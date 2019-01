Sdruženáři Portyk s Pažoutem byli v SP dvanáctí ve sprintu dvojic. Triumfoval Schmid a Graabak | iSport.cz

Portyk a Pažout byli po skokanské části devátí a v úvodu běhu na 2x7,5 km se dokázali posunout na sedmé místo. Pak už ale česká dvojice v pořadí jen klesala, v cíli měla na vítěze ztrátu téměř dvě a půl minuty.

Graabak v těsném finiši předčil o půl vteřiny dva německé reprezentanty, mezi nimiž rozhodla o druhém místě až cílová fotografie. Druzí skončili Johannes Rydzek a Vinzenz Geiger, třetí byli Eric Frenzel a Fabian Riessle.

Závod SP v severské kombinaci ve Val di Fiemme (Itálie) - sprint dvojic:

1. Schmid, Graabak (Nor.) 34:30,9, 2. Rydzek, Geiger -0,5, 3. Frenzel, Riessle (všichni Něm.) -0,5, 4. Costa, Pittin (It.) -39,4, 5. Greiderer, Klapfer (Rak.) -1:09,3, 6. Krog, Björnstad (Nor.) -1:13,7, ...12. Pažout, Portyk -2:28,1, 14. Vytrval, Daněk (všichni ČR) -3:19,3.