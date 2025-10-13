Návrat SP do Špindlerova Mlýnu: Pomoc Nové po úrazu i nová tribuna. Přijede Vlhová?
Olympijská sezona alpského lyžování se hlásí o slovo. Vše vypukne už za dvanáct dní v Söldenu prvním podnikem Světového poháru. V kalendáři Mezinárodní lyžařské federace nechybí ani česká zastávka. 24. a 25. ledna se vrací SP do Špindlerova Mlýna. Zápolit se bude ve slalomu a obřím slalomu. Pořadatelé se těší na světovou elitu a pilují vše podstatné. „Tribuna Šárky Strachové je tou největší inovací. Divák bude přímo u tratě. Navíc tam bude velkoplošná obrazovka, takže mu neunikne ani jedna branka,“ hlásí sportovní ředitel úseku alpských disciplín ČR Jan Fiedler.
V lednu to budou dva roky od karambolu slovenské hvězdy Petry Vlhové na domácím sněhu v Jasné v rámci SP. Olympijská vítězka ze slalomu v Pekingu však plánuje návrat na svahy v této sezoně. Mohla by se tedy stát velkým tahákem zejména pro slovenské fanoušky, kteří v minulosti brali Špindlerův Mlýn útokem. Kromě ní bude mít želízko v ohni i Česko. Martina Dubovská má za sebou i kvůli rodinné tragédii horší sezonu. Ráda by se však znovu objevovala pravidelně ve světové slalomářské špičce.
„Bylo to pro mě těžké období kvůli smrti otce. Chci se dostat zpátky do elitní třicítky a postupně třeba až do top ten. Teď mě zklamala záda, se kterými trochu bojuju. Zasekla se mi při tréninku. Přece jen už mi není dvacet. Hlavně musím být fit. Letní přípravu jsem měla jednu z nejlepších v kariéře. Opravdu jsme zamakali na kondičce,“ hlásí Dubovská před startem sezony.
Jedním z vrcholů ročníku pro ni bude právě zastávka ve Špindlerově Mlýně. „Na Špindl se těším. Společně s olympiádou to bude highlight. Cíle mám od malého dítěte medailové, ale důležité je si to užít,“ má jasno Dubovská.
Termínové umístění závodů na českém území si pochvaluje i Fiedler. „Je to příhodný termín, protože jde o poslední zastávku technických disciplín žen před olympiádou. Předpokládám, že na startu budou všechny hvězdy v čele s Mikaelou Shiffrinovou, Larou Gutovou či Zrinkou Ljutičovou. Doufám, že uvidíme i Vlhovou. Její přítomnost má pro nás velký význam. Už v létě jsem byl v kontaktu s jejím manažerem. Potvrdili jsme si, že pokud bude startovat na olympiádě, tak ji uvidíme i ve Špindlu,“ zdůrazňuje Fiedler. „K vidění však budou kromě výše zmíněných hvězd i mladé české naděje,“ doplnil.
Tribuna Šárky Strachové
Naposledy se Špindlerův Mlýn mohl pochlubit závody ve SP v roce 2023. V tomto ohledu jsou naděje na start Vlhové velkou vzpruhou. Fanouškovská kapacita areálu pro samotné závody se bude šplhat k deseti tisícům míst. Momentálně je prodáno zhruba deset procent lístků.
Novinkou je Tribuna Šárky Strachové, která se bude nacházet přímo na trati mezi velkým a malým hangem. Diváci tak budou mít pocit, že jsou v centru dění. „Je to letos poprvé, kdy svaz lyžařů pořádá sám Světový pohár. Ponechali jsme si i marketingová práva. Prodali jsme pouze mezinárodní televizní práva. Věřím, že dokážeme divákům nabídnout skvělý sportovní zážitek,“ má jasno Fiedler.
Pomoc pro Terezu Novou
Světový pohár ve Špindlerově Mlýně se ale také rozhodl pomoci dobré věci. Od tréninkového úrazu reprezentantky Terezy Nové v Garmisch-Partenkirchenu uběhlo už deset měsíců a stále bojuje o návrat do běžného života. Momentálně je v péči lékařů ve Fakultní nemocnici v Motole, kde absolvovala další operaci. Léčba a rehabilitace jsou však nákladné. SP ve Špindlerově Mlýně tak pošle na pomoc Nové pět procent výtěžku z každé prodané vstupenky na zmíněné závody 24. a 25. ledna.
Zároveň rodačka ze Stodu na Plzeňsku zůstává členkou národního týmu. „Tereza je nadále naší reprezentantkou, byť ji uvádíme s hvězdičkou. Nemůže totiž kvůli svému vážnému úrazu naplnit podmínky reprezentační smlouvy. Svými výkony si členství v reprezentaci před úrazem plně zasloužila. S respektem vůči ní ji uvádíme nadále v národním týmu a věříme, že se brzy vrátí do běžného života,“ řekl Fiedler.
101 dní zbývá do spuštění na svah první závodnice ze startovní budky ve Špindlerově Mlýně. Dle pořadatelů přípravy pokračují bez problémů. Fiedler také prozradil, v čem ještě Mezinárodní lyžařská federace (FIS) na poslední kontrole našla rezervy. „Když tu byla v létě na inspekci FIS v čele se šéfem SP Peterem Gerdolem, tak jsme zaznamenali jedinou negativní zpětnou vazbu z toho posledního svěťáku, co se ve Špindlu konal. Když bylo večerní losování startovních čísel před závodem, tak se k závodnicím strašně blízko dostali fanoušci. Tohle musíme vylepšit. Dá se pracovat na spoustě detailů. Budeme se snažit poskytnout závodnicím maximální servis,“ doplnil Fiedler.