Koronavirus na MS klasiků. Nej favorit Granerud má smůlu: Dělal jsem vše

Suverén dosavadní sezony Světového poháru ve skocích na lyžích Halvor Egner Granerud měl na mistrovství světa v Oberstdorfu pozitivní test na koronavirus a šampionát pro něho s největší pravděpodobností předčasně skončil. Horký medailový kandidát to dnes potvrdil na instagramu .

„Necítím se úplně v pořádku, ale celkově vzato se mi vede dobře. Zřejmě to znamená, že pro mně mistrovství světa skončilo, a to je škoda,“ napsal Granerud z izolace. „Dělal jsem všechno možné, abych se nákaze vyhnul, ale i tak se to může stát,“ dodal.

Čtyřiadvacetiletý Granerud vyhrál v této sezoně jedenáct závodů SP a suverénně vede průběžné pořadí seriálu. Jako velký favorit přicestoval i na MS, v úvodním závodu na středním můstku se ale musel spokojit se čtvrtým místem. V soutěži smíšených družstev získal stříbro.

Kvalifikace mužů na velkém můstku je v Oberstdorfu na programu ve čtvrtek. O medaile se bude skákat v pátek.