Neuvěřitelný Odermatt: série, která se blíží legendám, i obří náskok

Je jako Messi ve fotbale, akorát mu schází Cristiano Ronaldo. Švýcarský lyžař Marco Odermatt závodí stylem mimozemšťana a v sobotu v americkém Palisades Tahoe získal už třetí křišťálový globus za celkové vítězství ve Světovém poháru za sebou. Pomohlo mu k tomu vítězství v obřím slalomu , po němž se v průběžném pořadí dostal do vedení o 1 001 bodů. Deset závodů před koncem sezony mu to stačilo k potvrzení triumfu.

V lyžařském vesmíru Marco Odermatta prostě není chyba. Švýcarský fenomén v sobotu v kalifornském středisku Palisades Tahoe korunoval další úžasnou sezonu.

Musel ze sebe vydat všechno nejlepší v souboji s Norem Henrikem Kristoffersenem, jeho náskok patnácti setin sekundy po prvním kole se po druhé jízdě ztenčil na dvanáct, ale stačilo to.

Odermatt znovu vyhrál, v obřím slalomu už podesáté v řadě. S obrovským předstihem získal svůj třetí velký globus v řadě. A doma už si může chystat místo i pro další poháry, kromě obřího slalomu vede pořadí i ve sjezdu a v super-G.

„V tuhle chvíli je prostě všechno perfektní,“ usmíval se Odermatt a pro švýcarskou televizi SRF dodal: „Je příjemné, že je to teď matematicky definitivní. Ještě větší radost mám ale z našeho týmového výsledku. Dnes je to skvělý švýcarský den."

Švýcarský tým zabral díky Thomasu Tumlerovi, Gino Caviezelovi a Loicu Meillardovi i čtvrté, páté a šesté místo. Všechno se ale točí kolem krále Odermatta.

Otázkou je, který z jeho výkonů je neuvěřitelnější. Třetí velký globus za sebou, který získal deset závodů před koncem? Nebo jeho dominance v obřím slalomu, který klasicky určuje technicky nejdokonalejšího lyžaře, v němž vyhrál už desátý závod za sebou?

Stal se teprve třetím závodníkem historie, kterému se to v jedné disciplíně podařilo. Rekordmanem je Švéd Ingemar Stenmark, jenž v letech 1978 – 1980 vyhrál čtrnáctkrát v řadě ve slalomu, Rakušanka Annemarie Moserová-Pröllová zvítězila v letech 1972-74 jedenáctkrát za sebou ve sjezdu.

Odermatt v obřím slalomu naposledy prohrál přesně před rokem právě v Palisades Tahoe, kdy skončil o tři setiny druhý za Rakušanem Marco Schwarzem. Svou vítěznou sérii načal loni v březnu v Krajnské Goře.

V aktuální sezoně už vyhrál obřích slalomů sedm a získaných 700 bodů tvoří základ jeho převahy nad ostatními. Všestranný Švýcar ale během zimy vyhrál i dva závody super-G a dva ve sjezdu, oba na klasické trati ve Wengenu.

V Palisade Tahoe musel svést bitvu s Henrikem Kristoffersenem, před kterým po prvním kole vedl jen o patnáct setin sekundy.

„Dnes to bylo velmi těsné. Věděl jsem, že do toho musím jít naplno. Myslím, že se umím vypořádat s tím, když stojím nahoře jako poslední. Mám ten pocit rád. Znamená to, že jsem byl nejlepší v prvním kole a vše je připraveno pro finálovou jízdu. V konci jsem do toho zatlačil a měl jsem štěstí na setinky,“ hodnotil Odermatt.

Jistotu velkého křišťálového globu získal na den přesně měsíc před posledním závodem sezony, který se bude 24. března konat v rakouském Saalbachu.