojce“ ale minul dvakrát. „Přístup byl mnohem lepší než v Östersundu. Sice je výsledek úplně stejný, dvě trestná kola, ale položky měly rytmus a byly svižné. Bohužel mi dvě rány vypadly, což je strašně moc. Pokud se chceme v této konkurenci s někým rovnat, musí ty rány padat všechny,“ hodnotil Krčmář.
Vítězný Giacomel se posunul na třetí místo v průběžném pořadí Světového poháru. V čele zůstal Nor Johan-Olav Botn, který dnes doběhl po bezchybné střelbě čtvrtý.